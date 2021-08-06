В США зафиксированы дефицит полицейских кадров и волна угроз в адрес членов Конгресса после беспорядков в Капитолии 6 января 2021, заявил сержант палаты представителей Уильям Уокер. В 2021 году в адрес законодателей поступило почти 9 тысяч угроз, что практически вдвое больше, чем годом ранее. Угрозы поступают через разные каналы. Многие из них представляют из себя безрассудные комментарии в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Полиция Капитолия должна быть распущена. Они были выставлены 6 января, и это была катастрофа. Они не имеют никакого отношения к охране порядка. Ликвидируйте полицию Капитолия. Пусть законодатели защищают себя сами. Они зарабатывают достаточно денег на американской публике, чтобы оплачивать свою собственную специальную охрану. Полиция Капитолия продемонстрировала отсутствие какой-либо подотчетности. Это самый худший пример полицейской работы в США», — негодует monte1968.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года

«Угрозы в адрес законодателей удвоились в 2021 году — это оправданно. Они уже много лет угрожают американским гражданам повышением налогов, нелегалами и тюремным заключением», — отмечает dogbreath191.

«Может быть, им стоит начать работать на благо народа, а не против него?» — интересуется JomboJim.

«Предвыборная стратегия левых на 2022 год вопиюще очевидна, они не могут вести кампанию о достижениях, совсем наоборот, поэтому они попытаются натравить правительственные агентства на своих оппонентов, называя всех «террористами»… Это потерпит провал, и ответная реакция будет ожесточенной…» — предупреждает justpappystu458.

«Несмотря на то что антитрамповское ФБР сообщило, что не нашло никаких доказательств того, что за беспорядками 6 января стояли союзники Трампа, демократы из комитета 6 января как никогда настойчиво пытаются доказать обратное в своей пропагандистской кампании. Демократы и администрация Байдена потерпели полный провал, а американцы страдают от разрушительной инфляции и стремительного роста цен, поэтому демократы вешают свои коллективные шляпы на 6 января. По мере того, как демократы пытаются доказать то, что уже опровергнуто, что Трамп и его союзники стоят за насилием 6 января, они еще больше показывают себя такими, какие они есть, — некомпетентными лидерами, чья политика полностью провалила нацию, поэтому они вынуждены прибегать ко лжи, чтобы отвлечь внимание от своих неудач», — объясняет nonfictn598.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года

«Ну, если бы избранные чиновники делали то, для чего их избрали, не было бы никаких проблем. Если бы демократы не крали выборы, не было бы проблем. Что посеешь, то и пожнешь, не жалко ни одного демократа!» — восклицает DetestLiberals.

«Я понимаю недовольство некоторых людей, но угрозы насилия в адрес избранных должностных лиц — это просто неправильно. Единственное, чего им следует опасаться, — это быть смещенными с должности, если они не справляются со своими обязанностями», — пишет ghillie762.

«Отказаться от финансирования полиции Капитолия и финансируйте американскую гражданскую полицию по всей стране», — просит chuck907.

«Я бы ожидал, что мне будут угрожать, если бы я вел себя так же, как они: самообслуживание, огромное лицемерие, высокопоставленные, не государственные служащие, которые думают, что они наши ПРАВИТЕЛИ, а не наши слуги», — отмечает jeffcook.

«Если учесть, что все торговые центры закрылись, можно подумать, что полицейские, работающие в торговых центрах, ищут легкую работу», — рассуждает olddog659.

«Мне было бы стыдно быть частью столичной полиции, которая участвует в убийстве безоружных белых девушек, вы все должны гордиться собой», — указывает BeaverHunter867.

«Они сами всё это на себя навлекают. Они ведут себя как кучка избалованных детей, особенно прогрессисты», — уверен BillStokes.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне с целью сорвать утверждение победы демократа Джозефа Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек. На сегодняшний день арестованы уже более 500 предполагаемых участников штурма Капитолия.