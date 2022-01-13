Решение президента Российской Федерации Владимира Путина поручить правительству проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы «с небольшим зазором» перекрыть инфляцию, которая планируется на уровне 8,4%, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Пенсионный возраст на место верните!» — призывает Марина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что индексация, перекрывающая инфляцию, — это, конечно, вещь замечательная, но пришла она со значительным запозданием, а значит, на сегодняшний день процент индексации должен быть значительно больше планируемого.

«Блин, да это ещё в прошлом году надо было сделать! А сейчас не то что реальные 15% инфляции необходимо опережать, а прибавлять сюда уже упущенный момент. Короче, пенсии пора индексировать кратно!» — считает Евгений М.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

Некоторые комментаторы отмечают, что пока чиновники предоставляют президенту цифры относительно предполагаемой инфляции, цены на товары в российских магазинах продолжают ползти вверх, опустошая карманы граждан.

«И кто же мешал это сделать еще в декабре 2021 года? Ведь еще тогда он поручение правительству давал проработать этот вопрос. А цены, между прочим, продолжают расти!» — напоминает Василий М.

Отдельные комментаторы отмечают, что реальный уровень инфляции в России значительно превышает те цифры, которыми оперирует президент, а значит, индексация пенсий окажется недостаточной.

«Уже даже не смешно. Народными деньгами распоряжаются в свою пользу. Себя-то, представителей власти, не обидят. Когда в реальности продукты подорожали на 28% и более, цены на лекарства зашкаливают, а пенсии предлагают поднять на жалкие 8,6%, это выглядит прост омерзительно. А ведь можно, как в Казахстане, — объявить мораторий на повышение заработной платы чиновникам, депутатам, правительству и президенту. Что, слабо?» — обращается Мария Н.

Часть людей указывает на крайнюю несправедливость в отношении российских пенсионеров, которые явно не заслужили такого к ним отношения.

«Пенсионеры на курорты не ездят и больших покупок не делают, но зато практически все деньги тратят на продукты, лекарства и на коммуналку. Причём траты на продукты — основная часть расходов. В Крыму за год продукты подорожали на 15−20%. Поэтому расходы пока сжирают пенсию вместе с индексацией, и покупнательная способность снижается. Поэтому пока с улучшением жизни пенсионеров не справляемся, но тем не менее за поддержку большое спасибо!» — пишет Антон Р.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер в магазине

Ряд пользователей напоминает руководству России о том, что во время проведения пенсионной реформы власти обещали решение проблемы с унизительным размером пенсий, но до сих пор позитивных изменений в этом вопросе не произошло.

«Вообще-то, когда пенсионный возраст поднимали и ограбили тем самым миллионы российских граждан, обещали хотя бы пенсии достойные платить. Ну и где они? В очередной раз обманули. В очередной раз плюнули в тех людей, кто больше всех работал и трудился на благо своей Родины», — написала Марина С.

Напомним, 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы «с небольшим зазором» перекрыть инфляцию, которая планируется на уровне 8,4%.