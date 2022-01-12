Повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 25,4% новосибирцы восприняли неоднозначно. Кто-то решил, что власти «совсем совесть потеряли», а кто-то заявил, что «если на деньги пересчитать, то это совсем немного». Тем не менее тема вызвала большой резонанс в социальных сетях и даже переросла в словесную перепалку уже между самими собственниками жилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Тут либо платить, либо жить в доме без ремонта, третьего не дано. Тем более, не великие деньги», — высказала своё мнение Альбина Чиркасова в паблике «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

А Илья Рыжов там же попросил: «А теперь пусть объяснят, почему зарплаты на 50% не растут каждый год?!»

«Нам вообще сказали, что денег на ремонт нету и что будет собрание жильцов и за каждую квартиру надо дополнительно заплатить по 3 тыс. И многие согласны. Платим по 46 рублей за кв. метр, текущий и капитальный ремонт. И все мало, и мало, и мало…» — рассказал Алексей Жиг.

При этом Светочка Поверина согласна с властями в том, что «это вполне предсказуемо, с такими-то изменениями в стоимости материалов».

Hans Капитальный ремонт дома

Напомним, что ранее министерство ЖКХ Новосибирской области 25%-й рост объяснило именно подскочившими ценами на строительные материалы.

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А вот подписчик паблика «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» под ником Злой Новосибирец считает, что «25% — это уже очень нагло».

А Катенька Перестукина отметила: «Было 8, стало 10. Не такое уж и повышение, чтобы так его обсуждать». Однако её тут же попросили умножить эту сумму на квадратные метры.

Отметим, что, согласно утверждённому правительством Новосибирской области тарифу на капитальный ремонт многоквартирных домов, в 2022 году взнос вырастет с 8,03 руб. за квадратный метр до 10,07 руб. (25,4%).

«За такой «капремонт», который делают, и тех денег много было. Как попало фасад дома намазали, уже всё потрескалось. Подъезды покрасили и окна поменяли. Частично стояки заменили. Вот и весь «капремонт». И за это теперь пожизненно платить? Хотя уже не удивляет. Везде поборы», — считает Александр Точилкин.

«Зато потом можно оперативно сделать ремонт. Об этом надо думать, а не о повышении! Что вы как дети малые?» — ответил всем возмущающимся Игорь Шклярский.

«Не платил и платить не буду. У нас новый дом, ремонт назначен на 2042. Чувствую себя слегка обманутым. Да и в платёжке от ТСЖ уже есть строка на «содержание и ремонт», — написал в комментарии к новости на сайте «НГС Новости» zeleboba.

Там же один из новосибирцев предположил, что «самый терпеливый народ лишь немножко повозмущается в комментариях и пойдет оплачивать».

«С бедного по нитке — богатому яхта. Что-то совсем дерут эти нитки, с треском. Забыли уровень даже официальной инфляции и уровень индексации пенсий? Действуйте в заданных самими же пределах. Откуда плюс 25%? Понятно откуда, тогда и остальное в соответствие приведите», — написал там же другой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

При этом читающие новость про рост тарифа даже предположили, что «Люди — новая нефть». И припомнили, как «несколько лет назад предыдущий губер включил заднюю по повышению тарифов, когда на митинг вышло около 5000 сознательных граждан». Но тут же решили, что «в новой реальности безнаказанность порождает вседозволенность».

Отметим, что новосибирцы припомнили события 2017 года, когда после пяти месяцев противостояния губернатор внёс коррективы в постановление о повышении тарифов на услуги ЖКХ, тем самым отменив своё же постановление о пятнадцатипроцентном росте.

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Не забыли новосибирцы и о недавнем повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 15 декабря 2021 года выросла стоимость проезда в общественном транспорте — на 1 рубль.

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Что касается роста тарифа на капитальный ремонт, то недовольство новосибирцев понять можно, ведь ранее власти планировали повысить тариф до 8,35 рубля — на 3,9%.