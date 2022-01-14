В Южной Корее обсудили руководство кофеен известной сети, где дискриминируют невакцинированных посетителей.

(сс) Bundesarchiv, Bild 183-B04490A Еврейка, носящая жёлтую звезду в 1941 году в Берлине

По сообщениям южнокорейских СМИ, недавно в Сети появилось фото с изображением стакана с кофейным напитком, на котором красовалась жёлтая наклейка. Как пояснил автор поста, такие стаканы с напитками дают невакцинированным клиентам в одной из кофеен известной сети, акцентировав внимание на том, что зеленую наклейку клеят вакцинированным посетителям.

Фото вызвало много споров. Многие обвинили кафе в дискриминации, а кто-то даже вспомнил нацистские ярлыки, которые фашисты использовали для того, чтобы отличать евреев. Некоторые же встали на защиту заведения.

Между тем официальный представитель сети кофеен объяснил метки на стаканах тем, что это сделано из-за антиковидных правил, запрещающих более чем двум невакцинированным собираться в кафе и ресторанах. Он подчеркнул, что за нарушение этого правила заведение будет оштрафовано и закрыто на несколько дней.

(сс) Aaron Yoo Кофе

Руководство компании также пообещало учесть мнение клиентов и доработать руководство по соблюдению правил.

«Я до сих пор не могу простить нацистам то, что они сделали с евреями, однако нечто похожее теперь происходит и в Южной Корее», — недоумевает wnqk***.

«Проблема не во владельцах заведений, а в правительстве, которое заставляет все это делать», — отмечает lily***.

«Чем эта наклейка отличается от звезды Давида?» — интересуется mdmd***.

«Что-то мне подсказывает, что вакцинные пропуска — это способ перехода от демократии к коммунизму», — vudx***.

«Мы должны бойкотировать подобные меры!» — призывает ilis***.

«Вакцинный пропуск нарушает права человека. Кроме того, это способ заставить людей делать прививки», — пишет chen***.

«А что толку от вакцинации, если большинство заражается вирусом после получения вакцины?!» — интересуется euns***.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Все начнется со стаканов, потом подобные «наклейки» будут всем лепить на лоб», — предполагает blue***.

«Нацистская кофейня!» — отмечает moon***.

«А вы не думали, что пандемия будет длиться вечность? На самом деле кафе не единственное место, где применяют подобные методы», — пишет munj***.

«О таком лучше предупреждать на входе!» — рекомендует hkam***.

«Я не привит, но все прекрасно понимаю», — пишет shin***.

«Это хуже расизма!» — негодует rose***.