Турция запустила в космос первый отечественный «карманный» спутник
На следовавшем из Турции корабле изъято 220 килограммов сильнодействующего наркотика
Как пишет Aktif Haber, хорватская полиция изъяла 220 килограммов сильнодействующего наркотика на корабле, направляющемся через Турцию в порт Плоче на Адриатическом побережье. Это является самой большой партией наркотика, изъятой в стране за один раз. Согласно заявлению полиции, изъятый на корабле наркотик находился в свинцовых слитках. На следовавшем из Колумбии корабле, кроме данного наркотического вещества, было обнаружено еще 62 килограмма наркотика другого вида. Рыночная стоимость наркотиков, изъятых в ходе двух рейдов, составила 17 миллионов евро. Сообщается, что наркотики были нелегально ввезены с целью реализации на западноевропейском рынке.
ОАЭ: «Турецкая лира ослабла. Мы воспользуемся этой возможностью»
Как передает Sözcü со ссылкой на Financial Times, глава правления Abu Dhabi Development Holding (ADQ) Мохаммед Хассан Аль Сувайди заявил о выделении денежных средств для инвестирования в Турцию. Он также отметил, что ослабление турецкой лиры может открыть новые возможности. «Если смотреть в долгосрочной перспективе, то сейчас самое время покупать активы в Турции», — сказал Аль Сувайди. По его словам, они ведут переговоры по ряду вопросов с Фондом благосостояния Турции, и входящие в его состав компании принимают в этом активное участие.
Совместное заявление относительно событий в Казахстане
Согласно сообщению NTV, члены правящей Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии, Партии националистического движения и «Хорошей» партии сделали совместное заявление относительно событий в Казахстане. «Турция, которая была рядом с Казахстаном с самого первого дня его независимости, будет и впредь оказывать всяческую поддержку для установления в нём мира и стабильности, что имеет жизненно важное значение для всего региона в целом. Мы с беспокойством следим за развитием событий в братском Казахстане. Стабильность и мир в Казахстане так же важны для нас, как и мир и спокойствие в нашей стране. Мы безмерно рады тому, что благодаря здравому смыслу казахстанцев и благоразумному подходу властей беспорядки прекратились и ситуация в стране начала постепенно нормализоваться», — говорится в заявлении.
Сопредседатель ДПН Селахаттин Демирташ удостоен награды «За политическое мужество»
Как пишет Duvar, экс-сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ, отбывающий наказание в тюрьме строгого режима в Эдирне, отмечен наградой «За политическое мужество», присуждаемой Институтом Франсуа Миттерана впервые. В церемонии награждения, состоявшейся в Париже, принял участие сопредседатель Комиссии по международным отношениям ДПН Хишъяр Озсой. «Несмотря на то, что награда присуждена мне, я принимаю ее от имени всех членов ДПН, находящихся в заключении. Для меня и для миллионов курдов на самом деле есть два Миттерана — Франсуа Миттеран и Даниэль Миттеран. Я с глубочайшим уважением отношусь к обеим выдающимся личностям, оставившим след в нашей памяти и внесшим большой вклад в развитие европейских ценностей. Как известно, несмотря на решения Европейского суда по правам человека, я не могу быть с вами, так как все еще нахожусь в тюрьме в Эдирне. Я верю, что благодаря нашему сопротивлению и вашей поддержке однажды наступит конец этому чудовищному беззаконию, подрывающему европейские ценности», — говорится в письме Демирташа, которое он отправил на церемонию награждения.
Турция запустила в космос первый отечественный «карманный» спутник Grizu-263
Как передает FOX TV, с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в США в космос был запущен первый турецкий «карманный» спутник Grizu-263A, разработанный Университетом им. Бюлента Эджевита. Спутник Grizu-263A, над которым работали на протяжении двух лет, весит 250 грамм и имеет габариты 5 см х 5 см х 5 см. Планируется, что спутник кубической формы будет размещен на низкой околоземной орбите на высоте 525 километров и прослужит 56 месяцев.
Акцент на Османе Кавале и Стамбульской конвенции
Как сообщает Ahval News, Human Rights Watch обнародовала «Всемирный доклад — 2022», в котором дана оценка 100 странам с точки зрения прав человека. В отчете широко освещаются нарушения прав человека в Турции и давление на оппозиционные группы. «В Турции ограничиваются и нарушаются права представителей СМИ, правозащитников, сообщества ЛГБТИ+, курдских политических активистов и других лиц, которых правительство считает оппозиционерами», — говорится в докладе. В докладе также содержится критика в адрес Турции относительно выхода последней из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин и неисполнения решения Европейского суда по правам человека в отношении Османа Кавалы.
Эрдоган: «Несмотря на все предпринятые нами шаги, мы не увидели от ЕС должной реакции»
Согласно сообщению Devrim, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к послам государств — членов ЕС в президентском дворце Чанкая в Анкаре. «Пандемия негативно сказалась и на странах ЕС. Дискуссии относительно будущего Союза в связи с выходом Великобритании из Европейского союза обрели новое течение. Перед лицом многих проблем, прежде всего создания общей иммиграционной политики, ксенофобии и исламофобии, ЕС не смог предпринять каких-либо существенных шагов. Мы приложили усилия для налаживания конструктивного диалога и дипломатии. Провели переговоры по вопросам климата, безопасности и миграции. Однако несмотря на все предпринятые нами шаги, мы не увидели от ЕС должной реакции. В отношении нас применена тактика отвлечения внимания», — говорится в обращении.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Члены научного комитета Серхат Унал и Мине Дурусу Танрыовер объявили результаты третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19 Turkovac, которые проводились на 1182 добровольцах. «Побочные эффекты от Coronavac и Turkovac идентичны. Вакцина Turkovac так же безопасна и эффективна, как и Coronavac», — сказала Танрыовер.
Дело по факту контрабанды наркотиков из Колумбии в Стамбул сдвинулось с мертвой точки. В результате 16-месячной работы полиции Стамбула удалось задержать 14 человек, имеющих отношение к 4,9 тонны наркотиков, изъятых в порту Буэнавентура 3 апреля 2020 года. Власти Колумбии заявили, что изъятые наркотики будут отправлены в Стамбул. Также названы имена их покупателей и владельцев.
По данным Центробанка Турецкой Республики, в ноябре в Турцию поступило 4 миллиарда 462 миллиона долларов, источник которых неизвестен. Примечательно, что денежные средства неизвестного происхождения поступили в ноябре 2021 года, когда наблюдался самый резкий рост курс доллара за последние 20 лет в 40,3%.
Говоря о том, что авторитарные лидеры воспользовались пандемией COVID-19, чтобы ослабить независимость центральных банков, Foreign Policy приводит в пример главу правящей Партии справедливости и развития Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция обновила «рекорд» по суточному числу инфицированных коронавирусом. По данным минздрава, за последние сутки коронавирус выявлен у 74 266 человек, умерло 137 человек.
Обильные осадки в Мармарисе парализовали повседневную жизнь. За последние 4 дня выпала 1/3 годовой нормы осадков, что составило 414,6 килограмма на квадратный метр, тогда как средняя норма осадков в данном районе составляет 1126 килограммов на квадратный метр в год.