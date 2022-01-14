По итогам торгов 13 января стоимость нефти несколько скорректировалась, притормозив таким образом активный рост котировок, наблюдавшийся ранее. В то же время с начала нового года прогнозы вотношении цен на нефть заметноулучшились. Поводом к этому стала переоценкаинвесторами масштабов влияния на спрос распространения нового штамма «Омикрон», а также более приземленные оценки в отношениивозможностей стран-членов ОПЕК+ в части наращивания нефтедобычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Корректировка прогноза ОПЕК+ на 2022 год, а также временное сокращение добычи в Ливии и Казахстане на минувшей неделе уже позволили нефтянымценам закрепитьсяна уровневыше $80 за баррель. Впрочем, восстановление нефтедобычи в этих странах несколько снизило активность покупателей, пусть и ненадолго, поскольку уже во вторник, 11 января, вышедший прогноз отEIA поддержал дальнейший рост котировок.

Эксперты ведомства повысили свой прогноз средней стоимости нефтина 2022 годс $70 до $75 за баррельBrent. Причина в снижении влияния распространения штамма «Омикрон» на спрос, воздействие на который может оказаться краткосрочным и не слишком существенным.

Сильную поддержку нефтяным ценам также оказало ослабление американской валютына фоне выступления главы ФедрезерваДжерома Пауэлла, а также вышедших данных по инфляции за декабрь в США, которая оказалась на уровне прогнозов (7%). В результатеобновление полуторамесячного минимума индексом доллараDXY оказало поддержку товарным рынкам, посколькуслабый долларСШАпозволяет держателям других валют приобрести сырье дешевле.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

В среду, 12 января, вышлаеженедельная статистика отEIA, которую рынок воспринял весьма позитивно. Так, согласно оценкам ведомства, запасы нефти в США сократилисьна 4,6 млн баррелей, тем самымопередив прогнозы. В свою очередь добычаснизиласьна 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,7 млн баррелей в сутки.

А вот запасы бензинарезко выросли — сразуна 8 млн баррелей, что стало максимальным показателем среднего уровняза 3 года. При этом скачок запасов бензина произошел на фоне сохраняющихся объемов нефтепереработки, и даже некоторого сокращения загрузки НПЗс 89,8% до 88,4%. Сокращение объемов поставок бензина наблюдается уже вторую неделю подряд и находится ниже предновогодних уровней почти на2 млн баррелей в сутки. Такие данные могут служить показателем именно слабости спроса, что в случае краткосрочности явления может оказать дополнительную поддержку нефтяным ценам. Иначе тревожные сигналыначнут, напротив, оказывать давление нанефтяныекотировки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

К концу текущей торговой недели цены на Brent дошли до уровня $85 за баррель. Таким образом, для достижения 7-летнего максимума на уровне$86,7им осталосьбуквально несколько процентов. Не исключено, что при сохранении сильного позитивногосентиментана рынкенефтяныекотировки могутпопытаться преодолеть эту отметку. Рядинвестбанков уже пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, а некоторые аналитики ожидают достижения $90 и даже $100 за баррель Brent. Впрочем, сдержать этот оптимистичный настрой могут как сохраняющийся высокий уровеньнеопределенности в отношении спроса, так и потенциальный профицит, который по-прежнемуожидается в 2022 году на нефтяном рынке.