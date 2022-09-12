Американский аналитик Джэйсон Николс предупредил об опасности потенциального выдвижения кандидатуры Хиллари Клинтон в 2024 году на президентских выборах США.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Никто так не бодрит правых, как Хиллари Клинтон. Она Трамп для Демпартии… Хиллари Клинтон делает то же самое — бодрит правых, и они идут голосовать против нее, что создает большие трудности для демократов», — объяснил Николс в программе Fox News и добавил, что женщин-афроамериканок — «опору Демократической партии» — возмутит выдвижение Клинтон, и они почувствуют себя преданными, если она заменит вице-президента Камалу Харрис, которая является афроамериканкой.

Lorie Shaull Хиллари Клинтон

«Афроамериканские женщины будут чувствовать себя отвратительно, если она обгонит Харрис», — подытожил аналитик.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я бодрюсь каждый раз, когда демократ что-то говорит или делает. Все они побуждают меня идти на выборы со страстным желанием изгнать их или не допустить их к власти», — рассказывает civilwar2020.

«Я даже не правый, я независимый, но она вдохновила меня на покупку огнестрельного оружия, которое я был уверен, что она попытается запретить, как она обещала через исполнительный указ. Оказалось, что Трамп победил, и хорошо, что я продал свои акции S&W и Ruger прямо перед этим. Но она, возможно, была величайшим продавцом AR-15 всех времен после Обамы. Если она пойдет на выборы, и это будет серьезно, покупайте акции S&W и Ruger и покупайте оружие!» — призывает CptRJ.

«Клинтон проиграла выборы, потому что думала, что она и либеральные СМИ способны сфальсифицировать выборы (что, к сожалению, им удалось сделать с помощью ковида в 2020 году), Трамп смог победить, потому что он работал усерднее и был лучшим кандидатом», — подчеркивает Mowerman.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Она проиграла, потому что приложила слишком много усилий, пытаясь обеспечить голоса афроамериканцев, оттолкнув всех остальных, и не понимая, что единственным кандидатом в президенты, который когда-либо обеспечивал высокую явку афроамериканских избирателей, был Обама», — объясняет KevinArnold67.

«Хиллари три раза потерпела неудачу. Мы не заслуживаем радости наблюдать за ней в четвертый раз, но если она намерена проиграть, я буду рядом, поддерживая ее, когда она это сделает», — комментирует VPharrislol.

«Это не имеет никакого отношения к тому, что Хиллари станет президентом. Это имеет отношение к Фонду Клинтонов, наполняющему свою казну пожертвованиями из иностранных государств», — указывает Pray4RNation🇺🇸.

«Когда Билл Клинтон был губернатором «свинорылого» Арканзаса, он изменил закон, чтобы в случае самоубийства вскрытие не проводилось. Удивительные Билл и Хилл. Я начинаю думать, что злобные близнецы Клинтоны убили свой путь в Белый дом. Только вспомните — погибли 34 человека, которые были близкими соратниками, и другие, кто собирался обратиться в полицию по поводу Клинтонов. Серьезно, я думаю, что даже Дарт Вейдер испугался бы их», — размышляет nightcreature.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

«Пожалуйста, о, пожалуйста — позвольте ей баллотироваться в президенты в 2024 году», — пишет BeerDrinkersandHellRaisers.

«Раньше у нас были политики, которые устанавливали стандарты, моральные стандарты, культурные стандарты, правовые стандарты. Они были лучше нас. Они давали нам то, к чему мы стремились. Это были люди, о которых мы говорили, что у них есть достоинство и характер. Сейчас всё это исчезло, особенно на верхних уровнях Демократической партии. Там нет ничего из этого вида порядочности, достоинства, характера, морали…» — расстроен NJFishHead192.

РанееХиллари Клинтон заявила, что она «никогда не выйдет из игры в политику», добавив, что хотя у нее и нет планов баллотироваться«на какую-либо» должность, она останется «вовлечена».

Напомним, что Клинтон является бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии 2016 года, бывшим госсекретарем, бывшим сенатором-демократом от Нью-Йорка и бывшей первой леди.