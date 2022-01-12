ITV News опубликовали письмо — приглашение на вечеринку на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, которое отправил главный личный секретарь премьер-министра Великобритании Мартин Рейнольдс сотрудникам. На 20 мая 2020 года в Лондоне продолжали действовать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«После невероятно занятого периода мы подумали, будет приятно насладиться прекрасной погодой и выпить на социальной дистанции в саду на Даунинг-стрит, 10 сегодня вечером. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 6 вечера и приносите свою выпивку», — гласило письмо.

В связи с очередной вечеринкой на премьер-министра Бориса Джонсона обрушилась волна вопросов и критики. Член парламента от Консервативной партии Майкл Фабрикант выступил в поддержку Джонсона.

«Смотрите, с точки зрения правил будут решать Сью Грей (старший государствкнный служащий по расследованиям нарушений COVID-ограничений) и столичная полиция, и тогда мы посмотрим, что случится. Что я пытаюсь объяснить, это то, что Борису и другим стало жалко людей, которые работают допоздна, и они просто вышли наружу из своих офисов в защищенный сад, который является неотъемлемой частью квартиры на Даунинг-стрит. И знаете что, мне больше нравится иметь премьер-министра, который переживает за своих сотрудников, чем холодную рыбу, которая ни о ком не заботится», — заявил депутат.

Цитата из к/ф «21 и больше» реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

Некоторые пользователи считают, что политик защищает человека, которого защищать уже нельзя, потому что он на протяжении двух лет врет британцам.

«Одно дело защищать своего босса за непростительное, но идти с той же шарманкой на телевидение недопустимо», — написал @JWDrennan.

«Фабрикант пытается защитить то, что не имеет оправдания, звучит правильно», — согласился @Deew04.

В комментариях поблагодарили за то, что на этот раз представители Консервативной партии хотя бы не отрицают тот факт, что вечеринка состоялась.

«Подтверждение того, что она состоялась. Спасибо, Майк», — написал @JamesKAArcher.

Часть пользователей отметили, что на этот раз консерваторы перешли все черты и их пора всех отправить в отставку.

«Они действительно думают, что это корректный ответ? Уберите этих идиотов», — прокомментировала @kirsti_kean.

«Так все в порядке, там была вооруженная полиция, которая бы пристрелила вирус, если бы кто-то подошел слишком близко», — ответил @TonyCowards.

«Нам никто не разрешал вести светский образ жизни на работе с коллегами в защищенном саду! Сколько еще раз?» — спросил @JAYNEHAMILTON2.

Многие пользователи сравнили благодарность за работу политиков на Даунинг-стрит и благодарность врачам, которые работали в самый разгар пандемии намного больше, чем эти самые политики. По мнению некоторых пользователей, эти политики не заслуживают аплодисментов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что они усердно работали весь день, но разве они не могли организовать аплодисменты, как сотрудники Национальной службы здравоохранения?» — поинтересовался @JamesBurnie2.

«Так все, кто работает в скорой помощи и экстренных службах, могли выпить пива в больничной столовой, потому что они решили выйти после 13-часовой смены?» — поинтересовался @spookynik.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19

Ряд пользователей отметил, что Борис Джонсон переживает только за себя и своих богатых друзей, чтобы им всем хорошо жилось, а на обычных людей ему плевать.

«Сотрудник сферы здравоохранения получила штраф в 200 фунтов за то, что она задержалась в машине на минутку, одна, в тихом месте, чтобы собраться с мыслями после напряженной смены. «Рыба», видимо, была «холодна» в тот день, да?» — уточнил @1moreGaryFrank.

Напомним, по заявлениям некоторых свидетелей, премьер-министр и его жена присутствовали на вечеринке 20 мая. В связи с этим лидер Лейбористской партии Кир Стармер обратился к Борису Джонсону в своем Twitter-аккаунте: «Борис Джонсон, твои отклонения и отвлечения абсурдны. Ты не только знал о вечеринках на Даунинг-стрит, ты их посещал. Прекрати лгать британскому обществу. Пришло время наконец-то во всем признаться».