



Александр Горбаруков ИА REGNUM Прослушка

Pegasus — слово, которое сегодня популярно среди политических кругов Польши. В 1990-х годах этим именем называлась игровая приставка, о которой мечтал почти каждый польский ребенок. И саму приставку, и картриджи с различными играми можно было найти на каждом базаре. Но сегодня Pegasus ассоциируется со шпионским программным обеспечением для мобильных устройств, разработанным израильской компанией NSO Group.

Благодаря Canadian Citizen Lab (лаборатория Университета Торонто) все узнали не только о том, что это такое и для чего используется, но и кем и против кого. В Польше разразился скандал, когда выяснилось, что телефоны сенатора Кшиштофа Брейзы, адвоката Романа Гертыха и прокурора Евы Вжосек были заражены шпионскими программами. Ситуацию был вынужден прокомментировать председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. «Pegasus — это программа, используемая спецслужбами в борьбе с преступностью и коррупцией во многих странах, — сказал он. — Было бы плохо, если бы у польских спецслужб не было такого инструмента».

Оппозиционные политики и журналисты подняли большой шум из-за использования этой программы. Но насколько проблема серьезна? На самом деле, мы должны исходить из того, что использование шпионских программ не является какой-то новостью, и каждый здравомыслящий политик или другой публичный человек не только в Польше, но и во всем мире должен считаться с такой возможностью. Лаборатория Citizen Lab уже в 2018 году сообщала, что некто под ником ORZELBIALY распространял Pegasus, используя мобильные сети, принадлежащие Polkomtel, Fiberlink, Orange Polska, T-Mobile Polska, PROSAT, Vectra и Netia. Следует подчеркнуть, что способ работы Pegasus не требует согласия оператора на его распространение. В 2020 году журналисты газеты Rzeczpospolita установили, что шпионская программа использовалась во время расследования деятельности Славомира Новака. Этот любитель дорогих часов был министром транспорта в правительстве Дональда Туска (2011—2013 гг.), но был вынужден уйти в отставку в результате скандала с прослушкой. В 2016 году он принял украинское гражданство и стал председателем «Укравтодора».

(сс) Platforma Obywatelska RP Славомир Новак

Однако в сентябре 2019 года Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обратилось в суд в связи с тем, что Новак подал ложную декларацию о своих активах. Через две недели бывший польский министр ушел в отставку, заявив, что это связано с новым предложением о работе. 20 июля 2020 года уже в Польше прокуратура объявила о его аресте и предъявила обвинение в руководстве организованной преступной группой, наживавшейся на коррупции. Речь шла о получении личных выгод в обмен на предоставление частным структурам контрактов на строительство и ремонт дорог на Украине и отмывании денег. Стоит отметить, что Новак был арестован на три месяца, затем срок дважды продлевался, через десять месяцев его освободили под залог в миллион злотых. Окружной суд в Варшаве предписал полицейский надзор и запрет на выезд экс-министра из страны.

До недавнего времени считалось, что Pegasus попадает в смартфон конкретного пользователя как «троян», который заражает телефон после того, как пользователь, например, переходит по присланной ссылке. В настоящее время есть предположения, что программа способна устанавливаться без каких-либо активных действий со стороны владельца устройства. После заражения Pegasus получает доступ ко всему содержимому устройства, получив возможность загружать и передавать вовне все хранящиеся на нем данные. «Особенность ее в том, что программа может заражать смартфоны многократно. Обычно спецслужбы работают так: взламывают устройство, крадут все его содержимое, например фотографии, журнал звонков и информацию за последние два года, а также все, что хранилось в облаке. Таким образом, они создают себе базу данных. Но потом им приходится заново взламывать смартфон, если хотят получить дополнительную информацию, что делал пользователь», — поясняет старший исследователь Citizen Lab Джон Скотт Рэйлтон.

В конце концов, самый богатый человек в мире и основатель Amazon Джефф Безос оказался среди тех, чьи устройства были заражен программой, и ФБР проводило расследование, писала газета Guardian. ФБР с 2017 года занималось выяснением роли NSO Group в хакерских атаках на американские компании и граждан. Саудовская Аравия, которую подозревают в шпионаже за Безосом, решительно отрицает это, а израильский производитель заявил, что «американские правоохранительные органы не обращались к нему», поэтому компания «не в курсе каких-либо следственных действий и не может предоставить дальнейших комментариев». В июле 2021 года марокканские службы были заподозрены в использовании Pegasus для шпионажа за ключевыми французскими политиками, включая президента Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, в связи с чем было созвано специальное заседание Совета национальной безопасности Франции.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Список устройств, попавших под прицел шпионской программы, включал 50 тысяч телефонов, из которых около тысячи использовались журналистами, в том числе The Wall Street Journal, El País и CNN. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по этому вопросу, безоговорочно осудив слежку за журналистами. Согласно отчету Citizen Lab, дело Pegasus затронуло по меньшей мере 45 стран. Возвращаясь к Польше, стоит отметить, что со слежкой столкнулись люди, связанные с оппозицией и имеющие юридическое образование. Возможно, именно поэтому вокруг дела поднялось так много шума. Начнем с Гертыха, бывшего вице-премьера и министра образования (с 5 мая 2006 года по 13 августа 2007 года) в правительствах Казимежа Марцинкевича и Ярослава Качиньского. После распада правящей коалиции и проигранных досрочных выборов в 2007 году, он ушел из политики.

«Гертых мог быть привлечен к уголовной ответственности в связи с начатым в конце февраля 2018 года расследованием о выводе средств из компании Polnord, — писала Rzeczpospolita. — Оно было начато окружной прокуратурой в Варшаве (затем передано в ведение Люблинской)». Данный вид преступлений позволяет установить за подозреваемым наблюдение. Как отмечает издание, «сегодня Люблинская прокуратура, которая хочет арестовать и привлечь к ответственности Гертыха, поскольку он не является по ее вызову, утверждает, что адвокат якобы нанес Polnord ущерб в 4,5 миллиона злотых, требуя завышенные суммы за юридические консультации». По данным Citizen Lab, телефон Гертыха был взломан по меньшей мере 18 раз. Интересно, что почти 20 лет назад он являлся председателем парламентского комитета по делам спецслужб.

Вторым из фигурантов скандала является известный и знаменитый варшавский прокурор Ева Вжосек. Национальной прокуратура ранее заявляла: «Прокуроры должны быть аполитичными и независимыми. Они обязаны защищать права и свободы граждан и не ввязываться в политические и партийные споры. Эти фундаментальные принципы независимой прокуратуры грубо нарушаются прокурором Евой Вжосек (…) Она принимает участие в политических демонстрациях и инициативах и публично демонстрирует свои взгляды, ведя себя как политик в мантии прокурора». Поэтому неудивительно, что против нее окрыли разбирательства, а также идет уголовное преследование по статье 231 (превышение полномочий).

Maurizio Pesce Смартфон

Бартош Крамек из фонда «Открытый диалог», автор «рецепта польского Майдана», очень «красиво» похвалил ее: «Вжосек — уважаемый профессионал не только среди коллег, но и в ЕС. В декабре 2019 года вместе с прокурором Кшиштофом Пархимовичем она представляла польских прокуроров на встречах в Брюсселе на уровне еврокомиссаров. Прокуроров, а не карманных собачек». Сам Крамек был арестован в июне прошлого года, расследование его деятельности уже насчитывает 40 томов. «Полученные материалы свидетельствуют о том, что деятельность Бартоша К. была направлена на получение материальной выгоды из иностранных финансовых источников под видом деятельности, связанной с защитой прав человека и политических свобод, а также свободы экономической деятельности», — подчеркивает обвинение.

В отношении сенатора Кшиштофа Брейзы разбирательство не ведется. Здесь журналисты и сам политик делают акцент на предвыборную тему, поскольку Брейза руководил последней избирательной кампанией «Гражданской коалиции» в 2019 году по выборам в Сейм Польши. «Цель ясна, речь о парламентских выборах в 2019 году. Они (власти. — Д. Б.) выиграли их грязными методами, они сорвали нашу работу, потому что мне пришлось уйти в отставку после нападок на меня. Эти выборы были сфальсифицированы», — заявил Брейза. Два телефона сенатора в 2019 году отслеживались с помощью шпионского программного обеспечения 33 раза, согласно выводам Citizen Lab, а кибератаки продолжались с 26 апреля 2019 года по 23 октября 2019 года. «Все тезисы о том, что спецслужбы используют подобные методы в оперативной работе для политических игр, являются ложными», — заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Станислав Жарын. Сам Брейза, юрист по образованию, почти десять лет назад был членом парламентского комитета по делам спецслужб.

(сс) Senat RP Кшиштоф Брейза

Наконец, стоит вспомнить «кассетный скандал», который взорвался 14 июня 2014 года после публикаций еженедельника Wprost. Записи велись с июля 2013 года по июнь 2014 года в варшавском ресторане «Сова и друзья». Обнародование разговоров бывших и действующих министров, бизнесменов, президентов Высшей контрольной палаты и Национального банка Польши привело к самым серьезным последствиям. Последовали отставки министров правительства Евы Копач и в конечном итоге — поражение партии «Гражданская платформа» на парламентских выборах в 2015 году. Названный главным организатором прослушки бизнесмен Марек Фалента был приговорен 29 декабря 2016 года к 2,5 года тюремного заключения. Фалента был арестован 5 апреля 2019 года в Испании, отправлен в тюрьму в июне и вышел на свободу 21 сентября 2021 года.

«Я знал, что переданные материалы будут использованы для победы вашей партии и президента на выборах. Слава Богу, что это произошло! Вопреки тому, что проповедует оппозиция, в нашей стране произошли реальные «хорошие перемены». Я горжусь тем, что приложил к этому руку», — писал Фалента в письме с просьбой о помиловании Качиньскому. Но бизнесмену пришлось отбыть срок наказания практически полностью, в настоящее время против него рассматривается новое дело. Так что раньше были прослушки в ресторанах, теперь появился ультрасовременный Pegasus, а в будущем изобретут еще какие-нибудь новые способы добывать нужную информацию. Вот так обстоят дела в этом мире.