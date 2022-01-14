Жителей Омска шокировало преступление, совершённое 38-летним местным жителем. 13 января стало известно о том, что мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы. Пострадавшей девочке пришлось делать операцию.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1610

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, сидящим на дереве на соседней улице. По данным СК, ранее омич был восемь раз судим за кражи и «неоднократно проявлял агрессию по отношению к членам семьи».

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Это происшествие омичи обсуждают в соцсетях.

«Знатный» кавалер. Для меня останется навсегда, я надеюсь, загадкой то, что заставило эту женщину с таким «чудом» жить вместе, подвергая опасности себя и свою дочь», — комментирует подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Александр К.

Детское насилие

«Ребёнка жаль. Травма на всю жизнь», — пишет Любовь В.

«Раз бухает и обдалбывается, то уже понятно, что это животное, не контролирующее свои инстинкты. Но, несмотря на это, глупая баба тащит это г**** в дом, в котором живёт её 15-летняя дочь. Какого ещё исхода можно было ожидать?» — возмущён Семен К.

«У нормального мужика не будет восемь судимостей. Где мозги у женщины?» — недоумевает Марина А.

«Уж лучше быть одной, чем с этим упырем!!!» — пишет Ольга Т.

Судя по комментариям, многие пользователи считают, что в произошедшем есть вина матери девочки.

«Жила с ним какого-то чёрта столько лет, зная о судимостях. Откопала ж где-то его», — рассуждает Евгения М.

Константин К. убеждён, что самая большая ошибка — считать, что подобные мужчины меняются: «Никто не изменится никогда!»

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

«Страшно представить, какой ужас испытала девочка. Одна против лба этого. Искренне желаю, чтобы её психика выдержала всё это и она смогла прожить счастливую жизнь», — подчеркнула Ирма М.

«Эту мамашу привлечь по статье за оставление ребёнка в небезопасной ситуации», — отметила Екатерина В.

Как сообщало ИА REGNUM, против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Он заключён под стражу.