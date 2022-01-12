Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пора начать предметно договариваться о деэскалации в Донбассе в рамках нового саммита лидеров четырёх стран, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Конченый подонок, а не президент! Руки, которые по локоть в крови, он никогда уже не отмоет! Столько жизней загубил — и никак не соберётся к переговорам по Донбассу! Будь ты проклят на все времена!» — пишет Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое внезапное намерение выглядит подозрительно, особенно если учитывать, что Украина уже на протяжении семи лет без конца обстреливает жителей Донбасса и ни о какой деэскалации она ранее не задумывалась.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

«А кто ему не даёт вести разговор? Украинцы на месте, и Донбасс — тоже. Говорите друг с другом! Нет, хочет на чужом горбу въехать в рай. Вот бы кто-то сделал всё за него и только для него. Поганец и убийца!» — указывает Ирина И.

Некоторые комментаторы отмечают, что у президента Украины больше нет иных вариантов, кроме как начать договариваться с Россией, а также руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Хочешь договариваться? Так кто же тебе мешает? Как ты уже понял, Зеленский, вторжения российских войск не будет. Таким образом, у тебя нет выхода. Либо договаривайся с ДНР и ЛНР и делай то, что у тебя в Минских соглашениях написано, либо готовься к своему свержению. Долго тебя терпеть уже не смогут», — обращается Алексей Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Ряд пользователей указывает на то, что Украина может просто отвлекать внимание от подготовки к нападению на Донбасс.

«Ага, конечно. На Украине всегда говорят о готовности переговоров тогда, когда собираются устроить кровавые провокации. Затем они обвиняют Донбасс и Россию в эскалации, а потом просят у Запада финансовой помощи. Знаем наизусть уже эту схему преступную», — отмечает Ирина Ф.

Часть людей полагает, что силой Донбасс Зеленскому взять не удастся, потому что в республиках уже проживают в большинстве своём граждане с российским гражданством, а значит, убивать их никто не позволит.

«А какие могут быть переговоры с Украиной, когда и так уже давным-давно всем всё ясно и понятно? В Донбассе уже почти у всех есть российские паспорта. Очнулся, блин, президент своей страны», — написал Всеволод О.

Отдельные комментаторы призывает руководство России и власти республик не доверять словам Зеленского, а наоборот, обострить своё внимание в сторону того, каким образом украинские военные ведут себя на линии соприкосновения в Донбассе.

«Никто не будет больше с ними договариваться! Это очередная «лапша» со стороны фашистского режима на Украине! Отвлекающий манёвр для своих коварных планов по захвату территорий ДНР и ЛНР со стороны Киева. Западу это тоже на руку: отвлекут внимание ради вооружения ВСУ и подготовки к блицкригу на Россию», — поделился своим мнением Коля Н.

Напомним, 11 января пресс-служба президента Украины сообщила о том, что глава государства Владимир Зеленский считает необходимым начать предметно договариваться о деэскалации в Донбассе в рамках нового саммита лидеров четырёх стран.