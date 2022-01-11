Информация, согласно которой руководство Украины может ввести продуктовые талоны для наиболее уязвимых слоёв населения из-за роста цен на продовольствие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Представляю, какая будет драчка за то, чтобы распределять талоны. Это же Клондайк! Тут не то что хатынку на Майами купить, а всю Майами — с хатынками», — считает Александр Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что талоны на продовольствие не станут спасением для украинских граждан, находящихся в зоне риска, ведь экономическая катастрофа на Украине требует решительных и всеобъемлющих решений, иначе недалёк тот час, когда население страны начнёт банально голодать.

«А бумага, значит, для талонов есть?! Что за глупые решения? Нет бы просто заняться снижением цен на продовольствие, но эти чиновники латают пробоины досками от самого же борта корабля. Стреляют в свою же ногу, короче», — указывает Стас Т.

Голодающие дети

Некоторые комментаторы отмечают, что в XXI веке просто позорно выдавать людям талоны для того, чтобы они могли найти для себя пропитание.

«Продуктовые чеки», как в Америке. Вот как называются талончики, с которыми я стоял в очереди во времена Горбачёва! А я и не знал тогда об этом. Я думал, это в Советском Союзе карточная система распределения была придумана во времена голода, нищеты и разрухи. А оказывается, что это высокие технологии Украины и Америки!» — отмечает Михаил В.

Часть людей полагает, что Украине следовало бы отказаться от траты ресурсов на закупку вооружения и перевести свой фокус на экономические проблемы.

«Запад и Европа вам в помощь! Зато оружие тоннами закупаете — вместо того, чтобы экономику свою спасать. Не наше дело, конечно, но со стороны иногда виднее, в чём заключается основная проблема. Задумайтесь об этом, товарищи украинцы», — обращается Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Российской Федерации тоже не самая лучшая ситуация на рынке продовольствия, поэтому рассуждать на тему талонов следует и нашей стране, в частности.

«Я напомню, что цены растут и в России, и даже более драматическим образом, нежели на Украине. Может быть, и нам следовало бы о талонах на пищу подумать? Не все уже могут в Российской Федерации позволить себе полноценный завтрак, обед и ужин», — напоминает Валерий Ф.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатель в магазине

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина может только завидовать экономической ситуации, которая сложилась в России, поэтому сравнивать эти две страны нельзя.

«Ситуация в России немного отличается от той, которая сложилась на Украине. Российская экономика показывает рост, пандемия нанесла по ней удар, но вышли из пике, а вот Украина, судя по всему, только туда залетает», — поделился своим мнением Владимир П.

Напомним, 10 января украинское издание Vesti.ua опубликовало материал со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, согласно которому руководство Украины может ввести продуктовые талоны для наиболее уязвимых слоёв населения из-за роста цен на продовольствие.