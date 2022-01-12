В Южной Корее обсудили антисанитарию на фабрике по переработке кальмаров
В Южной Корее обсудили антисанитарию на фабрике по производству сушеных кальмаров.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 8 января один из иностранцев, работающих в Южной Корее, выложил в TikTok видео, на котором сотрудники одной из фабрики по производству сушёных кальмаров утрамбовывают тушки ногами, обутыми в белые резиновые тапочки.
Данный видеоролик очень быстро распространился в Сети и вызвал бурю негодования. Один из комментаторов даже задался вопросом: даже если допустить, что на работнике специальная обувь, используемая только в процессе производства, почему ничего не постелено на пол?
9 января сотрудники Корейского управления по контролю и качеству продуктов и лекарств провели расследование, в ходе которого выявили такие нарушения, как антисанитария, отсутствие масок и шапочек у рабочих, плохая гигиена на рабочих местах.
Отмечается, что нарушения правил производства наблюдались с 26 октября 2021 года по 8 января 2022 года, однако вся изготовленная в этот промежуток времени продукция (3898 кг) находилась на складе и ещё не поступала в продажу.
«Вот по этой причине я и не ем сушеных кальмаров. И вам не советую, это вредно для зубов», — советует oh92***.
«Наши заводы все больше превращаются в китайские…» — сожалеет manc***.
«За это видео иностранца надо наградить!» — предлагает jhse***.
«Это вина не сотрудника, а главы компании, так как на нем лежит ответственность за обучение и управление компанией», — пишет ukgw***.
«Это касается не только данной компании. К сожалению, реальность такова, что большинство компаний такие…» — отмечает cms1***.
«Мне кажется, они перефасуют продукцию и вновь выставят её на продажу», — предполагает deux***.
«Однако мало кто возмущается по поводу того, что некоторые пьют сорта вин «из-под ног», а кто-то — кофе из фекалий», — отмечает kpj3***.
«Всю партию необходимо утилизировать!» — призывает 0727***.
«Их нужно строго наказать за нарушение санитарного законодательства», — настаивает 7810***.
«Если хотите поесть сушеного кальмара, лучше купите замороженную тушку и приготовьте её самостоятельно», — рекомендует picc***.
«Нечего грязью поливать Китай. Лучше наградите того, кто сообщил об этом», — предлагает kpn2***.
«Все беспокоятся лишь о выгоде», — отмечает slee***.
«А сотрудников после этого не уволят?» — интересуется onva***.