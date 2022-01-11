Беседа с главой Института русско-славянских исследований им. Н. Я. Данилевского Александром Буренковым о юбилее русского ученого и о завершившемся заседании Ливадийского клуба в Крыму.

Николай Данилевский

Б. Безпалько: Александр Васильевич, 10 декабря 2021 года в Крыму прошло заседание Ливадийского клуба. Зимние сессии традиционно приурочиваются к дню рождения великого русского мыслителя Н. Я. Данилевского. Нас поразила повестка: «Евразийство — идеология будущего!» Как нам всем известно, учение Данилевского не имеет ничего общего с евразийством. Вы были участником этого заседания, можете прокомментировать?

А. Буренков: На самом деле мы присутствовали при попытке ревизии всей цивилизационной историософии Н. Я. Данилевского. К счастью, попытки неудавшейся, потому что сразу первые выступающие буквально разгромили её в самом зародыше. Это тем более удивительно, что мы все ничего толком не знали, что будут говорить сторонники евразийской теории, но могли делать выводы из самой заявленной темы «Евразийство — идеология будущего!», тем заявленных докладов и проекта Резолюции в раздаточных материалах, из которых следовал вывод о том, что «к этой плеяде (евразийцев — ИА REGNUM), без сомнения, относится и Н. Я. Данилевский — основоположник цивилизационного подхода».

Crimea.gov.ru Заседание Ливадийского клуба

Очень сильным был доклад Анатолия Филатова, который выступал одним из первых и совершенно верно назвал идеологию евразийства «рыхлой», указал на то, что она совершенно никак не соотносится с теорией культурно-исторических типов Данилевского. Александр Бедрицкий и Алексей Кочетков также протестовали против самой идеи смешения учения Данилевского с евразийством.

Б. Безпалько: Кто конкретно выступал с евразийских позиций?

А. Буренков: Мне было очень интересно услышать, кто и как будет защищать саму теорию евразийства и пытаться доказать, что Данилевский состоит в их «славной плеяде», особенно после убедительных докладов участников с российской стороны. Судя по заявленным докладам, возникло подозрение, что за ревизией цивилизационной историософии Данилевского стоят участники белорусской делегации Ливадийского форума. Так и оказалось. Особенно запомнилось выступление Алексея Дзерманта, который не только защищал ту точку зрения, что Данилевский — «предтеча евразийства», но и сделал традиционный вброс либералов-западников и различных националистов о том, что в России несколько государствообразующих народов, а не только один русский.

Б. Безпалько: Вы что, не знаете, кто такой Дзермант?

А. Буренков: Нет, не знаю

Б. Безпалько: Алексей Дзермант — это белорусский пропагандист, в прошлом — один из основателей «Гега Рух», националистического и оккультно-неоязыческого движения, члены которого в качестве своих предшественников видели «Белорусскую национал-социалистическую партию» Фабиана Акинчица. Дзермант работал в Европейском гуманитарном университете, существующем на западные гранты, пытался возрождать неоязычество даже в российской глубинке и прививать тверичам «балтскую идентичность». Потом перекочевал в структуры режима Лукашенко. Он всячески одобрял арест журналистов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Юрия Павловца, Дмитрия Аликина. Странно, что Вы не слышали о нем.

Цитата из видео «Алексей Дзермант о кризисе в отношениях России и Беларуси. По-живому» пользователя Константин Сёмин. youtube.com Алексей Дзермант

А. Буренков: Мне ничего из перечисленного Вами об этом человеке известно не было, это многое объясняет.

Мы 20 лет назад с единомышленниками создали АНО «Институт русско-славянских исследований имени Н. Я. Данилевского. Мы сами финансируем его в силу своих скромных возможностей, все усилия сосредотачиваем на главных идеологических вопросах, стараемся дать толчок к развитию цивилизационного учения Данилевского до уровня самобытной русской философии, то есть национальной идеологии, которая жизненно необходима России. Поэтому мало участвуем в различных мероприятиях, где можно столкнуться с такими деятелями. Целью моего участия в заседании Ливадийского клуба было обратить внимание на наше обращение к президенту России о необходимости празднования 200-летия Данилевского на федеральном уровне и рассказать о нашем проекте празднования.

Б. Безпалько: Вы сами выступили против позиции Дзерманта?

А. Буренков: Очень хотелось построить свой доклад именно об этом. Но я выступал в первой части, в которой выступали, как оказалось, только сторонники Данилевского. Сейчас думаю, что здесь не обошлось без закулисной режиссуры: вперед выпустили сторонников цивилизационного подхода, а потом сторонников евразийской теории. И возражать просто не давали.

Вообще, такой формат официальных мероприятий имеет корни в партийно-советской системе, которая не предусматривала дискуссий по ходу самого заседания. Что-то выяснить и возразить можно только в кулуарах, если участники не разбегутся.

На московских мероприятиях почти всегда основная масса разбегается сразу, особенно именитые докладчики, которые часто уходят сразу после своих докладов. Я решил держаться своей задачи, тем более особо добавить к предыдущим докладчикам (сторонникам Данилевского) было нечего. Рассказал о том, что надо развивать и подавать Данилевского как основоположника цивилизационной историософии, признанной даже на пресловутом Западе; как основоположника отечественной рыбохозяйственной науки (что признает РАН). Это два бесспорных утверждения, казалось бы.

Далее напомнил, что на конференции в Крыму в 2015 году мы впервые представили Данилевского как основоположника отечественной денежной теории, основанной на идее первичности торгового и платежного балансов страны, что впоследствии развил Сергей Шарапов; что книгу «Дарвинизм…» Данилевского надо рассматривать как основополагающую в критике эволюционной теории. И далее рассказал о нашем проекте плана празднования 200-летия, о том, что мы работаем над изданием собрания сочинений Данилевского, что скоро совместно с медиахолдингом «Регионы России» выйдет спецвыпуск журнала, в котором мы собрали много материала о Данилевском… Предложил поддержать наше обращение к президенту и проект празднования.

Сергей Шарапов

Б. Безпалько: Ну и как, поддержали Вас?

А. Буренков: Не только не поддержали, но в перерыве после выступлений сторонников Данилевского и перед выступлением белорусской делегации с наших столов собрали старые проекты резолюции и предложили новую.

В начале показалось, что авторы нового проекта впечатлились дружным отпором докладчиков сторонникам евразийства, но не тут-то было.

Внимательное прочтение новой резолюции окончательно обнаружило попытку ревизии учения Данилевского. Если в первом проекте хоть и были реверансы в сторону евразийства, но сам Данилевский однозначно определялся как основоположник цивилизационного подхода, то во втором варианте резолюции речь шла уже об утверждении, что Данилевский — лишь один из основоположников цивилизационного подхода.

Далее прозвучали доклады, утверждающие, что Данилевский — предтеча евразийства и т. д. Что это, как не попытка ревизии учения Данилевского? Вероятно, ребята из Белоруссии совершенно не в курсе состояния дел в том, как относятся к учению Данилевского не только в научном сообществе, но и в кругах общественных и политических деятелей.

Кстати, как и не в курсе, видимо, и по поводу того, что русский народ является государствообразующим в России и что это — мнение и президента страны, что это утверждение попало даже в Конституцию России (пусть пока только привязанную к государственному языку). Было впечатление, что Алексей Дзермант с своими товарищами «как с луны свалились».

Б. Безпалько: Не с Луны — из лукашенковской Белоруссии. Неужели Вы не понимаете, что белорусские участники Ливадийского форума выполняли роль «идеологического спецназа» Лукашенко?

Их задача состояла в том, чтобы подвести псевдонаучную базу под «многовекторный курс» Лукашенко. Чтобы этот курс мог осуществляться и обеспечивать сохранение личной власти Лукашенко (как уже шутят: «Доколе?» Ответ: «До Коли») с целью как раз недопущения реальной интеграции России и Белоруссии через симуляцию такой интеграции в виде «Союзного государства России и Белоруссии».

Если бы Лукашенко стремился к реальной интеграции, проект 1999 года давно был бы реализован на практике. Но он блокирует любые попытки реального объединения. Поэтому из того, что Вы рассказали, хорошо видно, что Дзерманту и другим функционерам поставлена задача перейти к идеологической атаке на Россию, отказывая ей в своей самобытной русской идентичности через направление общественной дискуссии в сторону «турано-тюркской» идентичности русских.

А. Буренков: Вероятно, Вы правы. Самое удивительное, что Данилевский за 50 лет до «изобретения евразийства» в 1921 году русскими эмигрантами в Софии полностью отверг будущую евразийскую теорию, которая уже существовала в его время в виде псевдоучения пана Франтишека Духинского. Духинский в своей книге «Основы истории Польши, других славянских стран и Москвы» пытался доказать, что русский народ не относится ни к славянским, ни к индоарийским, а является по происхождению туранским или финно-угорским, путая, по всей видимости, при этом иранцев с финнами.

Франтишек Духинский

При этом речь шла только о великороссах — малороссы и белорусы признавались им славянскими племенами. Разве за последние семь лет, после 2014 года, мы не видим те же процессы на Украине, власти которой используют часто именно эту теорию, вдалбливая в головы молодежи, что именно украинцы настоящие славяне, а «москали» — тюрки и финно-угры?

Помню такое событие 2014 года при штурме аэропорта в Донецке, когда украинские солдаты в ответ на предложение сдаться кричали «Русские не сдаются», вероятно, полагая, что против них воюют «нерусские».

Получается, что по этому же пути идет и современная Белоруссия: мучительно ищет свою идентичность. По всей видимости, поиск идентичности в «литвинском» происхождении белорусов потерпел неудачу. Остается одно «хорошо забытое старое»: отказать русским в принадлежности к славянской цивилизации, выпихнув нас в «цивилизацию степи», куда-нибудь подальше.

Пазл складываются: именно эту задачу можно попытаться решить, вытащив «евразийский скелет» из шкафа. Так дойдет и до «теоретика» пана Духинского.

Но именно учение Данилевского о самобытных культурно-исторических типах или цивилизациях, одной из которых является Славянская, а ее лидером — Россия, стоит на пути всех этих попыток подтянуть науку под обслуживание текущих задач политиков. Похоже, мы присутствовали 10 декабря в Ливадийском дворце именно при такой попытке.

Б. Безпалько: Чем закончилось заседание?

А. Буренков: Прочитав новую редакцию резолюции, я попросил слова, но мне было отказано.

Пришлось требовать. Что-то успел сказать. Главное, выразил категорический протест тому, что новый проект отказался от признания Николая Данилевского основоположником цивилизационного подхода к истории.

Предложил свою редакцию: «Данилевский — основоположник цивилизационной историософии, которая сегодня выступает теорией многополярного мира»; высказал критику, что новый проект «замылил» всю конкретику старого. Даже идея переименовать библиотеку Франко в библиотеку Данилевского исчезла. Добился, что мне разрешили дать свои предложения. Эту работу я выполнил и решил послать письмо сразу на имя главы Республики Крым.

Сергей Аксёнов является безусловным героем Русской Весны, он решил «нерешаемую задачу» — добился присвоения могиле Данилевского статуса объекта культурного наследия. В наш спецвыпуск журнала «Регионы России» в честь 200-летия со дня рождения Данилевского прислал очень хорошую статью. Словом, Аксенов в курсе всего, что связано как с темой «Данилевский в Крыму», так и с его творческим наследием.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Поэтому очень надеемся, что он также встанет на защиту Русского мира и защитит учение Данилевского от ревизионистов точно так же, как он в 2014 году возглавил русское сопротивление в Крыму.

Напомним, что сам Ливадийский клуб является неформальным объединением сторонников идеи Русского мира, а не «турано-евразийского» и создан во время зимней сессии IV Ливадийского форума, который проводится под патронатом Совета Федерации и председателя палаты Валентины Матвиенко.