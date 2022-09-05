В сентябре 2021 года в Ханты-Мансийском округе проходили выборы депутатов думы Югры седьмого созыва, Тюменской областной думы и муниципальных парламентов, по итогам которых были избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений. Также проходили большие выборы VIII созыва Госдумы РФ. Но регион печально прославился выборами глав муниципалитетов, которые выявили глубочайший управленческий кризис, преодолеть который могут лишь радикальные меры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Обычно столь разноуровневые выборы в Югре проходят, как говорится, «с огоньком». Напомним, в регионе основную долю в промышленности составляет разработка и эксплуатация месторождений по добыче нефти и газа, переработка и реализация газо‑ и нефтепродуктов, энергетический комплекс, лесозаготовка и деревообрабатывающая отрасль. Богатый регион, и политконсалтингу есть где разгуляться. Добавим, что в рейтинг журнала Forbes «100 богатейших госслужащих и депутатов России в 2021 году» вошли три единоросса из думы Ханты-Мансийского автономного округа. На 46-м месте списка Forbes оказался депутат думы ХМАО Степан Пытлаев с доходами за 2020 год на общую сумму 292 млн рублей, на 96-м месте — депутат думы ХМАО Андрей Осадчук со 105,46 млн рублей, на 100-м — Алексей Андреев, задекларировавший доход размером в 161,78 млн рублей.

Предвыборная кампания на курорте

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, такой вялотекущей избирательной кампании, как в 2021 году, в Ханты-Мансийском округе давно не видели. Многие кандидаты сетовали на антиковидные ограничения, не позволяющие проводить полноценную агитацию в трудовых коллективах. Однако отдельные претенденты в народные избранники были столь уверены в своей победе, что во время предвыборной кампании отдыхали подальше от мирских сует на курортах, не стесняясь пополнять фотографиями свои страницы в социальных сетях.

Несмотря на 8−9 кандидатов по федеральным округам, на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва, не было ни явной борьбы, ни внезапностей. По Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 победу одержал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»), набрав 44,85% голосов, по Нижневартовскому одномандатному округу № 223 лидером стал замгубернатора, бывший глава Сургута Вадим Шувалов («Единая Россия») с результатом 33,77% голосов от общего числа избирателей, пришедших на участки. В избиркоме отметили, что выборы прошли без нарушений. Явка, по словам председателя избиркома ХМАО Дениса Корнеева, несмотря на ограничения по COVID-19, «превысила ожидания» и составила 46,43% от общего числа избирателей. Это больше, чем на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в 2016 году, когда явка была 39%. Отметим, что в 2021 году Югра впервые голосовала не один, а три дня подряд — с 17 по 19 сентября.

Hmao.izbirkom.ru Избирательный участок в ХМАО

«Не будь быдлом! Голосуй!»

Трудно не заметить, что в Югре довлеющим становится тренд глубокого разочарования во власти. Людям не до политики. По данным Тюменьстата к октябрю 2021 года реальная зарплата к уровню 2020 года выросла на 1,2%, а средняя стоимость бензина, к примеру, повысилась на 7,3%; на услуги пассажирского транспорта — на 6,2%; в среднем на продовольствие — на 7,2% и так далее. Нефть и газ на стол не поставишь, а в официозе от пресс-службы губернатора царит параллельная реальность всеобщего процветания.

Выборы 2021 года выявили ещё одну проблему — кадровый политический голод в Югре на муниципальном уровне. Ресурсы в партийных ячейках исчерпаны, скамейка запасных отсутствует, царит несменяемость, потому что смена особо и не воспитывается. Дошло до того, что отделение компартии в Нягани стало зазывать кандидатов в депутаты через объявление в газете.

«Штаб КПРФ Нягани объявляет набор кандидатов в депутаты», — было напечатано буквально. Руководитель местного отделения КПРФ Павел Зайцев пояснил, мол, в текст объявления закралась ошибка. Дескать, на самом деле был брошен клич гражданам, которые готовы прийти на избирательные участки в качестве наблюдателей.

«Изначальная цель — привлечение горожан, вытащить их на выборы и показать обратную сторону избирательного процесса, с другой стороны барьера. Коллега занимался, подавал объявление и получилось не совсем так, как мы хотели. Сказать, что это происки врагов, — можно. Сказать, что русское головотяпство, — тоже можно», — прокомментировал казус Павел Зайцев.

Kprf-ugra.ru Павел Зайцев

Сургутское отделение КПРФ в свою очередь заявило о бойкоте выборов в городскую думу. Коммунистов экономической столицы Югры не устраивает действующая мажоритарная система выборов в муниципальный парламент, когда 25 депутатов избираются по одномандатным округам. Они считают необходимым ввести смешанную избирательную систему, при которой половина мандатов распределяется пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов от партий.

Депутат думы ХМАО и боксёр Василий Жуков (КПРФ) вообще оказался открытым для диалога о животных — назвал избирателей, которые не ходят на выборы, «быдлом». Своё мнение парламентарий выразил в социальной сети «Одноклассники».

"Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме», — написал Василий Жуков с хештегами #НеБыцьСкотам, #БыдлоНеГолосует, #БыдлоСидитДома.

Напомним, «быдло» — это устаревшее название рабочего рогатого скота. И потенциальное «быдло» в долгу не осталось. «Кто обзывается, тот сам так называется. В. В. Путин», — напомнили Жукову избиратели.

И какие выборы без шапито-шоу? Иначе не назвать голодовку Ольги Васильевой из Нефтеюганска с требованием включить её в списки кандидатов в депутаты думы ХМАО по одномандатному избирательному округу №7. По данному округу ЛДПР представила другого «сокола Жириновского». Ольга Васильева заявила, что ничуть не хуже.

Скриншрт страницы Вконтакте Ольги Васильевой Ольга Васильева сжигает партийный билет

Депутат Государственной думы РФ (ЛДПР) Евгений Марков назвал анархический протест Ольги Васильевой «ненужной эмоциональной инициативой».

«Так политический разговор, тем более внутри партии, не ведут. Язык ультиматума никогда не работает. Когда она закончит голодовку — это её решение. Разумные аргументы она не принимает. В любой партии находятся люди, которые не могут контролировать эмоции», — отметил коллега по партии.

Отметим, что голодающая Васильева в итоге померкла на фоне другой кандидатки от ЛДПР в думу Нефтеюганска — 42-летней домохозяйки Лилит Люцифер. Женщина с демоническим именем, как выяснилось, «активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР». Депутатом она не стала, но к выборам в думу третьего муниципалитета ХМАО внимание привлекла.

Админресурс с административным восторгом

«Единая Россия» на выборах в Югре тоже оскандалилась. Поводом стали скриншоты переписки старост гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета с якобы заместителем декана по воспитательной работе. Согласно им студентам предлагали массу «плюшек», если они согласятся на агитацию в социальных сетях за партию «Единая Россия». Это и 11 тысяч рублей, и аналитические справки, и зачёты «автоматом», а также легальные пропуски занятий. Кроме того, студентка Нижневартовского госуниверситета якобы призналась, что во время работы в штабе единороссов на выборах за обзвон людей она получила зачёт по одной из дисциплин.

В университете скриншоты назвали «неправдой». Региональное отделение партии «Единая Россия» провело собственную проверку инцидента. В университете партийцам пояснили, что участие молодых людей во внеучебной деятельности никак не отражается на результатах успеваемости того или иного студента и не влияет на результаты их научной и учебной работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

«Возможно, это была частная инициатива. Такие факты, если они действительно могут быть, достойны осуждения. Учёба — это одно, общественная деятельность — другое, а участие в деятельности политических организаций — третье. Политические предпочтения — личное дело каждого гражданина. Тут не может быть никакого «взаимозачёта» и тем более давления и принуждения. Подобные действия порочат репутацию любой партии», — прокомментировал административный восторг некоторых сотрудников университета депутат думы ХМАО, единоросс Валерий Салахов.

В ходе агитации был выявлен факт откровенного очернения соперника. В Урае силовики ищут авторов листовок, в которых была представлена недостоверная информация в отношении одного из местных депутатов. Из листовок следовало, что три кандидата в парламентарии выступали против интересов Урая, и ставилось под сомнение психическое здоровье одного из них. Всего на дверях подъездов, досках объявлений и мусорных контейнерных площадках их появилось более 100. Очевидно, что кто-то «перестарался» ради своего кандидата. И всё-таки настораживает момент: листовки появились во время сентябрьской предвыборной кампании, а уголовное дело о клевете возбуждено 1 декабря, под финиш года.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Особенностью выборов 2021 года в Югре стал сбой системы назначения мэров городов, когда кандидатов отбирает комиссия, состоящая наполовину из представителей правительства региона, вторая половина — делегаты от муниципалитета, в итоге глава избирается из двух-трёх кандидатур депутатами местных дум. В ХМАО доселе данный фильтр назначения глав городов был вполне управляемым.

И ничто не предвещало беды на выборах главы Сургута. Пост мэра экономической столицы одного из самых богатых регионов страны стал вакантным по причине перехода прежнего мэра — Вадима Шувалова — на должность замгубернатора ХМАО. С первого раза главу города избрать не вышло — заявилось рекордное число кандидатов, аж 66. Затем из допущенных 32 претендентов только один, по мнению конкурсной комиссии, представил полный и правильный пакет документов. Получилось с одной стороны — «добро пожаловать», с другой — «посторонним вход воспрещён».

«Конкурс на пост главы Сургута напоминает какой-то флешмоб на самом деле. Такое ощущение вызвала первая волна кандидатов, которые, понимая, что не имеют шансов на победу, подали заявления для хайпа. И он оказался удачным. И сразу же появилась вторая волна, которая решила повторить успех первой. В результате какие-то «квазихайповщики» получились. В реальности список кандидатов на такие должности, как мэр крупнейшего города нефтедобывающего региона страны, довольно узкий и согласовывается в правительстве региона», — отметил политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Admsurgut.ru Андрей Филатов на избирательном участке

Суть срыва первого тура до безобразия банальна — нужного для правительства Югры претендента на пост главы Сургута подкосил COVID-19 и комиссия ждала его выздоровления. В итоге процедуру избрания мэра перезапустили, выборы состоялись сразу же после выздоровления «правильного» кандидата.

«Привет, Андрей!» — эта песня в исполнении Ирины Аллегровой стала хитом 27 февраля в Сургуте. Свершилось! Наконец-то экономическая столица Югры обрела через тернии, во втором туре мэра. Им стал бывший замгубернатора ХМАО Андрей Филатов.

Выборы главы Сургута, безусловно, войдут в югорский эпос. И красноречиво показывают, что в самой системе назначений глав городов есть ряд изъянов. Например, вольные требования для кандидатов в мэры.

Не прошло и полгода, и вот опять перезапускать выборы, на сей раз главы Советского района в апреле 2021 года, так как ни один из претендентов в первом туре не набрал две трети голосов местных депутатов. Действующему главе района не хватило голосов депутатов для продления полномочий. По второму кругу главой Советского района выбрали Евгения Буренкова.

Полномочия прежнего мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева, деятельность которого с 2016 года сопровождалась перманентными скандалами, истекли в конце октября. Но он, фигурально выражаясь, «сбежал» гораздо раньше — в начале августа отправился в трёхмесячный отпуск. Первый конкурс на пост главы Нефтеюганска был назначен на 27 октября, но его перенесли без внятных объяснений — якобы члены комиссии не могли выбрать председателя. На следующий день комиссия отклонила уже кандидатов. И лишь 25 ноября главой Нефтеюганска стала Эльвира Бугай.

Admugansk.ru Эльвира Бугай вступает в должность главы города Нефтеюганска

С первого раза не вышло с выборами главы Ханты-Мансийского района — их дважды переносили в октябре. Назначили выборы на 1 ноября и не собрали депутатский кворум: одних не устроила навязанная кандидатура действующего главы района Кирилла Минулина, так как у него 325 предписаний о ненадлежащем исполнении обязанностей от прокуратуры за год, другие сослались на ситуацию по коронавирусной инфекции. В итоге Минулина переизбрали с тяжёлым сердцем.

У политологов особый взгляд на сбой системы назначения глав городов. Эксперт Александр Лобов сомневается в качестве принимаемых правительством ХМАО политических решений.

«В 2021 году стало некой традицией, а по итогу системным кризисом, когда выборы глав муниципалитетов в Югре не происходят с первого раза. Это говорит о неудовлетворительной подготовке региональных властей к выборам глав муниципалитетов. Поэтому необходимо принимать меры. В первую очередь — кадровое решение в отношении первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, ответственного за внутреннюю политику автономного округа. Сорванные выборы главы Советского района, когда депутаты местной думы в ходе голосования не поддержали кандидата в главы муниципалитета, лоббируемого губернатором Натальей Комаровой, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского района, вкупе с остальными провалами 2021 года в данном направлении, дают мне все основания полагать, что чиновник явно занимает не своё место», — заявил политолог Лобов, подводя итоги 2021 года в Югре.

Admhmao.ru Алексей Шипилов

«Это последствия системы псевдовыборов глав муниципальных образований, которая сформировалась в ХМАО, — уверен президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. — Главный её критерий — встроенность в вертикаль исполнительной власти региона, отсутствие реальных согласительных процедур, учитывающих мнение и интересы населения муниципальных образований. Формальные обстоятельства, которые выражаются в отсутствии единого решения или кворума, — это лишь заменители реальной политической борьбы за поддержу населения, которая должна быть. Безусловно, существующий кризис предстоит урегулировать региональной власти».