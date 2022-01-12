Решение журналиста Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинуть пределы Российской Федерации после того, как в конце декабря юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в полицию заявление о возбуждении против него уголовного дела о клевете, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Флаг в руки. Скатертью по заднице!» — провожает в добрый путь Tanya S.

Многие пользователи пожелали российскому журналисту, который долгие годы занимал антивластную позицию, удачи за пределами своей Родины.

«Попутного ветра в горбатую спину. Лишь бы только не передумал, а то как он бабки-то зарабатывать будет за кордоном? Будет ненавидеть Россию по удалёнке?» — интересуется Ольша П.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что «отъезд» данного журналиста — это долгоиграющая история, которая превратилась уже в настоящую «Санта-Барбару».

»Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), как всегда, в своём репертуаре. Уже лет пять прощается с ненавистной ему Россией, но всё никак уехать не может. Что-то держит его. Кормушка, наверное», — подозревает Ludmila C.

Правительство Российской Федерации Евгений Пригожин

Часть людей полагает, что бегство журналиста-иноагента не станет для нашей страны трагедией, а скорее наоборот, ситуация внутри государства станет только стабильнее.

«Ой, какая же это большая потеря для России и её оппозиционно настроенного общества! Шутка. Уехал бы давно и не мутил бы тут воду всё это время! А сейчас приходится драпать. Что, нервишки сдают? Там, на Западе, таких, наверное, очень ждут», — предполагает Людмила К.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти намеренно дали Шендеровичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «сделать ноги», чтобы среди его окружения не поднималось волнение по поводу того, что им заинтересовались правоохранительные органы.

«Бежал из страны, хотя против него готовят уголовное дело. Специально всё так обернули, чтобы Шендеровичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) была возможность слинять по-тихому из России. Вот такой вот у нас кровавый тоталитарный режим, оппозиционерам подыгрывает», — отмечает Александр К.

Отдельные комментаторы стали рассуждать о значимости личности этого журналиста. Кто-то пришёл к выводу, что он не имеет никакого значения для нашей страны, а кто-то наоборот, убеждён, что иноагент был важным винтиком в политическом шоу.

«А кто-то вообще помнит про этого Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)? Он кто? Отстрелянный патрон? Что мы потеряем после его отъезда? Как мне кажется, этот самый «отъезд» был планом Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) напомнить о себе», — пишет Даниил К.

«Все так смеются над Шендеровичем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а мне его жалко. Он долгие годы играл в слабого оппозиционера, чтобы действующие власти могли чувствовать себя спокойно. Теперь же, когда он покинет Россию, кто займёт его место? Какие-нибудь более молодые и более радикальные оппозиционеры, которые мигом обернуться бунтовщиками? Не цените вы то, что имеете. Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был залогом стабильности в стране!» — написал Сергей С.

Напомним, 11 января журналист Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) написал на своей странице в соцсети Facebook о том, что решил уехать из России после того, как в конце декабря юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в полицию заявление о возбуждении против него уголовного дела о клевете.