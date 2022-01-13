Республиканская партия США заявила, что ее будущие кандидаты в президенты, возможно, не будут участвовать в дебатах, организацией которых занимается комиссия президентских дебатов (CPD). Республиканцы опасаются, что CPD не обеспечит справедливую и беспристрастную платформу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Республиканцы и ранее обвиняли в предвзятости базирующуюся в Вашингтоне комиссию. Во время президентского цикла 2020 года экс-глава Белого дома Дональд Трамп громко жаловался и писал в Twitter, что она «укомплектована ненавистниками Трампа и теми, кто никогда не был Трампистом».

Трамп также обдумывал отказ от участия в дебатах, хотя в итоге его рейтинги на национальном телевидении были выше тогдашнего конкурента демократа Джо Байдена.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если это правда, то это означает, что Трамп точно собирается баллотироваться. Он определенно не хочет участвовать в дебатах. Через две секунды после начала первых дебатов он бы ушел со сцены. Они должны защитить старика», — пишет Frank Rizo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра Трампа

«Как без дебатов мы должны узнавать о кандидатах и проблемах? Республиканцы, почему вы так бесхребетны и боитесь? Давайте посмотрим, кто вы такие. Трамп старый и толстый. Он ест жирную пищу. Долго ли он еще протянет? Вы должны были избавиться от Трампа, пока могли. Осудить мошенника в Сенате», — считает ordinary woman.

«Трамп всегда играет роль жертвы. Он не способен взять на себя ответственность за всё, что он делает или говорит», — указывает pennyroyal.

«Вау, Трамп обычно ведет себя как ребенок, которому нужна пустышка», — комментирует Winfrey Wright.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Вы больше не можете получить даже медицинский отчет о состоянии здоровья Трампа… Всё скрывается», — подчеркивает pennyroyal.

«Они говорят, что избиратели-республиканцы «потеряли веру в вашу организацию». На самом деле американские избиратели «потеряли веру в политическую партию республиканцев», — уверен MST3K.

«Ну, я бы не стал заходить так далеко. Возможно, около половины американских избирателей потеряли веру в свою Республиканскую партию. Но похоже, что в США в наши дни довольно ошеломляющее количество идиотов», — отвечает CinicalOld.

«Трамп, как бы он ни блефовал, уклоняясь от фактов, извлек гораздо больше пользы из дебатов 2020 года и особенно 2016 года, чем его оппоненты демократы или его первичные соперники 2016 года. Он набирал миллионы голосов. Предсказание: Трамписты будут жалеть об этом шаге. Они оценили влияние дебатов в точности наоборот», — размышляет therealman.

Напомним, что республиканцы долгое время обвиняли комиссию, созданную для проведения дебатов во время президентских кампаний, в том, что она отдает предпочтение Демократической партии.