Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом (штат Техас). Об этом 13 января сообщается на сайте законодательного органа. Документ не набрал необходимой поддержки для утверждения. Для этого требовалось 60 голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и «Запрещенная Украина».

«А если серьезно, то если ввели бы, то газ опять по $2000 стал бы, тут выгоднее СП-2 запустить (причём всем), чем не запустить», — отреагировал qw29.

«Труднообъяснимая ситуация и позиция Украины в этом вопросе. Требовать санкций против СП-2 и не заниматься должным образом обслуживанием своей ГТС. Если РФ говорит, что состояние ГТС Украины в критическом состоянии и Германия фактически предпочитает СП-2, значит, ГТС Украины всё-таки в критическом состоянии? Получается так. То есть время идёт, ГТС Украины стареет и становится опасной для использования. Как Украина может гарантировать стабильный транзит в… [ус] не дуя, образно говоря?» — задался вопросом Максим Т.

«По большому счету России, как и всей Европе, пофиг. Цена на газ скачет из-за спроса на спотах. А востребованность газа зависит от температуры и производства. Практически вся Европа сидит на контрактах. Контракты выполняются, мощности справляются. На спотах закупаются в основном частники и перекупы. Перекупам вообще выгодны скачки в цене. Так что будет и не будет СП-2 — всем по большому делу [все равно]. Дополню: запустят СП-2, Германия станет основным транзитером газа в Европу, плюс им в карму. Не запустят — Газпром будет всячески уменьшать транзит через Украину. При любом раскладе *опа светит нам», — написал «Серый Магистр».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«В… [американском] политикуме, так же как и в британском, друзей нет и никогда не будет!!! У них есть только интересы!!!» — подчеркнул StranniK.

«Это мы их друзья, а они просто сами по себе», — с сарказмом отметил egoriann.

«Эти отклонили, другие рассмотрят, так канитель и будет крутиться. Всем выгодно…» — пишет Vol.

«Весь мир с нами», — с сарказмом отреагировал Олег.

«Ну что, сынок, помогли тебе твои американцы?» — перефразировал Андрей известную фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

«Сенат США отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против «Северного потока — 2». Тот самый, который одобрил лично Зеленский», — напомнил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

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Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский попросил «всех своих друзей в Сенате США» поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2», о чем он написал в своем микроблоге в Twitter.