В Азербайджане принят закон, усиливающий контроль властей над СМИ — вплоть до лицензирования журналистов и изданий. Пока не ясно, каковы его истинные цели и как он будет применяться на практике.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Обновленный закон «О медиа», принятый азербайджанским парламентом в конце 2021 года, предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, нарушая, как утверждают эксперты, сразу несколько статей конституции страны и Европейской конвенции по правам человека. В частности, он подразумевает создание государственного реестра медиасубъектов, выдачу лицензий и единых удостоверений. То есть, чтобы заниматься журналистикой, надо будет получить разрешение у властей. Во всяком случае, так все выглядит на данный момент.

Turan News — телеграм-канал, информирующий о ситуации в странах Тюркского Совета и региона в целом, пишет:

Admin:«Власти приняли закон «О медиа», который станет инструментом для выжигания и без того выжженного поля независимой журналистики».

Meclis.gov.az Парламент Азербайджана

Карабахский Вестник — еще один азербайджанский телеграм-канал публикует мнение о принятом законе:

Admin:«Закон о медиа абсолютно идиотский и бесполезный, и он не решает проблему, для которой он предназначается. Единственное, кому может помочь закон «медиа», так некоторым некомпетентным чиновникам и депутатам, которым не нравится, что о них пишут правду и их некомпетентность высмеивают».

Zaur Zəyəmli пишет в комментариях:

@Zaur13iyul: «Чем сильнее они пытаются отдалить свою отставку, тем страшнее она для них окажется. История, как известно, не учительница, а надзирательница».

İlkin Şahbəndəyev тоже оставляет комментарий к посту Карабахского вестника:

@IlkinKelbecer:«Позорный закон, если Ильхам подпишет. Потом говорит о какой-то свободе прессы».

Какую информацию в Азербайджане запретят публиковать журналистам:

информацию, предоставленную с условием сохранения конфиденциальности

разглашать личность источника информации без его разрешения

информацию о предварительном расследовании без разрешения следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, или суда

любую информацию о несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и потерпевших лицах без разрешения этих лиц или их законных представителей

информацию, предусмотренную в пункте 9.2 закона «О религиозном экстремизме»

злоупотреблять статьей 388 Кодекса об административных проступках и др.

Leyla: «Я тоже журналист и мне кажется, это не плохо ведь».

(сс) Patrice CALATAYU Журналисты

@IlkinKelbecer: «Ни для кого не секрет, на кого работают суды, прокуроры и остальные законные представители, СМИ и так не были свободны, теперь все станут копиями АзТв».

Подписчики телеграм-канала «Талышский вестник» делятся своими мнениями:

Справедливый Азербайджан:«Северная Корея Салам».

@checkeast2020:«А какая разница для нас? Мы в сети сидим и новости из прессы лет 10 не смотрим. Так можно хаггын почитать, чтобы понять, что там у пятой колонны на уме и только. Даже ФБ лента уже не та».

Админ телеграм-канала «Бакинский Бульвар»:«Для того чтобы открыть свой новостной Youtube-канал, нужно пройти процедуру регистрации в госреестре согласно новому закону «О медиа». А какое отношение имеет Youtube к этому не совсем понятно. Ясно лишь одно, новый закон — это расстрельный коридор в целом для азербайджанской журналистики».

Информационное агентство «Кавказский узел» опубликовало новость на странице Facebook о принятии закона «О медиа» и собрало комментарии от подписчиков:

Фуад Мамедов:«Давно пора принять такой закон. До этого принятия закона любой придурок мог распространять всякую ложь и херню. Особенно это ударит по врагам народа и предателям, которые за грязные деньги мутили ситуацию в стране, играя на руку врагам Азербайджана».

Эльман не согласен с Фуадом:

Elman Şirinzade:«Враги народа — это те, которые воруют и предают народ, а не журналисты, которые пишут об этом. Для лжи и провокации должны быть независимые суды и прокуратура. Хотя и это отсутствует в Азербайджане. Пожалуйста, не утрируйте понятия. Вы взрослый человек, и можете отделить ложь от правды. Если, конечно, сами себе не врёте…»

Fira Axmedova:«Нигде нет свободной прессы. Есть чьи-то интересы. А что касается наших профессионалов — это единицы. А остальные все рэкетиры. Каждый берёт в руки книжицу и ходит по предприятиям и организациям. И их прекрасно различают».

Elman Şirinzade: «Нет свободной журналистики только потому, что нет легитимной власти (выборной), и из-за апатии общества ко всему происходящему вокруг. Уверяю вас, будет нормальный закон, карающий коррупционеров, предателей и воров, будет и свободная журналистика».

Ульвия Али, независимый журналист, который принимал участие в Акции протеста независимых журналистов перед зданием парламента 28 декабря 2021, отвечает на вопрос от JAMnews: «Как вы планируете продолжить свою деятельность в таких условиях?»

Ульвия Али:«Этот закон противоречит конституции. У нас отбирают право на получение информации. Они хотят, чтобы мы освещали события на том языке, на котором им угодно, в тех рамках, которые они устанавливают. Но создавая бюрократические преграды, они не смогут заставить независимых журналистов не показывать действительность.

Мы не признаем этого закона, противоречащего конституции, и продолжим свою работу еще более профессионально, принципиально и беспристрастно. И до этого блокировались независимые медиа, которые не нравились государству, но все они продолжают работать. Также и мы, никакие препятствия не смогут остановить нас».