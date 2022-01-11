Из-за теплой зимы Россия может отложить «вторжение» на Украину. Об этом со ссылкой на официальные источники говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

«Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне…» — приводит фрагмент материала The New York Times украинское издание Vesti.

Уточняется, что Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 тысяч российских военных к границам Украины, но скопление войск РФ замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты и штурмовые истребители. Причиной снижения «военной активности» России стала мягкая зима, и «пока земля остается вязкой», российская сторона якобы вынуждена будет отложить «наземное наступление, самое раннее — до февраля».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Информацию обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «headlines Украина». Многие с критикой восприняли очередной подобный «прогноз», которых в последние месяцы было немало.

«Ну нельзя же так… Вы хоть год… скажите!!!» — смеется Юрий.

«Опять перенесли… Россия на войну снова не пришла», — с сарказмом добавил Snow Z.

«Вот как цену на газ поднимать, так зима суровая и все замёрзло, а как танки пустить — зима слишком мягкая», — иронизирует Дмитрий К.

«Расслабляем булки до 8 марта! Но 9 числа всем рыть окопы вдоль границы!» — шутит Bill Grig.

«Танки грязи не боятся. А где танки не пройдут, там пехота проползет», — пишет Gennadiy.

«Ближе к весне, но какого года же — не говорят», — смеется «Вайгач Остров».

«Весной земля затвердеет», — пошутила Larisa M.

«В Киеве потепление, мокрый снег, вероятность нападения России 30%», — не без сарказма добавил Аркадий Т.

«Так весной как раз не проехать. Распутица. Вы там определитесь уже. 4 месяца спустя: «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц США сообщает, что вторжение РФ может состояться ближе к середине лета. Это связано с весенней распутицей: земля не просохла достаточно сильно, чтобы выдержать передвижения военной техники», — написал Дмитрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«А, я не понял, а в Донбассе они с кем воюют? Чет путаются в показаниях», — отреагировал Алекс.

«То есть, по мнению NYT, на Украине дороги с твёрдым покрытием отсутствуют в принципе?» — недоумевает Константин.

«Отговорочки поехали, первый раз не угадали, но интригу надо держать», — с сарказмом пишет Qwerty.

«А потом к лету, потом — к осени и снова к зиме, да?» — смеется Ярослав.

«Мне кажется, что скоро уже просто скажут так: Путин напал, но это были танки-невидимки», — иронизирует Александр С.

«Этот идиотизм когда-нибудь закончится? Понятно, что нужно поддерживать образ врага, но не так же примитивно!» — возмутилась Таисия.

«Новый график подкатили», — пошутила Ирина.

«Я так понимаю, что эти западные… СМИ троллят Украину! Ну, а как можно ещё это объяснить?» — недоумевает Ната Л.

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