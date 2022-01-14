Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что после его возвращения на Украину его не арестуют. Для этого, уверен политик, у украинской власти не хватит «ни духу, ни сил, ни воли». Об этом бывший украинский лидер заявил в интервью «Настоящему времени» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Во-первых, я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент. Я не могу не вернуться [на Украину] для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и 2014 году, и в 2019-м. Я не могу не вернуться, потому, что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее», — заявил Порошенко.

Заявление Петра Порошенко обсудили на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook, а также в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и «Наглый». Многие считают, что Порошенко действительно вряд ли окажется за решеткой.

«И в самом деле, а за что его арестовывать-то…» — с сарказмом спросил Евгений К.

«Да какая разница? Мне больше интересно, как этот цирк закончится», — задумалась Irina Z.

«Таки да! Кто его тронет, у него уже памятник из миллиардов воздвигнут. Просто зелёным медленно доходит», — добавил Виктор О.

«Госдеп не допустит. Земельки много на нем записано», — отреагировала Anna F.

«Навальный тоже был уверен. Сидит паренек, и все о нем забыли. Потом Мишо [Саакашвили] тоже был уверен», — с сарказмом пишет Валерий.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

«Что Зеленский, что Порошенко — выкормыши Запада, так что не сядет. Максимум — домашний арест», — считает Сергей Ч.

«Наверно, ездил за поддержкой западных кураторов, раз такой уверенный…» — написала Елена.

«Рука руку моет. Петьке… [ничего] не будет», — отметил Микола Ш.

«Переход на новый уровень. Новая миссия: не оказаться за решёткой», — пошутил Go-go-go.

«Как может зелибобик (Зеленский — М. Р.) посадить… [Порошенко]? Он же его наставник», — недоумевает Алексей.

«Он не дурак и вернётся только в одном случае — если уверен, что ему ничего не будет», — пишет No Name.

«Тут Петя не соврал. Никто его не посадит», — отреагировал Pampam.

«На два месяца домашнего ареста ему даже выгодно залечь. Тогда во втором туре у Зеленского вообще никаких шансов нет. Адекватные за этих двоих не пойдут голосовать. А других у Пороха куда больше, и структура (в отличие от зелёных (депутатов партии «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый — М. Р.) есть, и опыт. А у «слуг» (депутатов партии «Слуга народа» — М. Р.) что? Телефон, манишка да записная книжка, не более», — отметил Виктор К.

«Хочу, чтобы сел по заслугам. На худой конец, пусть не приезжает, видеть его нет сил», — отреагировала Елена П.

«Ролевые игры между Зеленским и Порошенко для доверчивого электората», — смеется Marina.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

«Готов спорить, что Саакашвили так же думал», — пишет Dmitriy R.

«Сколько на Порошенко было уголовных дел и каковы результаты? Это подозрение (обвинение — М. Р.) — очередной пшик, повод пошуметь для СМИ», — написал Максим Т.

«Всё гораздо проще. Зеленский мечтает опять во втором туре потягаться с Порошенко. Зеленский сейчас просто пиарит Порошенко и, я уверен, что происходит это по обоюдной договоренности», — считает Олег.

«Конечно, не окажется — на Украине сидят только бедные и дураки. С его миллионами тюрьма ему не светит», — добавила Ольга.

«В Украине золотое правило — больших воров и бывших президентов/премьеров не сажают. Кто попытается — смотрите судьбу Януковича», — подытожил Андрей Л.

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