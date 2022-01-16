С 16 января на Украине вступает в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая регламентирует использование украинского языка в сфере печатных средств массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time, «The Панда» и на телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко. Многие отметили, что вступление в силу новых норм языкового закона могут привести к тому, что тираж изданий может сократиться и ряд изданий могут перестать выходить в печать.

«А они компенсируют убытки печатным изданиям?» — задался вопросом Сергей С.

«Тиражи упадут, а это убытки. Русскоязычные газеты и журналы, которые сломали и заставили выходить на мове, мало кто будет покупать. Это как чужое издание, новое, незнакомое и… ненужное. Остается интернет, там никто ничего не закроет и не будет навязывать, на каком языке писать. Еще один плевок в сторону русскоязычных, ну что ж, ответ будет адекватным», — написал «Сбейс пепелs».

«Конец печатных изданий», — отреагировал Александр.

«Насильно мил не будешь, чем чаще они этой… [ерундой] страдают, тем чаще люди будут говорить на русском», — добавил Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Зеленский высоко несет знамя порохоботов… (сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко — М. Р.)», — отметила Татьяна.

«[Кто] будет на мове газеты покупать?» — недоумевает Александр.

«В стране бардак, но главное, чтобы на украинском языке…» — пишет «Сила в Правде».

«Отлично. Разрушайте всё, что можно», — с сарказмом призвал Andrey.

«Ну что ж, перестанем покупать такую прессу, будем читать российские издания в интернете. Чем больше запретов, тем больше желания им сопротивляться. Глупая и недостойная политика», — отреагировал НаталІя Д.

«Макулатуры, макулатуры, да побольше!» — с сарказмом добавил «Мирный».

»Ну теперь-то точно будет: одна ты единая и неделимая… ещё один веский повод Крыму и Донбассу «повертатыся до дому» («возвращаться домой — М. Р.)…» — иронизирует «Пашка 88».

«В Украине с сегодняшнего дня печатные СМИ должны выходить на украинском языке. В Украине с сегодняшнего дня печатные СМИ должны выходить на государственном языке. Одно и то же, но звучит совершенно по-разному. Если хочешь ограничить чьи-то права, скажи, что это в интересах государства. Тогда ты автоматически патриот и государственник, а все, кто против, — враги государства», — написал на своем телеграм-канале «The Панда» украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Посмотрим, какие СМИ выживут к концу года…» — задумалась Ольга Ж.

«Начало заката печатных украинских СМИ. Кто ж их теперь читать-то будет?» — не понимает Vladimir.

«Ну появятся еще какое-то количество безработных в Украине, зато польские фермеры смогут лучше собрать урожай клубники, все довольны, порохоботы (сторонники Петра Порошенко — М. Р.), поляки и ценители революций», — с сарказмом добавил Oleg O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Печатными СМИ сейчас мало пользуются, а в перспективе так и совсем такой источник информации может повторить судьбу некогда популярных писем и открыток в почтовых конвертах с марками», — пишет Vasiliy S.

«Есть и плюс — дефицит туалетной бумаги не страшен», — пошутил Михаил Л.

«Ну теперь-то уже все должны понять, почему Крым и Донбасс помахали ручкой», — подытожил один из комментирующих.

Отметим, согласно данной норме, распространение по подписке печатных изданий на других языках на Украине допускает лишь в том случае, если есть возможность подписки на это издание на украинском языке. Все учредители печатных средств массовой информации обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском.

В любом месте распространения печатных СМИ доля украиноязычной версии издания должна составлять не менее 50%. Если СМИ выходит на иностранном языке, обязательно должна быть его версия на украинском языке.

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