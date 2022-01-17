Информация о том, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трёх юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании «Вагнер», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Клод Верлинд. Марионетки

"Европа бесится из-за ЧВК «Вагнер». С этим можно поздравить «Вагнер», это значит, что они эффективны и хорошо делают свою работу!» — считает Алексей Л.

Многие пользователи были крайне удивлены, что Швейцария, которая доселе сохраняла и даже чтила свой нейтральный статус, вдруг приняла активное участие в давлении на российскую частную военную организацию.

«Типа нейтральная страна Швейцария. Ага, конечно. Страна, которая еще недавно была фабрикой ЧВК для всего мира, теперь вводит санкции против тех, кто следует её примеру. Удушить бы эту гадину контрсанкциями!» — призывает Евгений П.

«А что, Швейцария перестала быть нейтральной страной? С какого такого перепугу они вдруг включились в международную политику?» — задаётся вопросом Вячеслав М.

Некоторые комментаторы отмечают, что просто невозможно понять, в каком месте люди, против которых были применены санкции, перешли дорогу Швейцарии, ведь никто даже и помыслить не мог, чтобы создать угрозу безопасности для этого государства, ведь это не имеет никакого смысла.

«ЧВК «Вагнер» напали на Швейцарию или как-то ей угрожают? Либо же это просто смачный поцелуй в засос с Соединёнными Штатами Америки?» — интересуется Алексей А.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

Часть людей пришли к неутешительному выводу, что Швейцария оказалась очередной жертвой американской внешней политики. Граждане убеждены, что именно США надоумили власти Швейцарии принять абсурдные санкции в отношении лиц, которые даже не имеют официальных связей с российской частной военной компанией.

«Жаль, что даже независимая Швейцария пляшет под дудку Госдепа. Последняя свободная европейская держава легла под заокеанского хозяина», — указывает Руслан Б.

Ряд пользователей напомнил Швейцарии о том, что она выглядит глупо, когда применяет санкции в отношении ЧВК, ведь эта страна известна не только своим нейтралитетом, но и активным применением наёмников за пределами страны.

«Лицемерные мрази! Швейцария не хочет ввести санкции на саму себя? Эта страна всему миру известна своими наёмниками. Я не говорю уже про США, ЧВК которых отметилось в очень грязных и некрасивых делах. Позор Швейцарии!» — пишет Илья Л.

«Что плохого сделала ЧВК «Вагнер»? Есть какие-то существенные претензии со стороны этих стран или это банальная политика?» — задаётся вопросом Константин Н.

(сс) Jamal Wilson. U.S. Air Force Солдаты

Нашлись и те, кто убеждены, что некогда нейтральный статус Швейцарии больше не будет приниматься во внимание.

«Когда начнётся буза, Швейцария будет, рыдая, объяснять чужим войскам о том, что государство сохраняет нейтралитет и всегда придерживалось этого принципа. Но ей уже не поверят и напомнят один из подобных грешков», — предрекает Валерий С.

Напомним, 14 января РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на сообщения, опубликованные Государственным секретариатом экономики в Швейцарии, о том, что эта страна присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трёх юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании «Вагнер».