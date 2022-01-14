Американские студенты в Аризоне, США, объявили, что начнут голодовку, если Конгресс не примет закон Демпартии о голосовании до 17 января. Молодежь заявила, что голодать более 15 дней лучше, чем терпеть неработающую демократию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Речь идет о законе Freedom to Vote Act (FTVA — Акт о свободе голосования), который упрощает доступ к голосованию. В частности, законопроект позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Отметим, что демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Данные законы предусматривают ужесточение требований для избирателей, голосующих заочно, ограничивают время для проведения голосования в день выборов и запрещают раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Также появляется требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Демпартия тем не менее пришла в напряжение от таких нововведений, а президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис начали совершать туры по штатам, якобы отстаивая избирательные права.

Это происходит на фоне подготовки демократов к непростым промежуточным выборам 2022 года, в случае проигрыша которых они потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы этот закон был принят, он не прошел бы судебные испытания. Конституция устанавливает, что голосование является правом штата, и без поправки к Конституции федеральное правительство не имеет права устанавливать правила над штатами. Они могут объявлять голодовку сколько угодно, но не только в суде, но и в Сенате их ждет почти верная гибель. Это историческая проблема. И я имею в виду, что эта проблема возникла задолго до этого. Она началась с 16-й поправки к Конституции, когда федеральное правительство убедило штаты разрешить взимать налоги с богатых. Затем это переросло в налогообложение всех трудящихся. Затем они приняли 17-ю поправку к Конституции, поскольку штаты больше не несли ответственности за уплату налогов, штатам больше не нужно было посылать своих представителей в Конгресс. Так что теперь Сенат мог избираться народом. Эти дети не знают истории», — указывает JohnDoe5050.

«Что за кучка индоктринированных глупцов. Гарантированно 99% будут тайком есть гамбургеры McD, картофель фри и фраппе, скрываясь от глаз, но на камеру будут клясться в верности. Они похожи на кучку малышей, которые отказываются спать или собирать свои игрушки», — считает RepubNot4Trump.

«Просматривая фотографии, я вижу нескольких человек, которые готовились к этой забастовке. Они зарание поели перед голодовкой», — отмечает outsideperspective991.

«Очень надеюсь, что они будут придерживаться своей диеты. Чем меньше их, тем больше еды на полках для настоящих американцев», — пишет hooduhthunkit.

«Успокойтесь, детишки. Может быть, пока вы не едите, вы могли бы почитать немного истории в свободное время. Может быть, почитайте о Законе об избирательных правах 1965 года. До этого действительно существовало подавление избирателей. Они могут уморить себя голодом до смерти, мне всё равно», — подчеркивает Buckfan69.

«Прекрасное фальшивое дело, за которое можно бороться… фальшивые избирательные права… кто оплачивает колледж этих дебилов… и что они изучают… как неинформированны наши дети сегодня… Всё просто — если вы голосуете, вам нужно удостоверение личности», — пишет questioneverything048.

(сс) Phil Roeder Выборы в США

«Я желаю им удачи во всём мире. Я предлагаю им переехать в Иран, Китай, Афганистан или Северную Корею, где тоже есть свободные выборы», — отмечает Andyk1.

«Мне не стоит беспокоиться об этом, потому что эти снежинки не сдержат своих слов. Их слова, как и слова других снежинок, угрожавших уехать из страны, когда Трамп был избран, остались без ответа. Если бы это был один из моих детей, я бы перекрыл им всю финансовую помощь, потому что они учатся в школе, чтобы получить образование, а не быть политическими активистами», — комментирует GuyJoseph.

«Политики-республиканцы и несколько смелых демократов прислушиваются к своим избирателям, и опросы показывают, что и демократы, и республиканцы в подавляющем большинстве поддерживают требование об удостоверении личности избирателя и другие гарантии. Но не этот законопроект. Похоже, что студенты, объявившие голодовку, будут голодать еще долгое время», — предсказывает loyalamerican10371.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в распространении лжи о выборах 2020 года, а также провоцировании беспорядков в Капитолии 6 января. Трамп продолжает настаивать, что «жульничество» Демпартии стоило ему 7 млн голосов избирателей в 2020 году, несмотря на то, что расследование не нашло доказательств этого. За прошедшее время уже в 19 штатах законодателями-республиканцами были приняты законы, усложняющие процесс голосования. Критики принятых поправок утверждают, что новые требования отпугнут меньшинства.