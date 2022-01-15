«Не запутаются?» — если РФ «нападет» на Украину: у США есть 18 сценариев
Соединённые Штаты Америки подготовили 18 сценариев действий на случай якобы «вторжения» России на Украину. Об этом 15 января заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью британской газете Financial Times.
«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — сказала она.
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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского издания «Страна» и на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Также новость обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание».
«Пускай предложат их Голливуду, а то там кризис жанра», — иронизирует Валентин Х.
«Многовато. В случае чего будет трудно выбрать в таком изобилии», — добавил «Зёма Земелевич Миллионов».
«А почему только 18?» — спросил Андрей Я.
«Сколько сценариев было у США в Афганистане?» — не без сарказма задался вопросом Sergio D.
«Огласите весь список, пожалуйста!» — шутит Олег К.
«Обычно срабатывает 21-й сценарий», — пошутил Edward P.
«Реализацией этих сценариев будет заниматься… Netflix… И снимут красиво, и денег срубят», — не без иронии добавил Саша М.
«И ни одного сценария, если Россия не нападет…» — отметил Саша Г.
«Уже и сценарии придумали, а нападения все нет», — отреагировал Елена З.
«Аж 18 сценариев! В бумажках не запутаются, когда нужен будет ответ? «Человек с одними часами знает, сколько времени, человек с двумя часами уже не уверен…» — с сарказмом отметила Марина Г.
«У россиян может оказаться всего лишь один сценарий и самый неподходящий именно для Украины», — пишет Игорь К.
«Им бы почитать воспоминания наших военачальников, как гнали французов, немцев от Москвы до Парижа и Берлина… И не было никаких сценариев у нашей страны и народа, а получили все сполна…» — ответила Игорю К. Татьяна Х.
«Это что, угроза? Выглядит убого», — добавил один из комментирующих.
«18 сценариев озабоченности?» — смеется IU.
«В этом она права, «острую боль» Украине и гражданам Украины эти 18 сценариев принесут», — отметила 70 173 Хорошая.
«А потом жаловаться начнут, что врубили санкции и потеряли 290 лярдов», — иронизирует Иваныч В.
«Говорят, что США разработали 18 сценариев эвакуации с Украины, если что-то пойдёт не так», — отметил ИN.
«А с кем Украина воюет 8 лет?! Вторжение только будет. Убивают свой народ… Да скорей бы Россия вторглась…» — не выдержал sevavatnik.
«Сплошная киностудия, совсем оторвались от реальности! Киношники хреновы!» — подытожил Vadim.