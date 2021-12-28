В 2022 году состоятся премьеры множества интересных фильмов. Релизы некоторых из них кинокомпании неоднократно откладывали по разным причинам, в том числе и из-за эпидемии коронавируса. Поклонники многих популярных кинофраншиз с нетерпением ожидают выхода сиквелов в кинотеатрах, кроме того, на большие экраны должны выйти экранизации, проектам которых уже много лет. Корреспондент ИА REGNUM составил топ-15 самых ожидаемых фильмов, которые должны выйти на большие экраны в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильмы 2022 года

«Соник 2 в кино» (Sonic the Hedgehog 2)

Режиссёр: Джефф Фаулер

Дата премьеры: 31 марта

Поклонники серии видеоигр про ежа Соника очень ждут релиза продолжения фильма «Соник в кино». По сюжету сиквела, главный герой (персонажа вновь озвучит Бен Шварц), вновь столкнётся с доктором Айво Роботником (Джим Керри), которому на этот раз будет помогать ехидна Наклз. Соник также получит помощника в виде лиса Майлза «Тейлза» Прауэра.

Цитата из видео «Соник 2 в кино — Русский трейлер (2022)» Youtube «Соник 2 в кино»

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)

Режиссёр: Дэвид Йейтс

Дата премьеры: 14 апреля

Проект третьей части «Фантастических тварей» столкнулся с массой проблем при производстве. Весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса кинокомпания Warner Bros. приостановила съёмки картины и возобновила их лишь в сентябре 2020-го. Но самой серьёзной проблемой стал скандал вокруг Джонни Деппа, который должен был вновь сыграть тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. В ноябре 2020-го актёр объявил, что решил добровольно отказаться от роли по просьбе руководства кинокомпании. Через некоторое время Warner Bros. сообщила, что Грин-де-Вальда сыграет датский актёр Мадс Миккельсен. Многие поклонники вселенной писательницы Джоан Роулинг положительно приняли эту новость.

«Анчартед: На картах не значится»

Режиссёр: Рубен Фляйшер

Дата премьеры: 10 февраля

У экранизации серии популярных игр студии Naughty Dog непростая судьба: проект был анонсирован ещё в 2008 году, многие геймеры хотели увидеть в роли главного героя Нейтана Дрейка актёра Нейтана Филлиона («Светлячок»), впоследствии её «получил» Марк Уолберг. Проект неоднократно менял режиссёров, в разное время к нему были «приписаны» Дэвид Расселл, Нил Бёргер, Сет Гордон и Шон Леви. Концепция фильма также неоднократно менялась, в результате было объявлено, что роль молодого Дрейка исполнит Том Холланд, а Уолберг получил возможность сыграть наставника и партнёра главного героя Виктора Салливана по прозвищу «Салли».

Цитата из видео «Анчартед: На картах не значится Uncharted (2022)» Youtube.com «Анчартед: На картах не значится»

"Аватар-2» (Avatar 2)

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Дата премьеры: 15 декабря

В 2022 году на большие экраны выйдет первое из четырёх анонсированных продолжений фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. В сентябре 2017-го СМИ сообщили, что суммарный бюджет всех новых фильмов франшизы составит около $1 млрд. В августе 2018 года в одном из интервью Кэмерон рассказал, что основные события сиквела «Аватара» будут происходить под водой. Кинематографист сообщил, что для реализации этого замысла команде проекта пришлось разрабатывать специальную технологию съёмок, на что ушло около года.

«Топ Ган: Мэверик»

Режиссёр: Джон Косински

Дата премьеры: 26 мая

Том Круз решил вновь объединиться с режиссёром Джозефом Косински («Обливион») для создания сиквела популярного фильма 1986 года «Лучший стрелок» (Top Gun). Действие в нём развернётся через 36 лет после событий, показанных в оригинальной картине. Кроме Круза, к своей роли вернётся Вэл Килмер (Том Казански). Сюжет расскажет о том, как легендарный пилот Питер Митчел (Круз) решает стать лётным инструктором в учреждении, в котором обучается сын его погибшего друга Ника Брэдшоу — Брэдли Брэдшоу по прозвищу «Петух». Отметим, что Paramount Pictures дважды переносила премьеру сиквела «Лучшего стрелка», сначала с июля на ноябрь 2021 года, а впоследствии — на май 2022-го.

«Мир Юрского периода: Власть»

Режиссер: Колин Треворроу

Дата премьеры: 9 июня

Колин Треворроу готовится выпустить в кинопрокат третий фильм серии «Мир Юрского периода», в котором главные роли исполнят Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Примечательно то, что в этой картине также снимаются Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, участвовавшие в съёмках оригинального фильма 1993 года «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. Сюжет новой ленты франшизы расскажет о том, как люди сосуществуют с динозаврами, которые попали на материковую часть США в финале картины «Мир юрского периода 2».

«Базз Лайтер»

Режиссер: Энгус Маклейн

Дата премьеры: 16 июня

Многие поклонники серии мультфильмов «История игрушек», завершившейся в 2019 году, с нетерпением ожидают премьеры спин-оффа (и приквела) «Базз Лайтер», который расскажет историю происхождения фигурки космического рейнджера. Главного героя озвучит Крис Эванс, сыгравший Капитана Америка в серии кинокомиксов Marvel. В проекте также участвует актёр и режиссёр Тайка Вайтити.

Цитата из видео «Базз Лайтер Русский тизер-трейлер Мультфильм 2022» Youtube.com «Базз Лайтер»

«Миссия невыполнима — 7»

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Дата премьеры: 29 сентября

Приключенческий боевик «Миссия невыполнима — 7» станет прямым продолжением картины «Миссия невыполнима: Последствия», вышедшей на экраны в июле 2018 года. В проекте участвуют Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс, Ванесса Кирби и другие. Съёмки фильма приостанавливали семь раз из-за эпидемии коронавируса. В декабре 2020 года Том Круз даже попал в скандал после того, как накричал на членов команды проекта, нарушивших протоколы безопасности. Съёмки картины завершились в сентябре 2021-го.

«Доктор Стрэндж — 2»

Режиссер: Сэм Рэйми

Дата премьеры: 5 мая

Особняком в топ-15 самых ожидаемых фильмов 2022 года стоят кинокомиксы. В 2022 году студия Marvel выпустит три картины, и первой на экраны выйдет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Поклонники киностудии с нетерпением ждут фильм, поскольку его снимает режиссёр Сэм Рэйми, являющийся создателем первой кинотрилогии про Человека-паука. Рэйми также известен благодаря серии фильмов ужасов «Зловещие мертвецы». Сюжет сиквела «Доктора Стрэнджа» расскажет о том, как великий маг ищет Камень времени после событий, показанных в сериале «Локи» и кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Согласно синопсису, Стрэндж высвободит «невообразимое зло» из-за того, что ему помешает некий вчерашний друг, ставший врагом. В декабре 2021 года Бенедикт Камбербэтч намекнул, что пока не планирует расставаться с ролью мага.

«Тор: Любовь и гром»

Режиссер: Тайка Вайтити

Дата премьеры: 7 июля

Вторым фильмом Marvel в 2022 году станет четвёртая часть «Тора». По имеющейся информации, в основу фильма Вайтити решил положить серию комиксов «Могучий Тор», в которых силу бога грома получает астрофизик и бывшая подруга Тора Джейн Фостер (Натали Портман), проходящая курс лечения от рака. Отметим, что после выхода на экраны фильма «Тор 2: Царство тьмы» Портман заявила, что больше не планирует сниматься в кинокомиксах Marvel. В июле 2017 года глава Marvel Кевин Файги рассказал, что Вайтити удалось убедить актрису вернуться к роли. Отметим, что многие фанаты Marvel возлагают большие надежды на будущий фильм Вайтити, поскольку им очень понравился подход режиссёра к созданию фильма «Тор: Рагнарёк».

Цитата из видео «Тор: Любовь и Гром — Трейлер (2022)» Youtube.com «Тор: Любовь и гром»

«Чёрная Пантера: Ваканда навеки»

Режиссер: Райан Куглер

Дата премьеры: 10 ноября

Из-за смерти Чедвика Боузмана в августе 2020 года сиквел «Чёрной Пантеры» стал одним из самых сложных проектов для Marvel. В октябре 2020-го актриса Летиша Райт, исполнившая в первом фильме роль принцессы Шури (сестры короля Ваканды Т`Чаллы), заявила, что ей трудно даже думать о том, что вторую часть «Чёрной Пантеры» можно снять без Боузмана. В ноябре 2020-го представители руководства киностудии заявили, что они не будут воссоздавать в «Чёрной Пантере — 2» образ покойного актёра при помощи цифровых технологий и не будут искать Боузману замену. Впоследствии СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что главная роль может перейти к Майклу Б. Джордану, который исполнил роль Киллмонгера (Н'Джадака), а позже — что новой Чёрной Пантерой станет Шури. Отметим, что производство сиквела «Чёрной Пантеры» приостановили в августе 2021 года из-за серьёзной травмы Летиши Райт. Marvel сообщила, что съёмки возобновятся лишь в январе 2022-го, таким образом, существует вероятность, что киностудия отложит премьеру кинокомикса.

«Бэтмен» (Batman)

Режиссер: Мэтт Ривз

Дата премьеры: 3 марта

Что касается кинокомиксов DC, то в 2022 году компания представит сразу несколько интересных проектов, самым ожидаемым из которых, несомненно, является фильм «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, главную роль в котором исполнит звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Этот кинокомикс выделяется из ряда других проектов DC, поскольку он не станет частью расширенной киновселенной студии: в этой картине Ривз попытается реализовать свой взгляд на Бэтмена. В декабре 2021 года продюсер Дилан Кирк заявил, что создатели картины бросят вызов трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь». Дать оценку такой заявке каждый сможет в марте 2022 года.

«Флэш»

Режиссер:Андрес Мускетти

Дата премьеры: 3 ноября

С кинокомиксом «Флэш» у поклонников фильмов DC сложились особые отношения в связи с крайне долгой и сложной реализацией проекта, история которого началась ещё в 80-х годах XX века. В 2014 году DC и кинокомпания Warner Bros. объявили, что главную роль в сольной картине про Флэша, которая станет частью расширенной киновселенной DС, исполнит Эзра Миллер. В качестве режиссёров картины в разное время хотели выступить Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»), Сет Грэм-Смит («Гордость и предубеждение и зомби»), Рик Фамуйива («Наркотик»), Роберт Земекис («Назад в будущее») и Мэтью Вон («Kingsman: Секретная служба»). В итоге должность досталась Андресу Мускетти («Оно»), а сценаристом проекта стала Кристина Ходсон («Взаперти»). Ожидается, что в основу фильма ляжет серия комиксов Flashpont и что DC использует сценарий «Флэша» как инструмент перезапуска расширенной вселенной после отказа Бена Аффлека от дальнейшего исполнения роли Бэтмена. Отметим, что, как ожидается, Аффлек и Майкл Китон сыграют в этой картине различные версии Брюса Уэйна из параллельных вселенных.

Цитата из видео «Флэш — Официальный тизер (2022)» Youtube.com «Флэш»

«Чёрный Адам»

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Дата премьеры: 28 июля

Не менее важным проектом DC, чем две предыдущие картины, станет фильм «Чёрный Адам» на основе одноимённой серии комиксов. Главную роль в нём исполнит Дуэйн Джонсон. В декабре 2021 года актёр и рестлер рассказал журналистам, что многие годы мечтал о роли этого суперзлодея и антигероя, и отметил, что пытался добиться запуска фильма в производство на протяжении десяти лет. В картине также снимается Пирс Броснан, который сыграет Доктора Фейта. В проекте также участвуют Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Элдис Ходж (Человек-ястреб) и Квинтесса Суинделл (Циклон). Режиссёр Жауме Кольет-Серра, снимающий картину, ранее выпустил на экраны фильмы «Круиз по джунглям», «Отмель» и «Дитя тьмы».

«Морбиус»

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Дата премьеры: 3 марта 2022 года

Музыкант Джаред Лето, являющийся фронтменом группы Thirty Seconds to Mars, предпримет вторую попытку завоевать сердца поклонников кинокомиксов DC, исполнив в будущем фильме роль доктора Майкла Морбиуса. В серии комиксов DC этот персонаж стал вампиром в результате научного эксперимента, пытаясь вылечиться от редкого заболевания крови. Отметим, что в фильме Дэвида Эйера «Отряд самоубийц» (2016) Лето сыграл Джокера, но фанаты DC разошлись во мнениях по поводу того, как музыкант показал персонажа. В июне 2020 года Эйер заявил, что продюсеры Warner Bros. «плохо обошлись» с Лето, поскольку никто так и не увидел настоящую игру лидера Thirty Seconds to Mars, поскольку многие сцены были вырезаны из «Отряда самоубийц» на этапе монтажа. В проекте экранизации «Морбиуса» также участвуют Мэтт Смит («Доктор Кто»), Джаред Харрис («Чернобыль») и Тайриз Гибсон (фильмы серии «Форсаж»). Даниэль Эспиноса ранее снял фильмы «Код доступа «Кейптаун», «Живое» и «Номер 44».