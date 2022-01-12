Власти Соединённых Штатов Америки требуют от Российской Федерации разъяснений по поводу начавшихся на западе России военных учений. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер. США

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения», — сказал он.

Чиновник добавил, что прогресс в переговорах России и США по гарантиям безопасности может произойти только в атмосфере деэскалации.

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Заявление Прайса обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time. Многие критически отреагировали на требование США, так как Россия проводит учения на своей территории там, где считает нужным.

«3000 человек постреляли, США дёргаются…» — отреагировал Пашка 88.

«России надо потребовать разъяснений по поводу требования Госдепа США разъяснений об учениях России на своей собственной территории», — с сарказмом добавил Е. В. Гений.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Требуем немедленно пояснить агрессию в адрес Украины путём учений армии РФ на территории РФ в городе Новосибирске», — пошутила Евгения.

«Кем они себя возомнили — эти США? Старые маразматики не могут успокоиться, что мир давно уже не однополярный и больше таким не станет. Американцы стали похожи на древних бабок у лавочки, озабоченных короткими юбками», — пишет Alisa Fox.

«Это свидетельствует о том, что они считают Украину «задним двором России». Британцы без задней мысли так и сказали. Они считают, что ВС России не стоит вообще выходить из казарм. Мания величия американцев не дает им покоя», — отреагировала Анжелика.

«А с какого перепугу какая-то страна требует объяснений от [другой] страны об учениях, проходящих на ее территориях?» — недоумевает Timur B.

«Это как? Я у себя в квартире делаю уборку, перестановку мебели, а соседка, которая даже не из моего подъезда, требует объяснений?» — недоумевает Лилия.

Mil.ru Военные учения ВС РФ

«Госдеп не указ странам! Нечего совать нос! Одни неприятности от США!..» — не выдержала Галя.

«Объяснения будут даны, если потребуется, когда учения РФ будут проходить на Кубе или в 30-километровой зоне от побережья США…» — добавил Александр.

«США потребовали. И чё?! Требуйте и дальше, России фильдеперсово», — подытожила Лариса.

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