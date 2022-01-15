Заявление представителя парламента Украины в Конституционном суде Ольги Совгири, согласно которому бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против украинской Верховной рады о том, что у неё нет полномочий по лишению должности главы государства, кроме как путём импичмента, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 15 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Проснулся!» — удивляется Владимир Ш.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, что от Януковича долгое время не было вообще никаких вестей, а тут он внезапно появился, да ещё и не с пустыми руками, а с судебным иском к Верховной раде Украины.

«Витя, ты где был? Мы тебя все искали!» — обращается Арсений Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Янукович в данном случае печётся о своём будущем, которое достаточно туманное, но его совершенно не интересует судьба украинского народа, который вот уже семь лет бьётся в агонии по его вине.

«Янукович со своими претензиями словно из леса вышел. Ты где был всё это время? Какой президент, какой импичмент? Там война уже восьмой год длится, идиот!» — пишет Татьяна Н.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Предатель народа Украины пошёл в суд? Забавный человек. Может, суд поможет вернуть погибших в Донбассе и в Одессе?» — интересуется Вадим Х.

Нашлись и те, кто убеждены, что Януковичу не дают покоя те несметные богатства, которые имелись у него, когда он был президентом Украины.

«Что, старые воспоминания не дают покоя? Скучаешь по золотому унитазу? Давно не держал в руках золотого батона? Ты никакой не президент, Витя, ты опозорившийся бомж», — считает Дмитрий Б.

Часть людей советует Януковичу вовсе не отсвечивать, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания со стороны разгневанных людей.

«Твой срок истёк, дядя. Поздненько очухался, увы. Ничего хорошего тебя там не ждёт, твои унитазы все поделили между собой. Так что проведи старость достойно, плюнь на эту политику, читай детективы, сажай яблони и цветочки, гуляй с внуками, собачкой и кошечкой, поживи спокойно, хватит воду баламутить», — советует Котяра К.

«За трусливое поведение Януковича у украинского народа тоже возникают к Януковичу вопросы! Как оставил власть, как передал её бандитам и нацистам, как предательство невинных людей. Столько вопросом к этому персонажу!» — отмечает Алексей Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Представитель

Ряд пользователей предлагает варианты того, как бы Янукович мог искупить свои грехи перед украинским народом.

«Виктор, вы в Донецк съездить не хотите? На поклон к тем, кто из-за вас жизнь свою кладёт на алтарь свободы? А лучше сразу езжай в Киев, на гильотину», — предлагает Иван Т.

«Янукович мог бы искупить свою вину, приехав в Донецк, но не сейчас, а тогда, в 2014 году. Сейчас по нему тюрьма плачет. Пускай лучше в Ростове дальше отсиживается и не отсвечивает», — рекомендует Гаврил С.

Напомним, 14 января представитель парламента Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила в своём Telegram-канале о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против украинской Верховной рады о том, что у неё нет полномочий по лишению должности главы государства, кроме как путём импичмента.