Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинских ведомств. 14 января в комментарии британскому телеканалу Sky News он подтвердил, что кибератаки якобы осуществили «российские специалисты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российские хакеры

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», — приводит слова Данилова ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли за хакерскими атаками Российская Федерация, чиновник заявил, что «уверен в этом на 99,9%».

Вместе с тем в комментарии «Голосу Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), Данилов заявил: «Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме».

«Это Российская Федерация», — добавил он, отметив, что сейчас происходит расследование инцидента и организаторы атаки не достигли поставленной задачи.

President.gov.ua Алексей Данилов

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Заявление украинского чиновника обсудили на странице украинского политолога Юрия Дудкина в социальной сети Facebook, а также на украинских телеграм-каналах VESTI и «headlines Украина». Многие отметили, что сомнений в том, что в атаках обвинят Россию, не было.

«Было бы странно, если бы они не обвинили Россию», — написала Антонина Л.

«Кто бы сомневался, что так и будет», — добавила Виктория Г.

«Сайты зоопарков и ветлечебниц тоже легли?» — иронизирует Юрий О., тонко напоминая о том, что Данилов по образованию ветеринар.

«Клоуны, западную повестку отрабатывают… Играют свой очередной дешёвый спектакль», — пишет один из комментирующих.

«То, что подобную *рень могли провернуть западные «друзья» ради провокации, он это не рассматривает», — отметил Виктор.

«Пить меньше надо…» — шутит «Джурик».

»Там все в ОП (офисе президента — М. Р.) майнят [криптовалюту], а потом сервера падают, ну красавцы», — отреагировал Valeriy M.

«И если вдруг это не подтвердится, он в отставку, да? Или всё это проплаченная [ложь]?» — задался вопросом Vitaliy.

«В других странах нет хакеров? И украинские хакеры (именно которым выгодно вытащить информацию из государственных баз данных), не засветились в сотнях атак? И в США нет специальных подразделений хакеров в спецслужбах? И американские ИТ-компании не делают специально бэкдоры (программная или аппаратная уязвимость, которая дает возможность получить доступ неавторизованных лиц для кражи данных или управлению операционной системой — М. Р.) для своих спецслужб, а потом информация об этих бэкдорах попадает к хакерам? Только РФ… Дебил…» — написал Axel B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

«У него, мне кажется, на любую напасть — только один вариант», — добавил Борис К.

«Самое смешное, что эту методичку они не меняют вот уже 8-й год. Надо ж кого-то обвинять, а особо тупорылые еще верят этому», — смеется Александр.

«Опять не закусил», — пошутил Кирилл.

«А для остальных мы откроем все сами», — иронизирует Дмитрий.

«СБУ расследует причастность российских спецслужб к сегодняшней кибератаке на органы госвласти Украины. Традиции надо соблюдать», — с сарказмом подытожила на своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко.

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