Требования США разъяснить учения на западе России активно обсуждают в социальных сетях. Люди дают Соединенным Штатам Америки вполне конкретные ответы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Устно, письменно или на пальцах разъяснить? А может, просто послать по известному адресу? Я за последний вариант», — иронизирует Евгений Кириллов.

«А Госдепу не нужно объяснять, зачем я снег отгреб от сарайки?» — иронизирует Сергей Васильев.

«Разъясняем: боевая подготовка является основным содержанием повседневной деятельности военнослужащих. Она проводится как в мирное, так и в военное время. Занятия и учения в целях овладения военнослужащими приемами действий в современном бою должны проводиться без послаблений и упрощений. Говорят, что это значительно лучше, чем рассказывать красивые истории в мультиках про дэффачку, у которой две мамы и которая решила пойти служить в армию США, потому что «Америка — страна возможностей» (кроме шуток, это реальный агитационный ролик армии США, можно найти в интернете)», — поделился Константин Корнилов.

Mil.ru Российский солдат на учениях

«Отличный ответ американцам: мы проводим свои учения для сдерживания США и НАТО», — предлагает Александр Коньков.

«Разъясняем, это наш национальный вид спорта — типа, народных гуляний. Строим из снега крепости, лепим снеговиков, кулачные бои, военные учения проводим, всё с шутками и прибаутками», — подал идею Сергей Чафин.

«Россия не обязана ни перед кем отчитываться, перед тупыми госдеповскими оленями тем более. Только тупоголовые и наглые англосакские ублюдки могут задавать глупые вопросы, вместо того чтоб ответить на заданный им вопрос. Напрасно янки с холопами дразнят Россию, если терпение лопнет, достанется всем…» — отметил Григорий.

«Объясните им, наконец, что «требовать» они могут от Украины, Прибалтики и прочих шакалят. А если хотят диалога с Россией — пусть сбавят тон и начинают учиться вежливости», — поддерживает Юрий.

«Не, ребята-американцы, вы окончательно забылись, что вы не одни в этом мире. Если так дело пойдет, то завтра, чтобы сходить по большому в туалет, — надо будет отчет Госдепу отправить, что это не бомбардировка, угрожающая интересам США», — смеётся Олег Вихров.

«Госдеп США — это государственный дурдом Америки. Те, кто там находятся, все клинические пациенты», — поддерживает Сергей Пахомов.

«Задорнов был прав, ну тупые…» — соглашается Геннадий.

«Оборзели в край! А сами-то чем постоянно занимаются вблизи наших границ, Чёрное море в помойную лужу превратили дизелем своих кораблей. Где США и где Европа, если уж на то пошло. Мы защитники своей Родины! А они?!» — спрашивает Олег Бровин.

«Сплошные кретины. Там вообще адекваты остались? Меня лично, и думаю, что не только меня, беспокоят их военные базы по всей планете. У них там вообще есть человеки, которые понимают русский язык? Похоже, что нет», — отмечает Александр Михайлов.

«В свое время они привыкли требовать от Горбачева или Ельцина. Но сейчас не конец 90-х, а, на секундочку, 2022-й, и Путин не Ельцин», — замечает Д.

«Какие нужны разъяснения? После всеобщей мобилизации на Украине, прямых угроз начать войну, американской военной помощи и непрекращения обстрелов в Донбассе пьяными нациками — ничего другого для отрезвления просто быть не может», — рассуждает З.

Mil.gov.ua Военная техника ВСУ

«Заволновался вашингтонский обком. Не всё коту масленица, наступил Великий пост», — отметил Игорь Надеждин.

«А, собственно говоря, почему они требуют объяснений? Привыкли гегемонить, до сих пор не угомонятся. Требуйте со своих прихвостней, некоторые из которых обещают дать России по «яйцам». Это наша территория, где хотим, там и учимся. И не лезьте со своими требованиями, пока не станете выполнять наши», — считает Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений, в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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