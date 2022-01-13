Сообщение Минфина РФ о том, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 172,7 млрд рублей, общий объём расходов оценивается в 549,7 миллиарда рублей, а пенсии с 1 января этого года выросли на 5,9%, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

»Всё, теперь точно пенсионеры нашей самой богатой страны смогут позволить себе путешествия по миру не хуже европейских или американских пенсионеров! А возможно, даже по два или три раза в год!» — издевается Димка Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что та социальная помощь, которая оказывается пенсионерам со стороны государства, не выдерживает никакой критики, потому что с каждым днём инфляция отбирает у стариков всё большие и большие суммы денег, а индексация за этими процессами не поспевает.

ИА REGNUM Бедность

«Рост пенсии на 5,9%, когда официальная статистика говорит о том, что уровень инфляции больше 8%. Это как называется? Это позор называется!» — возмущается Арсений П.

«И это учитывая, что инфляция-то реальная десятки процентов составила за прошлый год. Правда, есть где-то какая-то страна, в которой официальная инфляция 8% и продукты подорожали всего на 10%. Теперь пенсионеры наконец-то смогут себе позволить жить и ни в чём не отказывать», — пишет Сергей Я.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

Некоторые комментаторы отмечают, что размер пенсий в России оставляет желать лучшего и уж точно не позволяет пенсионерам вести полноценную и беззаботную жизнь.

«Пенсионеры плачут от радости! Заживут теперь наконец-то на полную катушку! Блин, эти бы пенсии депутатам в виде зарплат!» — написала Юлия Б.

«В такой стране, как Россия, зарплаты и пенсии должны быть минимум в два раза выше! А индексация пенсий должна хотя бы обгонять инфляцию! Тогда можно бы было говорить о благосостоянии людей! А так, жалкое существование и очередные просьбы подождать», — отмечает Наталия Д.

Часть людей полагает, что ситуацию могла бы исправить встряска элит, чтобы высшие российские круги поделились своими баснословными накоплениями в пользу простых пенсионеров.

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«Смехотворная сумма в 170 миллиардов для такой сверхдержавы, как Российская Федерация. Стоит тряхнуть пяток-десяток полковников, а также пару-тройку губернаторов, и тогда индексировать пенсии можно будет на реальную инфляцию. Но этого почему-то не делается», — заметил Александр О.

Ряд пользователей указывает на то, что попытка вогнать большую часть российского населения в бедность является попыткой буквально устроить государственный переворот.

«Годы идут, а ситуация не меняется. Чего добиваются власти? Чтобы люди окончательно на всё плюнули и сказали: «Да гори оно всё огнём!», этого хотят? Так и до майдана недалеко, который будет создан руками руководства страны ради того, чтобы это самое руководство похоронить со всей страной разом», — пишет Вячеслав А.

Напомним, 12 января пресс-служба Министерства финансов Российской Федерации сообщила о том, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 172,7 млрд рублей, общий объём расходов оценивается в 549,7 миллиарда рублей, а также напомнили, что с 1 января этого года пенсии выросли на 5,9%.