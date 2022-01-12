Президент США Джо Байден и его советники на протяжении нескольких месяцев предсказывали, что инфляция будет иметь временный характер и исчезнет на фоне роста экономики и решения проблемы цепочки поставок. Однако новые данные министерства труда США за 12 января заставили сомневаться в том, как долго продержатся высокие цены, усугубляющие проблему инфляции для Белого дома всего за десять месяцев до промежуточных выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Gage Skidmore Джо Байден

Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, грядущие месяцы являются ключевыми для Демпартии, которая пытается сохранить большинство в палате представителей.

При этом американцы, благодаря стабильному рынку труда, до сих пор сохраняли оптимизм. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре, что поспособствовало росту расходов: розничные продажи в праздничные дни выросли почти на 11% по сравнению с 2019 годом, согласно данным Mastercard Spending Pulse.

Но, с учетом последних данных, 54% американцев теперь считают, что экономика ухудшается и в этом виноват Байден, согласно опросу Университета Куиннипиак, опубликованному 12 января. Еще 57% заявили, что не одобряют политику Байдена по сдерживанию инфляции, и только 34% одобрили деятельность президента.

josep salvia i boté Инфляция

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Чтобы избежать инфляции, нужно было бы уменьшить спрос, чтобы он соответствовал предложению. Этого можно было бы добиться, допустив крах предприятий, людей и правительств штатов. Это был бы вариант Трампа», — считает rodbwp.

«Демократам следовало бы подумать об инфляции, когда они начали принимать законопроекты, раздающие триллионы долларов и настаивающие на повышении зарплат», — указывает Vaccinated and Boosted.

«Не хочу вас расстраивать, но республиканцы приняли первыми подобные решения. Кроме того, главной причиной инфляции является вирус. Винить демократов в лучшем случае глупо», — отвечает JTinKC.

«Байден должен был понять несколько месяцев назад, когда инфляция впервые превысила 5%, что политика ФРС должна быть скорректирована более радикально, чем то, что делает Пауэлл. Когда пришло время назначать нового председателя ФРС, имя Пауэлла не должно было быть в списке. Но он там был, что является непростительным провалом со стороны Байдена», — считает Godsavethetroops.

Federalreserve Джером Пауэлл

«Я думаю, что эти люди даже обвинили бы Байдена в том, что он посадил дерево в неположенном месте, если бы их дети сели за руль пьяными и попали в аварию, врезавшись в дерево. Или если они не выиграют джекпот, это тоже будет вина Байдена», — отвечает from elsewhere.

«Честно говоря, я не понимаю, почему высокие цены — это вина Байдена. На мой взгляд, это скорее вина вируса», — указывает The Great A-Tuin.

«Еще один день, еще одна катастрофа Байдена. Единственное, что падает быстрее, чем рейтинг одобрения Байдена, это его IQ», — злится Dementia Joe must go.

«Давайте посмотрим правде в глаза — это был паршивый год для старика, и ситуация, похоже, совсем не улучшается. Старик с монотонной регулярностью перескакивает от одного кризиса к другому. Если Хиллари или какой-нибудь другой центристский кандидат не возьмет под контроль партию в преддверии 2024 года, Демократы проиграют с эпическим размахом!» — восклицает Charlie 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

«Возможно. Но давайте сначала посмотрим, что могут предложить республиканцы», — пишет JTinKS.

«Я думаю, что демократы действительно в беде, политическое решение чрезмерно раздуть экономику является существенной частью истории с инфляцией. Тот факт, что провалившаяся политика Байдена была направлена на то, чтобы снова удвоить расходы, показывает крайне низкую рассудительность администрации. Для меня как независимого человека, который всю жизнь голосовал за демократов, я все больше разочаровываюсь в Демократической партии. Не настолько, чтобы голосовать за преисполненного ненависти расистско-фашистского демагога, но настолько, что я бы проголосовал за экономически умеренного/консервативного кандидата республиканца, не имеющего расовой принадлежности, а не за любого кандидата, придерживающегося нынешней линии Демократической партии. Я не знаю, дадут ли республиканцы мне приемлемый вариант, но я бы очень хотел, чтобы они это сделали», — объясняет Colorodo Snow Man.

DonkeyHotey Демократы и республиканцы

«Это часть проблемы, но не самая значительная часть. Проблемы в цепи поставок возникли из-за ковида. Тарифы, установленные до прихода демократов к власти, также нужно брать в расчет», — отвечает TJinKS.

«Республиканцы дали вам беспрецедентное, безответственное снижение налогов на 1%, которое большинство из нас вынуждены субсидировать. Я не принадлежу ни к одной партии. Однако я успешный финансовый директор международной компании, вышедший на пенсию», — делится ArtemisWithTheSilverBow.

«Итак, у нас тут один тролль говорит, что разрешить черным голосовать — это расизм по отношению к белым людям, а другой говорит, что демократы — это буквально демоны. Я бы сказал, что это довольно хороший срез, представляющий современную консервативную партию», — пишет The Great A-Tuin.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это, скорее всего, произойдет в грядущем году.

Рост расходов на повседневную жизнь станет все сложнее покрыть. Аренда поднялась на 4% в декабре, что особенно проблематично. Ожидается, что в 2022 году она еще больше вырастет, поскольку рост стоимости жилья вытеснит потребителей с рынка.