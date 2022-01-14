Правительство Украины утвердило порядок организации и осуществления общевоенной подготовки украинских граждан к «национальному сопротивлению» в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 13 января пресс-службой украинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

«Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению», — приводит фрагмент сообщения украинского кабмина ТАСС.

Подготовка осуществляется с целью формирования в обществе «готовности к устойчивому сопротивлению агрессору». Речь идет о сопротивлении в информационном пространстве, воспитании патриотического сознания, приобретении практических умений, необходимых для «защиты Украины».

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI и на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что вряд ли среди украинских граждан найдется много желающих «сопротивляться агрессору» при том уровне жизни, который сейчас на Украине.

«Побоялись бы народу оружие выдавать — могут Киев окружить», — отреагировал Виталий И.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«А что? Не будет времени руководство ругать. Заняты будут фигней», — иронизирует Жанна Л.

«Ни один здравый человек не станет воевать за капиталы постмайданной хунты», — добавил Виктор В.

«Они всё надеются, что нищий и голодный народ пойдёт защищать магазины «Рошен» (принадлежат Петру Порошенко. — О. П.) и их заводы и пароходы, которые они награбили за 30 лет. Вот пускай сами и защищают свое имущество, а народ сам себя защитит, а они получат то, что заслужили за 30 лет», — пишет Vladik S.

«У большинства людей нет мотивации воевать — и это самое главное. Если завтра перестать ВСУ-шникам платить зарплаты, то в армии никого не останется. Туда идут не ради идеи, а ради денег. Поэтому все эти разговоры о том, что Украина готова воевать, это всего лишь сказки», — отметил один из комментирующих.

«Да ну, все так и побежали защищать американскую демократию…» — добавил Сергей Анатольевич.

«Хороший у нас президент, прямо настоящий миротворец», — шутит Toma.

«Шо один, шо другой (Порошенко и Зеленский. — О. П.) обещали войну закончить, а вместо этого всю страну под ружьё готовы поставить…» — отреагировал Ell.

«Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного возраста… Это что, дети? Сначала женщин, теперь детей… Видимо, граждане Украины недостаточно быстро выезжают отсюда. Процесс решили ускорить…» — написала Ярослава.

«Лучше бы страну защитили от таких вот «защитничков», которые в угоду Западу готовы превратить Украину в страну вечной войны, как Израиль. Хотя скорее как Сомали. Договариваться надо и отношения с соседями мирные налаживать. А то так и будем Сомали посреди Европы. Страна с загубленным потенциалом в услужении у США и НАТО», — пишет Лизанька.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019

«Готовят «пушечное» мясо на убой!..» — добавил Real Colonel.

«Украинцы умрут, освободив место и землю нашим западным партнерам…» — с сарказмом прокомментировал cat.

«Граждане вам ничего не обязаны, для обороны у нас есть армия и министерство обороны с астрономическими суммами бюджета», — отметила Светлана Г.

«Современные армии воюют техникой и умением, очень мало кто из солдат непосредственно стреляет в солдат противника. Потери минимальные, результат впечатляющий. Тут же сделали ставку на поголовье да стрелковое оружие, как самое неэффективное», — подытожил Дмитрий Г.