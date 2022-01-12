Администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» внесли в «черный список» судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую, вынесшую решение об аресте активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Судью внесли в базу «Миротворца» за «разрушение судебной системы Украины» и «фабрикацию дел», администраторы сайта обвиняют ее в осознанной дискредитации судебной системы. Администрация «Миротворца» считает, что дело о госизмене Порошенко сфабриковано, как и повод для ареста имущества и телерадиокомпаний, которые бывшему президенту не принадлежат.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание». Многие пришли к мнению, что база «Миротворца» функционирует в интересах Петра Порошенко.

«Мне кажется, скоро будет престижно оказаться на этом сайте!» — отреагировал Mihail.

«Какая конченная власть, что своих судей не может защищать. О простом народе я промолчу», — добавил один из комментирующих.

«Такое впечатление, что в Украине два княжества, и князья ведут междоусобную войну, и им глубоко безразлична и страна в целом, и её граждане», — пишет Таисия.

«Фашистский сайт в фашистской стране. Поэтому удивляться нечему», — отреагировал Олег Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Вопрос, а судья не может подать в суд, используя юридическую базу, чтобы… этот сайт хотя бы попытались закрыть, хоть дело против них возбудить и начать производство по нему…» — задалась вопросом Viktoria F.

«Не называйте это помойкой! Это доска почета, ибо там только уважаемые люди!» — считает Alisa Fox.

«Миротворец» продолжает работать. Давления на суд в Украине не существует», — с сарказмом написал Maksik G.

«Сразу видно, что «Миротворец» Пороха (Порошенко — М. Р.)», — пишет Joker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Как говорится, на воре и шапка горит. Порося (Порошенко — М. Р.) спалился», — добавил V. V.

«Избирательно-показательная хреновина сайт «Миротворец», управляемый кучкой маргиналов, по заказу нужных людей продолжает создавать проблемы неугодным людям. Разве он имеет юридическую силу?» — спросил Андрей.

«Пусть эта судья примет решение о закрытии этого миротворного ресурса, и они квиты», — пошутил Андрей Д.

«Даже не жалко… В стране, где существование и функционирование таких ресурсов было возможным благодаря молчаливому согласию правоохранителей и судей, пусть от него же и потерпят теперь», — отреагировал Alexander O.

«Можно рассматривать это как давление на суд», — подытожил John Smith.