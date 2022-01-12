В департаменте образования и науки города Москвы отреагировали на публикацию ИА REGNUM о жительнице Зеленограда Анне Косовой, которая не смогла записать младшего сына в детский сад, в котором воспитывается его старший брат. В редакцию обратились сотрудники пресс-службы ведомства с просьбой добавить в материал комментарий о том, что департамент предлагал женщине альтернативные варианты зачисления. ИА REGNUM публикует их комментарий и напоминает истинную причину конфликта.

Фирс Сергеевич Журавлев. Дети-нищие. 1860-е(фрагмент)

Подробности читайте здесь: Москвичке-активистке отказали в приёме сына в детский сад

«В связи с публикацией о том, что якобы москвичке отказали в приеме в детский сад, сообщаем.

Механизмом, обеспечивающим направление детей дошкольного возраста в образовательные организации, является комплексная информационная система «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде». Она автоматически выстраивает очередность детей в электронном виде с учетом их возраста и имеющихся льгот.

Братья и сестры, которые живут в одной семье и имеют общее место жительства, имеют преимущество при зачислении в образовательную организацию. Если же в образовательной организации, где обучаются старшие брат или сестра, нет мест, то родителям дают возможность устроить всех детей в другую образовательную организацию в районе проживания или в смежных районах. При этом заявление о зачислении в желаемую образовательную организацию сохраняется.

Что касается москвички Анны К., о которой идет речь в статье, то по причине отсутствия свободных мест в выбранной образовательной организации ей предложили зачислить младшего ребенка или обоих детей в школу №854, которая находится по месту регистрации детей и в 7−8 минутах ходьбы от школы №1557. При этом дата постановки на очередь в выбранную образовательную организацию будет сохранена, и при наличии свободных мест дети обязательно будут определены в данную образовательную организацию. В настоящее время женщина от предложенных вариантов отказалась.

Дополнительную консультацию по вопросам предоставления мест в дошкольных группах образовательных организаций столицы родители могут получить в Центре информирования населения о предоставлении образовательных услуг Департамента образования и науки города Москвы по электронной почте…» — с уважением, управление по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

В апреле 2021 года Анна Косова пожаловалась на некачественный ремонт игровой площадки, на которой гуляет группа её старшего сына. Развернувшаяся по этому поводу «дискуссия» привела женщину к противостоянию с администрацией учебного комплекса, а также вызвала раскол среди родителей. Кто-то поддержал ее в том, что негоже детям гулять в грязи и среди огромных луж, другие мамы и папы проблемы не увидели.

Так или иначе администрация детского сада устроила субботник, на котором родители раскидывали снег, осушали лужи и красили декоративные элементы оформления площадок. Кроме того, заведующая была уволена, и было обещано, что летом 2022 года на территории проведут дренажные работы. Кроме того, по словам Косовой, ей дважды звонила директор ГБОУ Татьяна Грабарник и предлагала перейти в другие учебные комплексы.

В мае того же 2021 года пришло время отдавать в детсад младшего сына. В силу ряда обстоятельств Косова другие учебные заведения не рассматривала, поэтому 12 мая через портал mos.ru подала заявление о зачисление младшего сына в корпус 355а. Документы были приняты, однако 3 июня пришлось повторно разместить справку о постоянной регистрации ребенка в Москве. Как считает Анна, поданные документы однозначно свидетельствуют о ее праве на преимущественное поступление. Однако 26 июня статус льготницы с нее таинственным образом снимают. Переписка с департаментом ни к чему не приводит, и спустя 3,5 месяца на всё это время провисевшее статусе «на исполнении» обращение пришел ответ с отказом.

Женщина обратилась с жалобами к уполномоченному по правам ребенка и в администрацию президента (ответы есть в распоряжении ИА REGNUM). Далее начинается самое интересное. В своем ответе московскому омбудсмену чиновники указали, что в учебном комплексе №1557 мест нет, но они готовы устроить хоть младшего, хоть обоих братьев в соседние детсады. Собственно, на этом уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и остановилась. Дальше детский омбудсмен разбираться не стала. Ответил Депобр, что мест нет, а «на нет и суда нет».

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Сотрудники администрации президента, видимо, оказались более въедливыми, и на их запрос департаменту пришлось признать, что льгот у Косовой нет, а так как группы уже набраны, ей придется подождать в общей очереди следующего года, а там уж как повезет. Происшествие с утерей льгот здесь также не получило должной оценки.

ИА REGNUM попросило ответственного секретаря движения «Школа — наше дело» Руфину Браверман прокомментировать злоключения Анны Косовой. По её словам, чиновники попросту проигнорировали преимущественные права женщины: «В новых правилах Минпросвещения четко прописано, что дети из одной семьи имеют преимущественное право на поступление в одну образовательную организацию. Родителям может быть отказано лишь в случае отсутствия свободных мест, но говорить об отсутствии мест при зачислении в младшую группу детского сада — нонсенс. Это было бы понятно, если речь шла о зачислении в старшие группы, там кто-то уходит, а на их место берут новых детей, места действительно освобождаются штучно. Когда же набирается новый поток, то детей всегда много (минимум две группы), и то, что ей отказывают, это просто формализм», — объяснила эксперт.

В заключение отметим, что рассказанная выше история — о том, что Депобр нарушил федеральное законодательство, когда отказал Анне Косовой в зачислении ее младшего сына в указанный ею детский сад, а не о том, что ей не были предложены альтернативные варианты. Из сказанного выше также можно убедится и в том, что ни в аппарате уполномоченной по правам ребенка города Москвы, ни в администрации президента, куда одинокая женщина обратилась за помощью, по существу дела разобраться в ситуации не захотели и ограничились формальными отписками.