Мнение политолога Дмитрия Евстафьева, который высказался в Facebook насчёт истерики в Европе по поводу того, что якобы Россия и российская компания Газпром виновны в неадекватных ценах на газ, стало поводом для бурного обсуждения интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 15 января в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Известный политолог дал оценку антироссийским настроениям в Европе, которые вынуждают европейских политиков назначать виновной в своих бедах Россию и её представителей.

«Почитал набирающую оборот истерику по поводу того, что это Газпром виноват в том, что на европейском рынке опять господствует ценовая» пила. Понятно, что это всё устроил Путин, понятно, что Россия использует «газовое оружие» и т. п. Поправьте меня, если я не прав, но это уже третья подобная истерика, странным образом совпавшая с попыткой наших блистательных западных партнеров «взять паузу» после переговоров с Россией. То есть просто «помахать руками после драки» оказалось мало», — отметил эксперт.

Цитата: х/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969, СССР «... отключим газ!»

По версии Евстафьева, проблемы с ценами на газ в Европе возникли не по вине российской стороны, а как раз таки по внутренним причинам, в связи с недальновидными действиями европейских чиновников.

«Откуда же взялась «напряжённость» на рынке? Опять же, но уже в полтора клика выясняется, что Газпром сократил спотовые продажи в Европу. Опять, поправьте меня, коллеги, если я неправ, но вся эта система перевода европейского газового рынка на спот — помимо естественного желания некоторых людей в Лондоне срубить по-легкому немного денег — была изначально направлена на то, чтобы сократить долю Газпрома. А теперь выясняется, что Газпром должен, напротив, свою долю нарастить. Вычитал тут, не знаю, насколько точны цифры — не менее, чем на треть, увеличив уровень поставок в Европу. Это как понимать? Не просчитали возможный эффект? И в этом тоже Газпром виноват? В том числе в том, что в условиях кризиса «альтернативной энергетики» и спотовых поставок говорил о том, что одним из условий стабильного прохождения относительно (подчеркну! — относительно) холодной зимы будет запуск «Северного потока — «?» — задаётся вопросом политолог.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

Политолог в пух и прах разносит логику европейских властей, которые ставят неадекватные цены на газ в Европе в вину Газпрому, хотя российская газовая компания всеми силами пыталась вразумить европейцев и призывала их отказаться от безумной антироссийской политики, которая и послужила причиной кризиса энергоресурсов.

«То есть Газпром виноват в том, что честно и абсолютно на уровне экономической логики предупреждал европейцев? Я правильно понял? Иными словами, когда мама предупреждает сына «не есть каку», а сын ест и зарабатывает себе дизентуху, виновата мама, а не сын-дебил?» — пишет Евстафьев.

Эмоциональный текст политолога привлёк к себе значительное внимание со стороны пользователей интернета. Граждане также решили поделиться своими соображениями по поводу ситуации вокруг газа в Европе и антироссийской горячки.

«Их не для того сгоняли в Евросоюз, чтобы проявлять здравый смысл и самостоятельность. Этим тут и не пахнет. Поэтому «боррелевщина» — их естественный формат жизни», — Юрий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

«Очередная дымовая завеса в экономической войне. Они всегда выигрывали. Озоновая дыра, глобальное потепление, карбоновый след. Напёрсточники. Слушать надо учёных, а не Грету. Правда, у нас учёных много, наученных мало. Радует, что газифицируют Россию, но опять через пень колоду», — Алексей М.

«В подобной ситуации Газпрому не худо бы выступить с заявлением о том, что он не рассматривает европейский рынок ни как премиальный, ни как приоритетный, ни как надежный. Подчеркнув при этом, что будет неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства. Но только их, остальное по остаточному принципу», — поделился своим мнением Юрий Я.

«Почему Россия не может использовать свои конкурентные преимущества в качестве орудия давления? Если против нас вводятся санкции, в том числе и против первых лиц государства, если декларируется задача наказать весь российский народ за то, что он не так живёт и не тех выбирает, то почему мы не можем использовать наши сильные стороны — газ, нефть, оружие? Почему мы всегда должны играть на их поле по их правилам? Почему просто нельзя перевернуть доску и сказать, что теперь играем в нашу игру?» — задаётся вопросом Дмитрий Ш.

«Боюсь, даже европейцы сами не смогут ответить на эти вопросы. Они действуют на уровне инстинктов, а не разума. Но интересно получилось с этими спотовыми ценами. Не зря Польшу назвали гиеной Европы, ведь с неё все началось. Она же первая подала в европейский суд, чтобы внести в контрактные цены спотовую составляющую! Это, когда цены на рынке были ниже, чем по контракту. Польша выиграла суд, и даже Газпром заплатил полякам около пяти миллиардов! В общем, они нас научили на свою голову. А мы — ученики хорошие, понимаем с первого раза. Когда по их правилам играешь и они проигрывают, то джентльмены меняют правила», — отметил Алексей Л.

Напомним, 15 января известный политолог Дмитрий Евстафьев опубликовал на своей странице в Facebook оценку происходящих в Европе событий, связанных с нестабильной ситуацией с ценами на газ, а также с назначением России в качестве виноватого во всех европейских бедах.