Изучил зарубежный опыт и предложил решения для нашего государства автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Август Генрих Мансфельд — Милосердие (фрагмент) 1871

По статистике, в России проживает свыше 11,6 млн инвалидов, из которых первую группу имеют почти 1,37 млн человек, а 704 тыс. человек — это дети-инвалиды. Для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, в России предусмотрено специальное пособие. Однако для его получения нужно соблюсти условие — полностью прекратить трудовую деятельность. Размер пособия скорее символический — 1200 рублей в месяц. За уход за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства родитель получает 10 тыс. рублей в месяц, при этом также не имеет права на другую занятость.

«Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком», — уверен Давыдов.

Он обратил внимание, что пришедшее в семью несчастье выбивает из профессиональной деятельности не только самого инвалида, но и его близких. Однако слабая поддержка вынуждает людей обращаться за помощью к социальным работникам или вовсе отказываться от инвалидов, передавая заботу о них интернатам.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья с ребёнком-инвалидом

Государство предпринимает попытки изменить ситуацию. В частности, недавно был принят закон, по которому родственник инвалида первой группы может получить дополнительный неоплачиваемый отпуск в пределах 14 дней. И хотя этот шаг является положительным, его недостаточно для исправления ситуации.

Автор проекта «20 идей» изучил зарубежный опыт в этой сфере. Так, в Ирландии продолжительность неоплачиваемого отпуска по уходу за тяжелобольным может составить 104 недели. Работодатель обязан сохранить рабочее место и при этом не допустить дискриминации и ухудшения условий труда. Находящийся в отпуске гражданин имеет право на выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, а также от 20 до 48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребёнка. Если страховых отчислений недостаточно, деньги могут быть предоставлены по другой программе в размере 55% от минимальной зарплаты. Важно, что при получении пособия ухаживающему за больным разрешается работать до 18,5 часа в неделю, получая доход не более 332,5 евро в неделю. Другими словами, житель Ирландии, решивший проявить заботу об инвалиде, может не переживать за рабочее место, и при этом получить достойное содержание в сложный период.

Размер пособия по уходу за взрослым инвалидом в Великобритании составляет 67,6 фунта в неделю, что ниже, чем в Ирландии. Однако получающий его житель может работать, получая до 128 фунтов в неделю. При этом 35 часов в неделю он обязан посвятить уходу за больным. В Швеции пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью составляет существенную сумму, которая зависит от состояния здоровья подопечного. При этом средства могут быть распределены между родителями, они могут продолжить работать без ограничений по доходам и сократить рабочие часы в пределах 25%.

Давыдов предложил повысить размеры российских пособий, а также привязать их к МРОТ, чтобы защитить от инфляции и на годы сохранить актуальность. Согласно инициативе, в 2022 году выплата для родителей детей-инвалидов и инвалидов детства должна составить 11 807 рублей (или 85% от МРОТ), а для ухаживающих за инвалидами первой группы — 3473 рубля (25% от МРОТ). Когда устанавливались текущие размеры пособий, их доля в соотношении к МРОТ была даже выше, однако в дальнейшем индексации не производились. Как технически это сделать, автор проекта поясняет в другой инициативе — о привязке штрафов к макроэкономическим показателям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Также Дмитрий Давыдов предлагает предоставить возможность работать и получать легальный доход людям, ухаживающим за инвалидами и получающим пособия. Он указывает рамки необходимых ограничений: по размеру зарплаты 85% от МРОТ, а по уделяемому времени — не более 70 часов в месяц. При этом формат работы можно определить совместно с работодателем — сокращённый рабочий день, сокращённая рабочая неделя или неоплачиваемый отпуск.

Ещё одним шагом автор проекта «20 идей» предлагает дать возможность людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, работать по сокращённому графику — на 25% меньше стандартного рабочего времени. Без оплаты пропущенных на рабочем месте часов, но с сохранением занятости. Условия могут быть согласованы с работодателем.

Теперь идеям Дмитрия Давыдова нужна поддержка депутатов Государственной думы, а также чиновников Минтруда. Нет сомнения, предложения заслуживают практической реализации, поскольку пользу получит и государство, и общество. Так, родственники инвалидов смогут участвовать в социально-экономической деятельности, следовательно, вырастет число задействованного в трудовых отношениях населения. Сами инвалиды примут больше заботы именно от близких им людей, что прямо влияет на эмоциональное благополучие. Ещё одним важным обстоятельством станет сокращение числа инвалидов, переданных своими семьями в интернаты. И главное — решение позволит улучшить качество жизни миллионов граждан России.