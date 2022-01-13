Сообщение украинской партии «Голос» о том, что в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения, которым предлагается использовать слово «Московия» на территории Украины в качестве исторического названия России, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети Facebook.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Интересно, как называется эта болезнь, при которой полномасштабно сходят с ума? Ах, да, вспомнила — Украина», — написала Мария С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобнее инициативы выглядят как насмешка над всем украинским народом, который уже долгие годы влачит жалкое существования, пока его руководство занимается разного рода глупостями.

«Ну, слава богу! Теперь жизнь на Украине изменится в лучшую сторону. Им бы ещё плохое в хорошее переименовать, и тогда вообще не жизнь, а сказка начнётся», — издевается Ольга Т.

«На Украине властям больше нечем заняться? Проблем нет? Все и всё в шоколаде и в икре? У всех есть работа и высокие пенсии? Займитесь уже реальным делом, а то тошно на вас смотреть», — обращается Olga K.

Gov.ua Верховная рада Украины

Некоторые комментаторы отмечают, что подобными действиями украинские власти расписываются в своей недееспособности, ведь только умалишённый политик будет заниматься коверканием названий других стран.

«Клоун у власти, клоуны в министерствах, клоуны в Раде и клоуны на местах. Займитесь важными для страны делами, а не никому не нужными переименованием стран, городов и улиц», — указывает Иван Б.

«Н-да, ну что тут скажешь… во всём мире Россия — это Россия, Russia, Russland, Russie, а у них Россия вдруг Московией стала. Мне интересно, они там что такое едят и едят ли вообще? А то, может быть, им в еду какие-нибудь странные добавки подсыпают, раз они к такому решению пришли. Фу, прямо противно становится», — отреагировала Natalia O.

Часть людей начала гадать, что будут делать украинские политики после того, как им удастся переименовать Россию. Одни граждане предположили, что власти начнут думать над переименованием самой Украины, а другие уже готовы предоставить киевской власти рабочие варианты.

«А следующим этапом станет переименование Украины в России. Вот такая вот гениальная украинская многоходовочка!» — шутит Арсений Т.

«Хорошо. Тогда у меня встречное предложение — надо переименовать Украину в Бандерастан!» — пишет Евгений К.

spoilt.exile Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченное участниками Евромайдана. Январь 2014 года

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине напрасно затеяли идею с переименованием России, потому что в будущем им придётся с позором возвращать всё так, как было ранее.

«Уже не знают, как обратить на себя внимание? Чужое государство они переименовать не могут! Могут только своё! Например, Украину переименовать в Диканьку. На этом их полномочия заканчиваются. Чего хотят этим добиться, кроме как насмешек в свою сторону? Непонятно», — задаётся вопросом Ольга С.

Напомним, 12 января пресс-служба украинской партии «Голос» опубликовала сообщение в Facebook о том, что в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения, которым предлагается использовать слово «Московия» на территории Украины в качестве исторического названия России.