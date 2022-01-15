Мнение относительно происходящего на европейском газовом рынке и предположительной причины возникновения необоснованных обвинений в сторону компании Газпром опубликовал 15 января в своём Telegram-канале журналист и политолог Александр Сосновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Автор текста сконцентрировал фокус на том, что Европа сыпет бесконечными обвинениями в сторону России, винит её во всех своих бедах, но никто из европейских чиновников почему-то не осмеливается посмотреть правде в глаза и назвать истинного виновника возникновения кризиса энергоресурсов.

«Складывается полное ощущение, что с наступлением зимы требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на Западе в синдром навязчивых страхов. Какие только претензии ни придумывают в Европе! Газпром мало поставляет, и потому хранилища в Европе полупустые», «Россия специально создаёт дефицит поставок газа, для того чтобы поставить Европу на колени», «Газпром внедряет психологическую основу тревожного состояния населения Европы». Подобный бредовый набор звучит в Брюсселе, Берлине, Варшаве и некоторых других европейских городах. Почему же эти вопросы европейцы не задают себе?» — интересуется Сосновский.

По мнению политолога, нынешнее тревожное состояние является результатом «интенсивной информационной атаки на Россию», а также на компанию Газпром и проект «Северный поток — 2» в частности.

«При этом нельзя припомнить ни одного случая, когда европейские власти, конкретно Брюссель, обращались к Газпрому с конкретными предложениями или вопросами, связанными с регулированием болезненного для Европы вопроса поставок газа. Думается, что именно Газпром был бы заинтересован ответить на подобный запрос, причём ответить конкретно, с учётом выгод для каждой из сторон», — отметил Сосновский.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газпром

Журналист убеждён, что требование к России, чтобы та увеличила объёмы поставок газа, и, мол, это якобы должно помочь Европе выйти из затянувшегося энергетического кризиса, является совершенно необоснованным альтернативным вариантом в пику введению в строй «Северного потока — 2», который, по словам европейцев, сделает Европу слишком энергозависимой от Российской Федерации.

«Это явно информационный вброс, сделанный на фоне необоснованных требований некоторых государств, начиная с Украины, Польши и стран Прибалтики, которые пытаются превратить вопросы энергопоставок в политические выгоды для своих конкретных внутренних целей», — уверен политолог.

Данный пост журналиста в Telegram-канале не остался без внимания комментаторов, которые достаточно резко отреагировали на происходящее вокруг газовых отношений между Россией и Евросоюзом.

«Газпром — Европе: «Ты мне прямо скажи: «Что тебе надо?» Ну вот что тебе надо?! Может быть, я и дам, что ты хочешь, только ты скажи уже прямо!» — таким образом оценивает ситуацию пользователь под псевдонимом Стоик стойкий.

«Европа, как беременная женщина — сама не знаю, чего хочу. Когда же разродится?» — вторит комментатору выше пользователь Маря.

«А европейцы понимают, что если вдруг случайно российского газа не станет, их санкции померкнут?!» — задаётся вопросом пользователь Raisa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравляющие газы

«Барыжат газом, купленным по фиксу, а продают по споту. Вот им плохо-то и стало. Путин же всё чётко объяснил. А на бизнес и людей им плевать», — считает пользователь Наталия.

«Раз есть претензии, то почему в суды не подают на Газпром, если действительно всё так, как они говорят? Не выполняет обязательства типа или картельный сговор, мошенничество с поставками. Всё же может рассматриваться в судах», — заметил Демьян К.

Напомним, 15 января журналист и политолог Александр Сосновский опубликовал в своём Telegram-канале пост с оценкой происходящего на европейском газовом рынке, где также предположил причину возникновения необоснованных обвинений в сторону российского Газпрома.