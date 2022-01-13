Уверенный рост экономики — в среднем не менее 3% в год — необходим как прочный фундамент для дальнейшего развития страны и реализации поставленных целей. Опережающими темпами должны расти и инвестиции в основной капитал. В том числе об этом в своем видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума заявил глава правительства Михаил Мишустин. Период адаптации, по его словам, к вызовам пандемии завершен, «можно и нужно двигаться дальше». Речь идет в первую очередь о реализации национальных целей, поставленных главой государства. Мишустин рассказал, что принят также единый план, объединяющий мероприятия национальных проектов и государственных программ и 42 новых стратегических инициатив, необходимых для более эффективного достижения национальных целей.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Каждая из них [инициатив] направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры, формирование новых точек роста в регионах, развитие нашего государства в целом», — цитирует слова Михаила Мишустина издание «Банки.ру».

Собственно, для дальнейшего движения вперёд ряд шагов, по словам премьер-министра, был сделан в прошлом году. В качестве примера Мишустин привел в том числе принятый план по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, запуск новых инструментов стимулирования притока капиталов и утверждение национального плана развития конкуренции.

Отметим, что объем инвестиций в основной капитал, как отмечалось в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова первому вице-премьеру Андрею Белоусову, с которым ознакомилось информагентство «Интерфакс» и опубликовало несколько дней назад, должен вырасти не менее чем на 70% к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года, что является одной из национальных целей. Ведомство сформировало пакет предложений, направленных на достижение соответствующей цели. Перечень таких предложений как раз и содержится в направленном вице-премьеру письме. Всего в пакете мер оценивается 149 предложений, поступивших от бизнес-объединений и Агентства инвестиционного развития (АИР), по росту инвестиций в основной капитал. Эффективность и сложность их реализации министерство оценивает по трехбалльной шкале.

Министерство экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов. Первый заместитель главы Минэкономразвития

По оценкам Минэкономразвития, приведенным в письме, «для обеспечения роста показателя к 2030 году в соответствии с целевым уровнем потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн рублей (в ценах 2019 года)». По итогам 2019 года, как сообщает агентство со ссылкой на данные профильного министерства, объем инвестиций в основной капитал составил 19,3 трлн рублей, в 2020 году — прогнозируемо составит 19,1 трлн рублей в текущих ценах (что соответствует 18,03 трлн рублей в ценах 2019 года). Для достижения поставленной цели ведомство в числе мер, способствующих привлечению финансирования, предлагает разработать и внедрить механизм целевой проектной эмиссии (денежная эмиссия, осуществляемая Банком России в целях возмещения капитальных затрат инвестора экономически значимого инвестиционного проекта, в том числе с использованием цифрового рубля) для инвестиционных проектов общенационального значения с использованием счетов эскроу. Правда, как отмечает издание, в 2019 году при обсуждении такого законопроекта Центробанк выступил против, усмотрев риски для инфляции и макроэкономической стабильности, а также угрозу своей независимости.

Довольно широко представлены меры для проектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Для привлечения финансирования в проекты СЗПК, в частности, предлагается включать облигации, выпущенные под реализацию СЗПК-проектов, в ломбардный список ЦБ РФ. На проекты в рамках концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, специальных инвестиционных контрактов, соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития и других соглашений путем расширения перечня соглашений, которые могут быть признаны связанными с СЗПК, предлагается распространить «стабилизационную оговорку» СЗПК. Для ряда же СЗПК-проектов в добывающей сфере предлагается предусмотреть возможность стабилизации ставок НДПИ на уровне 2020 года в отношении отдельных твердых полезных ископаемых в зависимости от тех или иных условий. Для сохранения инвестиционных программ компаний, инвестирующих в СЗПК-проекты в сфере нефтегазохимии, министерство предлагает также предусмотреть налоговый вычет по НДПИ на углеводороды в объеме не более 50% капиталовложений, фактически осуществленных материнской компанией.

В целях развития инструментов акционерного финансирования, в частности, предлагается отменить законодательные ограничения для размещения привилегированных акций более 25% процентов от уставного капитала непубличного акционерного общества и отменить данные ограничения для создаваемых публичных обществ. Регрессивную шкалу налогообложения дивидендов предлагается ввести для тех физлиц, которые инвестируют свои средства в акции или доли компаний на длительный срок. Например, при инвестировании в акции сроком более трёх лет облагать дивиденды НДФЛ по ставке 8%, более пяти лет — по ставке 3%, более семи лет — по нулевой ставке. Ответственность за организацию работы по разработке и реализации предлагаемого комплекса мер по стимулированию роста инвестиций в основной капитал Минэкономразвития предлагает закрепить за своим же ведомством и Агентством инвестиционного развития.

Gaidarforum.ru Участники XIII Гайдаровского форума. 13.01.2022

В октябре прошлого года министр экономического развития Максим Решетников, представляя в Госдуме прогноз, который предполагает ускорение роста ВВП в ближайшие годы до 3% — в полтора раза больше по сравнению с предкризисным уровнем 2019 года, заявлял, что прогноз сформирован реалистичный, но напряженный: «Бюджет выполняет уже не задачи восстановления, а выхода на траекторию роста». Как сообщало издание «Ведомости», предполагается, что основным драйвером роста экономики станет запуск нового инвестиционного цикла. По прогнозу Минэка, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 4,5% в этом году и на 4,8% — в следующем, а в 2023—2024 гг. этот показатель должен превысить 5%. При этом, как отмечало издание, глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении целевого показателя в 2022 году: «Рост этого года понятен — [эффект] небольшой базы после кризиса. В следующем году это уже в два раза более напряженная задача». Заложенный в прогноз рост инвестиций посчитал недостаточным для развития экономики страны и руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, по мнению которого стране нужна новая индустриализация, а не обычный рост инвестиций, который позволит лишь «сохранять экономику, а не развивать её».

Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, как пишет РИА Новости, предполагает рост экономики России в 2022 году на уровне 3%. При это, согласно консенсус-прогнозу, составленному изданием на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%. Как заявил журналистам в кулуарах нынешнего Гайдаровского форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин, темпы роста ВВП России в этом году, по его оценке, будут чуть-чуть ниже официального прогноза в 3%.