



Wikipedia.org Фреска в монастыре Дадиванк

Секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, будучи в Ватикане, сделал заявление, которое может получить продолжение. Во время переговоров представительной делегации религиозных лидеров во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде с президентом Папского совета по культуре и Папской комиссии по священной археологии Ватикана кардиналом Джанфранко Равази священник заявил, как пишет «Спутник-Азербайджан», что «в Карабахе за период армянской оккупации разрушены как христианские, так и мусульманские религиозные памятники» и что «сегодня мы уверены, что азербайджанское государство защитит, восстановит эти памятники, построит новые».

Фото со страницы Джанфранко Равази в Twitter Встреча шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с президентом Папского совета Ватикана по культуре Джанфранко Равази

Обращает на себе внимание то, что архимандрит Алексий обвинил власти Нагорного Карабаха в «разрушении» не только мусульманских, но и христианских памятников. Как ранее отмечало ИА REGNUM, комментируя визит гостей из Баку в Ватикан, религиозный фактор является важным элементом «битвы за историю», которую в Закавказье ведет Азербайджан. И здесь, если смотреть с христианской точки зрения, Баку выступает с позиций «ревизиониста». Для обоснования претензий на Нагорный Карабах азербайджанские историки, например, заявляют, что грузинский православный монастырский комплекс Давид Гареджи, после распада СССР оказавшийся на территории Азербайджана, является наследием Кавказской Албании. Это делается для того, чтобы доказать причастность древнего христианства «государству Кавказской Албании до того, как оно стало армянским», и оспорить, соответственно, концепцию армянских церковных лидеров, которые выводят государственность Арцаха (Нагорного Карабаха) от первой половины V века, когда «была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом».

Paata Vardanashvili Монастырский комплекс Давид-Гареджи

По той же причине Баку после окончания второй карабахской войны взял на вооружение тезис о том, что «армянские оккупанты» в Карабахе «разрушали» не только мусульманские памятники, но и христианские. Этим преследуются две цели. Вводятся гипотезы о том, что, во-первых, армяне сознательно «уничтожали» следы присутствия в регионе Кавказской Албании, политическим продолжение которой в нынешнем Азербайджане является проект «Удинской церкви» или «Албанской церкви Азербайджана». Во-вторых, о том, что Степанакерт также небрежно относится к российскому христианскому присутствию в Нагорном Карабахе, появившемуся там после перехода Карабахского ханства под власть России. Вполне понятно, когда шейх Пашазаде в ходе беседы с кардиналом Равази заявляет, что «в результате почти 30-летней военной агрессии и оккупации религиозным и культурным памятникам страны был нанесен серьезный ущерб армянскими захватчиками, историко-культурные памятники различных религий подверглись вандализму». Баку рассчитывает на поддержку Ватикана и надеется использовать его в своих интересах. Но почему ему в этом подыгрывает секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви?

(сс) Ludvig14 Церковь Святого Елисея в удинском селении Нидж

Представители этой епархии и ранее отличались спорными суждениями о ситуации в Нагорном Карабахе. Проблема в том, что сейчас это накладывается на процесс создания «в пределах Республики Армения» Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви, правящим архиереем которой стал митрополит Клинский Леонид. В интервью телеканалу «Россия 24» он отмечал, что у Московского патриархата складываются «прекрасные, сбалансированные» отношения с Армянской апостольской церковью. «Мы чувствуем всяческую поддержку и со стороны руководства, и со стороны верующих. На территории Армении воздвигаются храмы Русской православной церкви, я не вижу никаких проблем для межцерковных отношений в будущем», — говорил Леонид. При этом возникала интересная коллизия: если православные храмы появятся на карабахской земле, к какой епархии они будут относиться? Формально их могли бы передать Бакинской и Азербайджанской. Однако нельзя было исключать и того, что именно Еревано-Армянская епархия окажется правящей для православных в Карабахе.

В этой ситуации реплика архимандрита Алексия, да еще и прозвучавшая в Ватикане, может создать проблемы для русского православия в Армении, где и так антироссийские силы уверяют, что Московский патриархат стоит «в авангарде истребления армянского наследия», и в Нагорном Карабахе. Безусловно, инославным священнослужителям в Азербайджане приходится в той или иной степени прославлять «мудрую политику азербайджанского руководства». Но есть нюанс. Как пишет в сообщении о встрече делегации из Баку с кардиналом Равази «Спутник-Азербайджан», «апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете в свою очередь сказал, что между представителями различных религий в Азербайджане царит атмосфера дружбы и братства, в результате чего народ с одинаковой заботой и уважением относится ко всем религиозным памятникам». Католический епископ не стал обвинять «армянских оккупантов» в «разрушении» христианских памятников. Православный архимандрит поступил иначе.

Так что же в таком случае на самом деле Московский патриархат думает о ситуации в Нагорном Карабахе и кто в Русской православной церкви выражает ее мнение по этому вопросу? Надеемся, что этот вопрос будет прояснен в ближайшее время.