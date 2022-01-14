Информационное пространство Испании в начале 2022 года взорвало интервью министра по делам потребителей Альберто Гарсона, которое он дал изданию The Guardian в конце декабря 2021 года. Что же скандального было в этом интервью и почему вот уже две недели подряд страна обсуждает высказывания политика?

Питер Артсен. Мясная лавка, или Кухня со сценой бегства в Египет. 1551

Против «макроферм» или против отрасли?

«Экстенсивное фермерство — это экологически устойчивый способ разведения крупного рогатого скота, который имеет большое значение в таких регионах Испании, как Астурия, Кастилия и Леон, Андалусия и Эстремадура. <…> Это устойчиво, а вот что совсем не устойчиво, так это так называемые «макрофермы» <…> Они [производители] находят деревню в безлюдной части Испании и размещают там 4000, или 5000, или 10 000 голов скота. Они загрязняют почву, загрязняют воду, а затем экспортируют мясо низкого качества от этих животных, с которыми плохо обращаются», — сказал Гарсон.

Возможно, это интервью осталось бы незамеченным, однако 3 января глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко, по совместительству — член оппозиционной «Народной партии», опубликовал в своём аккаунте в Twitter комментарий со ссылкой на сайт, специализирующийся на новостях мясной промышленности, где утверждалось, что «Гарсон заявляет The Guardian, что Испания экспортирует некачественное мясо, полученное от животных, с которыми плохо обращаются».

В комментарии к новости чиновник призвал министра покинуть свой пост: «Что [сообщество] Кастилия и Леон сделало для того, чтобы правительство Испании снова напало на наших животноводов? <…> Министр по делам потребителей должен отказаться от своих слов или уйти в отставку».

(сс) Catalunya Sí Que Es Pot Альберто Гарсон

Оппозиция разжигает

Риторику Маньюэко мгновенно подхватили его однопартийцы, а также правоцентристская партия «Граждане» (Ciudadanos) и ультраконсервативная «Голос» (Vox). Все они потребовали, чтобы Гарсон предстал перед Конгрессом депутатов и дал объяснения своим словам. Представитель «Граждан» Эдмундо Баль заявил, что Гарсон сказал, что «испанское мясо более низкого качества», а представитель «Народной партии» Кука Хамарра подчеркнула, что «испанской экономике был нанесен серьезный ущерб, причем сектору с годовым оборотом в 50 млрд евро».

Проправительственные силы в целом несколько вяло, но защитили министра. Так, его соратники по партии Unidas Podemos заявили, что вся истерия вокруг слов Гарсона была искусственно сфабрикована, поскольку он в своих заявлениях для The Guardian указал только на «макрофермы», а не на все производство мяса в Испании в целом (на чём настаивает оппозиция).

«Массовое распространение мистификаций и их нормализация — это скользкий путь, и мы видели, чем это закончилось в США», — сказал член партии Unidas Podemos Пабло Эченике. Он также пообещал «защищать демократию» и остановить оппозицию в нагнетании истерии.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

Холодное молчание левых

Сам же Гарсон 4 января поспешил опубликовать стенограмму интервью и попытался оправдаться тем, что его критика была направлена лишь на «макрофермы», а не на всю отрасль в целом. Однако остановить поток негатива уже оказалось невозможно — реакция последовала даже со стороны некоторых соратников министра по левому политическому флангу. Так, глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе, являющийся членом PSOE, заявил, что «нельзя наносить беспричинный ущерб такому важному сектору, особенно когда он [ущерб] необоснован».

Спустя несколько дней молчание нарушил и премьер-министр Испании Педро Санчес. В интервью радиостанции Cadena SER он заявил, что как глава правительства он выражает «сожаление по поводу возникших разногласий».

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

Язык без костей

Однако примечательно, что это уже не первое критическое высказывание Альберто Гарсона в прессе в отношении мясной отрасли и фермерских угодий. Так, в июле 2021 года он заявил телеканалу La Sexta, что «модель «макрофермы» означает малое количество рабочих мест, жестокое обращение с животными, загрязнение почвы и воды и разрушение экстенсивного сельского хозяйства».

Тогда же, в июле 2021 года, министр опубликовал в своём аккаунте в Twitter шестиминутный ролик. В нём Гарсон рассказал, что 14,5% выбросов парниковых газов приходится на животноводство, особенно на «макрофермы», тогда как стране требуется 15 000 литров воды, чтобы получить килограмм говядины. Однако не это привлекло внимание новостных агентств: по сути, министр заявил, что населению необходимо потреблять меньше мяса, чтобы укрепить здоровье и внести свой вклад в спасение планеты от глобального потепления.

Призыв министра к отказу от мяса вызвал протест со стороны работников мясной отрасли, которые назвали его заявление «безответственным» и «неправильным». Не остались в стороне и государственные деятели Испании: глава минсельхоза Луис Планас заявил, что испанские животноводы «подвергаются крайне несправедливой критике», тогда как все они заслуживают уважения своим вкладом в экономику. А премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе официального визита в Литву и вовсе признался репортёрам в ответ на вопрос о позиции Гарсона, что не сможет устоять перед идеально приготовленным стейком.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы на пастбище

Такая реакция вынудила Альберто Гарсона спасать своё политическое положение. В интервью одной из радиостанций он рассказал, что в своём высказывании вовсе не призывал полностью отказаться от мяса, а лишь соблюдать пищевую норму этого продукта — от 200 до 500 граммов в неделю.

За слова ответит?

Так или иначе, судя по всему, Альберто Гарсону вновь придётся спасать положение и тушить общественно-политический пожар, разгоревшийся в рамках его карьеры. Правда, в этот раз одним лишь уточняющим интервью, похоже, не отделаться: оппозиция всё активнее настаивает на появлении министра в Конгрессе депутатов для ответа по своим заявлениям. Лидер «Народной партии» Пабло Касадо уже призвал Гарсона уйти в отставку, а его соратники по партии уверяют, что левое правительство Испании неспособно управлять страной и слова чиновника — яркое тому доказательство. Коллеги Гарсона по кабмину уже открестились от его заявлений, уточнив, что его слова являются лишь выражением его личного мнения.

Что такое «макрофермы»?

В рамках «макроферм» тысячи животных концентрируются в промышленных помещениях, где они проводят всю свою жизнь, не выходя за пределы зданий. В случае же экстенсивного сельского хозяйства животные пасутся на открытых территориях, а само производство привязано к той или иной территории.

Как правило, «макрофермы» производят крайне неприятный запах, загрязняют воду и почву стоками, в которых содержатся нитраты. По сути, экосистемы не справляются с отходами жизнедеятельности тысяч и десятков тысяч животных, содержащихся в помещениях.

(сс) matthiasboeckel Ферма

Некоторые эксперты полагают, что такие «макрофермы» создают рабочие места. С ними спорят экологи, которые уверяют, что деревни, на которых расположены «макрофермы», испытывают мощный отток населения из-за плохой экологической обстановки.

В Испании проблема существования «макроферм» особенно остро стоит перед Каталонией, где фиксируется самый высокий уровень производства свинины. При этом правительство и регионы Испании пытаются регулировать данную сферу: так, минсельхоз разрабатывает проект постановления об ограничении максимальной численности поголовья скота на таких производствах до 850 голов. В Кастилии-Ла-Манче власти ввели мораторий на строительство новых и расширение существующих «макроферм» до 2024 года. Такую же меру ввела Наварра — но лишь для «макроферм» с поголовьем более 1250 голов крупного рогатого скота.