Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно выделит более $308 млн в качестве гуманитарной помощи Афганистану. Деньги пойдут на продовольствие, жилье и медицинское обслуживание для афганцев. Согласно информации Белого дома, общий объем гуманитарной помощи США для Афганистана и афганских беженцев с октября 2021 года достиг почти $782 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Уточняется, что средства пойдут на помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая женщин, девочек, представителей меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Помимо этого, США отправят 1 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19, в результате чего общее количество пожертвованных доз со стороны Штатов достигнет 4,3 млн.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ни копейки из этих денег не дойдет до людей, которые в них нуждаются. Но есть идея получше, как насчет того, чтобы потратить эти деньги на помощь бездомным ветеранам здесь, в США?» — интересуется 20yearA10guy.

«Мы уже потратили гораздо больше, чем они стоят, и оставили им несметные миллионы в активах. Давайте теперь предоставим их самим себе. Афганский народ выбрал свое правительство. Пусть они живут со своим выбором», — указывает Laughingtothebank.

«На этот раз мы посылаем террористам деньги, или мы посылаем им больше оружия для использования против нас и наших союзников, как это было во время плохо спланированного вывода войск Байденом?» — задается вопросом mark0654.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Как насчет того, чтобы потратить эти деньги в Соединенных Штатах на борьбу с бедностью и бездомностью?» — негодует CSense43.

«О, ради Христа! Зачем вам использовать логику? Вы уже должны знать, что это запрещено в Демпартии», — иронизирует michaelrups577.

«Демократы тогда не смогут пополнять свои оффшорные банковские счета», — отвечает justtellthetruthliberals.

«НЕТ! Я бы очень хотел помочь страдающему народу Афганистана, но НИ ОДНА из этих купюр не дойдет до людей, которые в них нуждаются. Они только еще больше поддержат террористов», — беспокоится Randy4USA.

«Ничем не отличается от денег, которые мы даем правительствам Центральной Америки — все остается у верхушки», — отвечает P1037X.

«Давайте вообще не будем давать им денег и скажем террористам, чтобы они продали часть того военного оборудования на 80 миллиардов долларов, которое им дал Джо Байден. Мы сделали для них достаточно», — подчеркивает dickbullwood.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Безумие никогда не закончится. Между тем сегодня утром по дороге на работу я проехал как минимум мимо 5 бездомных ветеранов», — рассказывает perogi007.

«США спонсируют террористов в Афганистане за счет налогоплательщиков. После того как они уже предоставили им миллиарды в виде помощи и военного оборудования», — вспоминает harrishyena.

«Эта администрация сознательно финансирует зло. ВСЕ эти деньги будут использованы для покупки ракетных установок, автоматического оружия и материалов для СВУ. Мы все это знаем, и администрация Байдена тоже (ладно, может быть, предположим, что сам Байден не знает)», — комментирует gobrandongo211.

Напомним, государственный секретарь США заявил, что администрация рассматривает варианты вливания дополнительных средств в афганскую экономику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в последний день 2021 года. Объясняя цели внешней политики США на следующий год, Блинкен сказал, что они рассматривают различные варианты вливания средств в афганскую экономику. Он отметил, что Соединенные Штаты недавно выделили Афганистану около 280 миллионов долларов.