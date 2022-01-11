Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал он.

Гриценко добавил, что Украина не сможет забрать «временно оккупированные территории». Сославшись на данные опросов, Гриценко заявил, что в Донбассе царит «русский дух» и более 80% жителей региона хотят жить в России.

Читайте также: В Киеве посоветовали Зеленскому забыть о «возвращении» Крыма

Заявление украинского политика обсудили на телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также в социальной сети Facebook на страницах украинского политолога Юрия Дудкина и издания «ШарийNET» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»). Многие указали на то, что «возврат» указанных территорий это не вопрос ближайших десятилетий, а Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины никогда.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Они все когда бывшие, так сразу умные», — отреагировала Irina.

«К выборам в сотый раз готовится. Да и понимает, куда ветер дует», — добавил Ares P.

«В ближайшее «никогда»…» — пишет Antonio Banderas.

«Гриценко и поумнел? Это невозможное явление», — отметил Сергей Б.

«Ну что тут скажешь, явно не Украина будет решать и определять, согласны ли они признать Крым российским. Их-то уж явно никто спрашивать не собирается», — считает Хосе Ж.

«В ближайшие десятилетия? Крым никогда не вернется на Украину. После всего произошедшего это просто невозможно. От слова «совсем». Как и Донбасс. Это уже окончательно отколовшиеся территории. Точка», — отреагировала Светлана Б.

«Им новую методичку подвезли», — добавила Tatiana.

«Такие в сознание не приходят. Такие только умеют служить своим хозяевам», — отреагировал Юрий Ю.

«А он что только проснулся?» — недоумевает Алена Ш.

«И ёжику было понятно ещё в 2014 году! А если не прекратить войну на Донбассе, то Украина потеряет ещё часть территории!..» — отметил Станислав Ф.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине. 2014

«Назвать это озарением? Не назову. Они это прекрасно знали еще с 90-х, когда заставили подстроить Конституцию Крыма под общеукраинскую и урезали права автономии. Потом все президенты Украины ставили в Крыму своих смотрящих и назначали чиновников силовых ведомств. Но с бандеризацией и НАТО палку перегнули. Потому и лишились того, что их, по сути, никогда и не было», — написал Александр П.

«Это всё они прекрасно знают и понимают, но пока США не скажут признать, то не признают. Будут и дальше людей на убой посылать», — пишет Василий С.

«В ближайшие десятилетия? А что потом может измениться? Не в ближайшие десятилетия, а никогда. Поезд ушёл. Ту-ту-у-у», — с сарказмом подытожила Лидия С.