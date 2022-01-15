Соединённые Штаты Америки подготовили 18 сценариев действий на случай якобы «вторжения» России на Украину. Об этом 15 января заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — сказала она.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского издания «Страна» и на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Также новость обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание».

Ssturner71 Виктория Нуланд

«Пускай предложат их Голливуду, а то там кризис жанра», — иронизирует Валентин Х.

«Многовато. В случае чего будет трудно выбрать в таком изобилии», — добавил «Зёма Земелевич Миллионов».

«А почему только 18?» — спросил Андрей Я.

«Сколько сценариев было у США в Афганистане?» — не без сарказма задался вопросом Sergio D.

«Огласите весь список, пожалуйста!» — шутит Олег К.

«Обычно срабатывает 21-й сценарий», — пошутил Edward P.

«Реализацией этих сценариев будет заниматься… Netflix… И снимут красиво, и денег срубят», — не без иронии добавил Саша М.

«И ни одного сценария, если Россия не нападет…» — отметил Саша Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

«Уже и сценарии придумали, а нападения все нет», — отреагировал Елена З.

«Аж 18 сценариев! В бумажках не запутаются, когда нужен будет ответ? «Человек с одними часами знает, сколько времени, человек с двумя часами уже не уверен…» — с сарказмом отметила Марина Г.

«У россиян может оказаться всего лишь один сценарий и самый неподходящий именно для Украины», — пишет Игорь К.

«Им бы почитать воспоминания наших военачальников, как гнали французов, немцев от Москвы до Парижа и Берлина… И не было никаких сценариев у нашей страны и народа, а получили все сполна…» — ответила Игорю К. Татьяна Х.

«Это что, угроза? Выглядит убого», — добавил один из комментирующих.

«18 сценариев озабоченности?» — смеется IU.

«В этом она права, «острую боль» Украине и гражданам Украины эти 18 сценариев принесут», — отметила 70 173 Хорошая.

«А потом жаловаться начнут, что врубили санкции и потеряли 290 лярдов», — иронизирует Иваныч В.

«Говорят, что США разработали 18 сценариев эвакуации с Украины, если что-то пойдёт не так», — отметил ИN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«А с кем Украина воюет 8 лет?! Вторжение только будет. Убивают свой народ… Да скорей бы Россия вторглась…» — не выдержал sevavatnik.

«Сплошная киностудия, совсем оторвались от реальности! Киношники хреновы!» — подытожил Vadim.