Жителя украинского Львова выгнали из ночного караоке-клуба после того, как он возмутился из-за песен на русском языке, которые звучали в заведении. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна» («Политика страны»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Уточняется, что житель Львова Юрий пришел в ночной караоке-клуб Split, где он услышал русскоязычные песни. Это ему не понравилось. Сначала он исполнил в ответ песню на украинском языке, после этого стал делать присутствующим замечания, что исполнение песен на русском языке «недопустимо в условиях российской агрессии». Посетители клуба назвали Юрия провокатором, а охрана предупредила, что выгонит его, если он продолжит делать политические заявления. Инцидент закончился тем, что охранникам пришлось выгнать мужчину из заведения.

Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Леся из Страны».

«Очередной юродивый «наци-патриот». Ну вот что у них за жизнь? Шоркаются по всяким заведениям, ищут… [проблем] на свою бесполезную голову. А как находят, сразу сопливые, жалобные видосики пилят. Романтика…» — написал Sleepy Bear.

«Почему тогда не гавкаете на англоязычные песни, они тоже далеки от украинской риторики???» — задался вопросом Николай 196 313.

«Это была спасательная операция. Человека спасли от русскопоющих и помогли найти выход. Ущемлённое чувство патриотизма припухло и долго болело», — иронизирует А. Ю. Иванов.

Микрофон

«Сейчас клуб извинение ему пришлёт, чтоб… с клубом ничего не случилось, это Украина же…» — добавил Alex B.

«Люди отдыхают, как им хочется, а этот пришёл своё навязывать? Дома у себя пусть права качает…» — пишет Денис Р.

«Правильно сделали, что вывели! Заведение должно принимать всех туристов, это их заработок, они вне политики. Слушай дома что хочешь и не мешай людям работать», — написала Алла.

«Ну если ты такой принципиальный, то почему… в окопе против «агрессора» не воюешь?» — спросил Fariz B.

«Нужно один гимн в караоке петь. И про Бандеру песню», — с сарказмом отметил Igor A.

«Когда уже в Польше поспеет клубника? И все эти патриоты поедут её собирать, засиделись они без дела», — написал Vadzim F.

«Откуда он знает, что пели Лепса, если он его не слушает», — смеется Юлия.

«Русскоязычные туристы — это второе название русскоязычным украинцам уже придумали?» — поинтересовался Anton.

«Тарифы его не возмущают чего-то? С экономикой тоже порядок?..» — спросил Денис.

«Напоминаю всем, что вот такие уроды и есть разжигатели межнациональных, этнических и религиозных распрей. На них нужно заводить уголовные дела и привлекать к ответственности, а не пиарить и прославлять…» — добавил Андрей З.

«Росийскомовные (русскоязычные. — М. Р.) туристы оставили пару тысяч гривен. А этот взял стакан пива. Бизнес, ничего личного», — смеется Рина.

«Отключи газ в своей квартире и пой сколько захочется на рідній мові (родном языке. — М. Р.)», — призвал Александр.

Nao24.ru Газовая плита

«А почему этот «герой» не на фронте, а в ночных клубах? Так воевать безопасней?» — не понимает Nick Jones.

«2/3 страны разговаривает на русском языке, а он считает «недоречним» (неуместным. — М. Р.). Ты кто такой?» — задался вопросом Александр.

«Интересно, а греется газом он какой добычи!?» — поинтересовался Vladyslav P., указывая на то, что газ, как и песни, тоже из России.

«Типичный представитель украинского патриотизма. Других-то проблем нет. Война закончилась, коррупция побеждена, грязь с улиц исчезла, пенсионеры поехали в Ниццу попить кофейку…» — с сарказмом отметил LeDeEv.

«А может, не нужно ходить по клубам, раз страна «воюющая»?» — подытожил Валентин Я.