В полицейском департаменте Сиэтла, США, усугубляется проблема с кадрами на фоне приказа главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации и призывов граждан, преимущественно поддерживающих партию демократов, о сокращении бюджета правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Полицейский департамент Сиэтла потерял 170 офицеров за 2021 год и еще десятки, как ожидается, уйдут в ближайшие недели из-за приказа о вакцинации от коронавируса.

Официры покидают службу под предлогом выхода на пенсию, отставки или увольнения. Кадровая проблема возникла после прошлогодних протестов против жестокости полиции и призывов к сокращению полицейских бюджетов и реформам. С 2020 года Сиэтл потерял 350 полицейских, большинство из которых ушли после протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

SounderBruce Протест в Сиэтле после убийства Джорджа Флойда

Американские интернет-пользователи бурно обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Всего 170? Аналогичным образом полицейские в Остине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Портленде, Миннеаполисе, Чикаго должны либо досрочно выйти на пенсию, либо попробовать перевестись в города, где уважают правоохранительные органы», — пишет gatormagic.

«Я окончил Тихоокеанский университет Сиэтла в 1989 году, и это было замечательное место. Вы могли гулять по центру города НОЧЬЮ, а сцена живой музыки была лучшей в стране. Потом началось нашествие демократов. Теперь это место похоже на что-то из третьего мира», — жалуется madmike036.

«Если там хорошо, они придут… и разрушат его. Просто посмотрите на Остин», — отвечает retnavyguy.

«До пандемии я хотел поехать в Сиэтл. Я рассматривал его несколько раз. Теперь он в моем списке «не лететь». Нет необходимости ехать в город, который несерьезно относится к борьбе с преступностью», — указывает oneguy393.

«Я сочувствую оставшимся полицейским в Сиэтле. Должно быть, очень тяжело работать на так называемых лидеров, которые не прикрывают твою спину. Политики скорее поддержат террористов, чем добрых людей в синем», — негодует TNoldcat597.

(сс) Benjamin Morawek Полицейский участок в Сиэтле

«Видимо, теперь больше людей купят оружие, чтобы защитить себя, раз политики защищают преступников», — комментирует wolfgan1.

«Призываю всех преступников, отправляйтесь в Сиэтл и Сан-Франциско, где вы можете грабить и воровать в свое удовольствие, и вас никогда не поймают, а если и поймают, то отпустят, выписав лишь штраф. Нью-Йорк тоже хорош. Призываю всех преступников», — иронизирует WWDT4PA.

«Как насчет прекращения бессмысленных приказов? Ну, знаете, как это сделали взрослые в красных городах и штатах?» — DinoHunter467 имеет в виду республиканские штаты.

«Почему кто-то захочет остаться или работать в правоохранительных органах в этот момент? Никакой поддержки. Я ушел более десяти лет назад после 30 лет работы. Мне нравилась работа и люди, с которыми я работал, но я видел, как климат меняется снова и снова. Я не вернусь и никому не посоветую идти в правоохранительные органы, пока все не изменится, и я не вижу этого на горизонте», — рассказывает greggzee180.

«Должно быть, у нас есть много безработных людей со степенью «социальные науки». Из них получились бы отличные офицеры. Они могли бы расспрашивать преступников о том, как их угнетают», — шутит Shoki.

«Это прекрасный пример того, что «вы получаете то, за что голосуете». Может быть, если жители округа Кинг достаточно пострадают, они изменят свои привычки голосовать. Когда вы избираете таких людей, как Инсли, Мюррей, Дуркин и Савант, вы просите об этом, и если больше офицеров уйдет, вы окажетесь в проигрыше. Преступники становятся все смелее, лагеря бездомных и наркопритоны распространяются, и вы не можете пройти и трех кварталов в центре города без того, чтобы вас четыре раза не облапошили и вы не наступили на иглы. Теперь я езжу в Сиэтл только тогда, когда мне совершенно НЕОБХОДИМО. Очень жаль. Раньше это был такой красивый город», — вспоминает lyoneye.

Напомним, Флойд умер при задержании его сотрудником полиции в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Полицейский Дерек Шовин применил к Флойду при задержании жёсткий удушающий приём. Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для восстановления правопорядка пришлось подключать Национальную гвардию и вводить комендантский час в почти 40 городах США.

(сс) Lorie Shaull Место гибели Джорджа Флойда

В апреле 2021 года жюри присяжных признало полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уволившимся на фоне протестов после смерти Флойда полицейским Миннеаполиса в американском штате Минесота будет выплачена компенсация.