Москва, 9 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России улучшили позиции на донецком направлении, ВСУ потеряли на данном направлении свыше 489 военнослужащих, сообщил 9 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — информировал он.

По данным Минобороны, отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населённого пункта Красное в ДНР.

Конашенков добавил, что ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Мста-Б, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у сёл Клещеевка и Красное в ДНР. Украинские войска потеряли свыше 460 бойцов, два танка, два БМП и восемь автомобилей.

Кроме того, противник лишился гаубицы М777 производства США, САУ Krab польского производства, САУ «Акация» и «Гвоздика», двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Кроме того, российские штурмовики овладели опорным пунктом украинских войск на окраинах города Часов Яр в ДНР. Ранее, 5 апреля, советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. Продвигаясь, российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ.