Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трёхсторонний виртуальный саммит с участием президента России Владимира Путина, предположительно, в видеоформате, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 15 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Обслуживающий персонал пока что рано звать, пусть у пианино постоит!» — считает Алан К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное отношение к очень серьёзному вопросу никак не красит украинские власти. Граждане убеждены, что если бы Зеленскому было что сказать Путину по делу, то он бы сделал это уже давным-давно и без участия американской стороны.

«Кремль ещё и отвечает на этот бред?» — удивляется Tatyana E.

«Нам о чём говорить с ними? Все лозунги и кричалки мы слышали, ничего нового они нам не скажут. Да и к тому же с Байденом Путин лично всё обговорил и по поводу Украины, и по другим вопросам», — указывает Виктория М.

Некоторые комментаторы отмечают, что именно из-за такого поведения Украины президенту России пришлось напрямую общаться с хозяином этого цирка.

«На кой чёрт тут Зеленский сдался? Он какое имеет отношение к руководству Украины? По поводу судьбы Украины следует разговаривать с её президентом — Джозефом Байденом! А этого клоуна пора гнать уже. Поверил, видимо, в то, что он там какой-то лидер», — написал Алексей Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. США

«Германии, Франции, Донбасса маловато Зеленскому будет? США заинтересованные, их нельзя к таким диалогам допускать. Они и так во главе Украины стоят и всем командуют там. Так же можно и без Украины обойтись, только США и Россия», — заметила Валентина О.

Часть людей полагает, что Зеленский буквально боится личной встречи с российским президентом, поэтому всеми правдами и неправдами пытается найти себе защитников со стороны.

«Нравятся Зеленскому виртуальные дела, особенно видосики выкладывать в интернет. Тет-а-тет с Путиным у него никак не получается — кишка тонка», — отмечает Sergey K.

«А Зеленский что, так боится рот открыть один на один с Москвой? Ему же Путин ответил чётко и понятно, что ждут его в Москве. Там пусть и поговорят», — напомнила Света М.

Ряд пользователей указывает на то, что планы Киева по виртуальной встрече уже потерпели неудачу, потому что столь несерьёзный подход не позволяет Москве ответить согласием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Забавные они. Виртуальный реверс газа (из Европы), виртуальный саммит. Прямо какая-то виртуальная страна! Язык вообще не соответствует масштабу мероприятия. Поэтому, наверное, ничего у Киева не выйдет», — предполагает Maxim K.

Напомним, 14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на мероприятии в «Атлантическом совете» о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трёхсторонний виртуальный саммит с участием президента России Владимира Путина, предположительно, в видеоформате. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, заявил, что предложений о трёхсторонних переговорах в формате Россия — США — Украина американская сторона не присылала.