Власти Австралии 14 января второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, прилетевшего в страну для участия в турнире Australian Open. Скорее всего это поставит точку в привлекшей внимание всего мира затянувшейся драме, связанной с отказом спортсмена от вакцинации от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Министр иммиграции Австралии объяснил, что решение об аннулировании визы Джоковича отвечает интересам общества, а правительство Австралии продолжит защищать границы страны во время пандемии.

Решение было принято через четыре дня после того, как теннисиста освободили из иммиграционной тюрьмы, где он находился с момента прибытия в аэропорт Мельбурна на прошлой неделе.

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Не похоже, что его вакцинальный статус является проблемой. Налицо какая-то вендетта», — считает @Human1Being2.

«Просто уважайте правила страны, которую вы посещаете. Почему это так трудно понять? Я не понимаю», — пишет @Disconnected911.

«Этот парень заслуживает этого», — уверен @ashishjames77.

Andrew Campbell Новак Джокович

«Теоретически, теперь ему нельзя в Австралию 3 года по австралийскому законодательству», — комментирует @mark_melb.

«Ноль сочувствия. Сделайте вакцинацию, от этого зависит жизнь всего остального мира», — категоричен @tom13zebras.

«Мир разлагается, это печально», — грустит @17492bfk_is.

«Как? Привлекая людей к ответственности? Он солгал в своем заявлении на визу. За это предусмотрены последствия», — отвечает @HistoricalNoOne.

«Штамм «Омикрон» — это буквально простуда. Это безумие, что этот человек из-за этого не может участвовать в теннисном турнире. Ему не следовало лгать, в этом я согласен», — соглашается @17492bfk_is.

«Если бы вы знали, насколько сурова австралийская политика защиты границ, вы бы так не говорили. Людей регулярно отправляют домой при посадке, потому что у них нет нужной визы или они не поставили нужную галочку, или если сотрудники пограничной службы думают, что они приехали работать», — объясняет @Quagslime.

«Слишком много лжи. Его настигла карма», — уверен @littlelulua.

«Профессиональный спорт должен заключаться в том, кто лучше всех следует произвольным бюрократическим правилам, а не в том, кто обладает лучшими спортивными навыками», — иронизирует @TbilisiHodl.

«Если бы это произошло в России/Китае/и т. д., СМИ говорили бы об отсутствии демократии и независимой судебной системы…» — размышляет @DKirola.

si.robi Миомир Кецманович

Напомним, матчи основной сетки Australian Open начнутся 17 января. Действующим чемпионом турнира является Джокович, который в первом круге должен был сыграть со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Как сообщало ИА REGNUM, после жеребьевки российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу. Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, Андрей Рублёв— с итальянцем Джанлукой Маджером, Аслан Карацев — с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов— с американцем Денисом Кудлой.