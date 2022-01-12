С некоторых пор в центральных японских газетах и других изданиях под статьями, посвященными японо-российским отношениям, в большом количестве размещаются «отклики и комментарии читателей», которые, кроме как экстремистскими и агрессивными к нашей стране, не назовешь. При этом редакции японских изданий не подвергают призывающие к войне с Россией «отклики» цензуре, не заботясь о том, каковы могут быть последствия такой оголтелой пропаганды. Подчас ловишь себя на мысли, не сознательно ли это делается для оказания давления на российское руководство с целью угрозой нападения, как это было в годы Второй мировой войны, вынудить Москву на политические уступки, в первую очередь территориальные.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Вот и сегодня под статьей считающегося авторитетным японского издания Yahoo News Japan о плановых учениях с боевыми стрельбами на Курилах и Сахалине вновь находим целый поток враждебных России комментариев. При этом «рядовые японцы» призывают уже не только отбивать силой южные Курилы, но и создать компактное оружие для «уничтожения Кремля».

Предлагаем российскому читателю самому познакомиться с призывами представителей «народа с уникальной самобытной культурой», столь широко пропагандируемой в нашей стране. Какие уж тут икэбаны, гейши и сакуры… Налицо звериный оскал ненавидящих Россию «потомков непобедимых самураев», замышляющих взять реванш за позорное поражение от русских солдат в 1945 годы.

Комментарии японских читателей в переводе ИноСМИ:

Тэн: Чтобы вести переговоры с Россией, Японии нужно мощное оружие размером с коробку из-под салфеток, которое уничтожит Кремль. Необходимо подготовить сотни таких зарядов и быть готовыми применить их в любое время.

Zwt: В последние месяцы российские военные с заметной частотой проводят учения на Дальнем Востоке и на северных территориях. Я думаю, что цель — подчеркнуть силу России и закрутить гайки на внутриполитической арене. Кроме того, Москва ведет себя агрессивно в Казахстане и на Украине, поэтому Японии также следует усилить бдительность.

Mil.ru Учения «Восток — 2018»

May: «Беспокойство вызывает то, что в случае российского военного вторжения на Украину и параллельных действий Китая на Тайване у США не хватит сил для проведения операций на двух фронтах. НАТО придется иметь дело с Россией, но хватит ли у Европы сплоченности для этого? Германия и Франция зависят от российского газа».

Maj: «Курилы, Япония, Нансэйские острова и Сэнкаку являются разделительной линией между демократическим капиталистическим блоком и авторитарным коммунистическим. Они — препятствие для экспансии в Тихий океан, а также служат форпостом свободного блока. Для коммунистического лагеря японские острова стали бы базой для обороны континента — можно было бы блокировать военные суда и установить контроль над Японским морем».

Yx: «Глядя на действия России, [понимаешь, что] Японии необходимо ядерное оружие. Я думаю, многие страны одобрят это. Но необходимо четко заявить, что это оружие исключительно для оборонительных целей».

Наритай: «Рассмотрим вопрос под другим углом. Для США нет никаких преимуществ во вторжении с Дальнего Востока — он находится очень далеко от Москвы. Кроме того, учения в такую экстремально холодную погоду понижают моральный дух солдат. Зачем они это делают?».

Ток: «Цель не в давлении на Японию. Если Россия нападет на Украину, ей надо прикрыть тыл. Поэтому она показывает, что восток у нее под контролем».

H19: «Необходимо тщательно анализировать подобные маневры. Япония может быть слабее с точки зрения военной мощи, но она может победить за счет интеллекта, разведки, анализа и стратегии».

Army.mil Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны

Iku: «Япония не должна допускать того, чтобы другие страны проводили военные учения на ее территории! В протестах и сожалениях смысла нет. Против России нужны жесткие экономические санкции!».

Sbt: «Россия не возвращает острова, а это — нарушение международного права. Необходимо принять на вооружение ядерное оружие и не исключать возможность нанесения удара. На Хоккайдо следует развернуть американские ракетные подразделения. Возможно, действия России на Курилах связаны с переговорами с США по Украине».

Автору этих строк уже доводилось обращать внимание российских властей на недопустимость мириться с раздающимися из Японии призывами к агрессии против Российской Федерации. Возможные оправдания Токио появления подобных провокационных призывов «свободой волеизъявления» приниматься не должны. Тем более что столь враждебные лозунги создают нездоровую атмосферу для двусторонних отношений, порождают подозрительность между правительствами и народами, ставят под сомнение искренность заверений официального Токио в стремлении к «дружбе и добрососедству с Россией».